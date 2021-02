ID SAUNA MASTER – Einfach Personen zählen

WiFi Personenzähler inklusive Anzeigeterminal

Der Bedarf nach Lösungen für eine zuverlässige Personenzählung in Zutrittsbereichen hat sich seit Beginn der Pandemie noch einmal verstärkt. Trotz sich anbahnender Lockerungen, wird es für die Wiedereröffnung weiterhin strenge behördliche Vorgaben hinsichtlich Hygiene und zulässiger Auslastung geben.

Zur Unterstützung von Fitnessstudios und Sport-/Wellnesseinrichtungen hat iDTRONIC den ID SAUNA MASTER entwickelt. Die Lösung besteht aus einem WiFi / WLAN Personenzähler und Anzeigeterminal und stell sicher, dass behördliche Anweisungen einfach und exakt umgesetzt werden können.

Die Auslastung jederzeit im Blick

Dank einer Lichtschranke mit zwei integrierten Sensoren werden Passagen in beide Richtungen und somit sowohl die ein- wie auch ausgehenden Personen registriert. Die erfasste Zählung wird direkt via WiFi / WLAN auf das moderne Anzeigeterminal ID INFO 3000 übertragen und signalisiert in Form eines Ampelsystems, ob weitere Personen eintreten dürfen oder nicht.

Beim Erreichen der maximalen Auslastung springt die Anzeige automatisch von Grün auf Rot. Das Personenlimit kann zuvor in einem intuitiv bedienbaren Web-Interface individuell festgelegt und jederzeit angepasst werden.

Ein weiters Highlight ist die kinderlichte Einrichtung via Plug & Play. Für den Zähler und das Terminal werden lediglich Stromanschlüsse und eine WLAN Verbindung vorausgesetzt. Die für die Montage notwendigen Wandhalterungen werden mitgeliefert.

Als erfahrener und innovativer Hersteller und Entwickler hochwertiger Hardware, gelten wir als einer der Pioniere auf dem Gebiet der berührungslosen Identifikation mittels RFID-Technologie. Zusätzlich zu unseren Schließsystemen und Drehkreuzen für Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen jeder Art, haben wir Mitgliedskarten, Armbänder und Keyfobs im Angebot. Seit vielen Jahren beliefern wir die größten und wichtigsten Kunden aus dem Freizeit- und Fitness-Sektor.

Die gesamte Erfahrung und Expertise aus beiden Bereichen findet sich gebündelt auch in unseren Well FIT Produkten wieder. Auf unserer Webseite erhalten Sie einen ersten Überblick über unser leistungsstarkes und umfangreiches Produktportfolio aus den Bereichen:

RFID Lesegeräte und Multifunktionsterminals

batteriebetriebene Spindschlösser

Drehkreuze / Drehsperren

Kartendrucker

Zutrittskarten und Armbänder

Die Anwendungsgebiete der Produkte reichen von Mitglieder-/ Besucherverwaltung über die betriebliche Sicherheit und Organisation bis zum bargeldlosen Bezahlen mittels Cashless Payment Systemen. Im Bereich Fitnessstudios, Bäder sowie Thermen ist iDTRONIC bereits heute einer der führenden Anbieter für elektronische Verwaltungssysteme und zählt zahlreiche Fitnessketten zu Ihren Kunden.

Wir sind in Ludwigshafen am Rhein ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht für unsere internationalen Kunden erreichbar.

