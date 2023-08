IDANA wird zur Aktiengesellschaft und startet mit Aktienemission

Idana, von Ärzten vor 7 Jahren in Freiburg gegründet und führend bei digitalen, medizinischen Fragebögen für Arztpraxen, startet Finanzierungsrunde

Im Juli 2023 wandelte sich das Unternehmen mit dem Fokus auf den Gesundheitsbereich von einer GmbH zu einer Aktiengesellschaft. Motivation war die Philosophie des Unternehmens – Von Ärzten für Ärzte – auch konsequent in finanzieller Hinsicht umzusetzen und neben Investoren auch ihre Stakeholder am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen.

„Die Wandlung unseres Unternehmens in eine Aktiengesellschaft ist eine logische Konsequenz unserer Philosophie – Von Ärzten für Ärzte“, so Dr. med. Lilian Rettegi, 34, Vorständin und CEO der Idana AG. „Wir können so Ärztinnen und Ärzte noch einfacher an unserem Erfolg teilhaben lassen und gleichzeitig weiterhin Investoren einbinden“.

Investition in die Idana AG ist ganz leicht

Ab einem Investment von 600 Euro können Vorzugsaktien und ab einer sechsstelligen Investitionssumme auch Stammaktien mit Stimmrecht der Idana AG erworben werden.

Gezeichnet werden kann zwischen Anfang August und Ende September. Die Ausgabe erfolgt zum einen über eine Funding-Plattform und zum anderen direkt über das Unternehmen.

Für erfahrene Akteure im Gesundheitsbereich ist Idana schon länger interessant für Investitionen. Patrick Salisbury, ehemaliger COO von Wellframe, das von Blackstone akquiriert wurde, ist seit 2020 Investor von Idana. „Die Digitalisierung der Medizin ist ein globaler Wachstumsmarkt. Bis 2030 wird ein jährliches Wachstum von 16% prognostiziert. Ich kenne SaaS-Lösungen im Gesundheitsbereich von meiner Zeit bei Wellframe und kann einschätzen, welches Wachstumspotenzial ein Produkt wie Idana hat. Die Prozesse und Teams hinter Idana sind herausragend aufgestellt, die ärztliche Expertise im Team ist ein Alleinstellungsmerkmal.“

Investitionen zur Erweiterung des nationalen Geschäfts und gezielte Produkterweiterungen

Die Investments werden für Produkterweiterungen der SaaS-Lösung Idana genutzt.

So wird zum Beispiel die eigene API weiterentwickelt, um Drittlösungen wie Online-Terminplanern für Praxen und MVZ die tiefere Integration von Idana zu ermöglichen. Alle Produkterweiterungen tragen zum Ziel bei, mit Idana eine automatische Lösung zu bieten, die alle Patienten bei jedem Arztbesuch so einfach wie möglich und so umfassend wie erforderlich aufnimmt.

Schon jetzt konnten über 1 Million Patientinnen und Patienten mit Idana bereits digital in Praxen und Kliniken aufgenommen werden. 93% von ihnen würden die digitale Patientenaufnahme beim nächsten Arztbesuch gerne wieder nutzen. Und das, obwohl Ärzte und ihre Teams im Schnitt drei Minuten Zeitersparnis bei der Patientenbetreuung haben.

Zum anderen soll mit der Finanzierung die erfolgreiche Marktführerschaft in Deutschland weiter ausgebaut werden. Bisher zählt das Unternehmen über 700 Kunden, die für einen jährlich wiederkehrenden Umsatz sorgen – dieser Anteil soll nachhaltig ausgebaut werden. Schon jetzt arbeiten für Idana über 30 Mitarbeitende. Mit dem Marktanteil soll auch die Mitarbeitendenzahlen steigen.

Weitere Informationen zur geplanten Finanzierungsrunde finden sich hier https://idana.com/invest/

ÜBER IDANA AG

Die Idana AG wurde 2016 von Ärzten in Freiburg gegründet und brachte 2019 ihre erste Software Idana erfolgreich auf den Markt. 2023 ist die Wandlung von der Tomes GmbH in die Idana AG vollzogen worden.

Mit ihrer Vision, Gesundheitsdienstleistern eine optimale patientenzentrierte Versorgung mit hoher Effizienz zu ermöglichen, waren sie schon früh Wegbereiter der Digitalisierung in der Medizin.

Mit ihrer Software Idana lassen sich Routineprozesse in der Gesundheitsversorgung optimieren und effizienter gestalten. Es ist medizinisch wie technisch die fortschrittlichste Lösung für die digitale Patientenaufnahme.

Das Unternehmen orientiert sich bei der Entwicklung an den Bedürfnissen von Ärzten und Patienten und kombiniert medizinisches Know-How mit modernster Technologie.

www.idana.com

Firmenkontakt

AGC – PR & Communications

Anja Groschel

Tucholskystrasse 48 48

10117 Berlin

+491725482020



http://www.anjagroeschel.consulting

