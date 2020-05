Ich habs! Das Coronavirus-Malbuch

Wie können Kinder mit COVID-19 spielerisch umgehen?

Was genau geht in den Köpfen unserer Kinder vor, wenn sie nicht mehr – wie gewohnt – regelmäßig in die Schule gehen, nun Abstand halten, Masken tragen und sich außergewöhnlich oft die Hände waschen müssen? Welche Gedanken, Phantasien und Gefühle haben sie? Und wie gehen sie damit um in ihrer Kinderseele?

Diese Fragen beschäftigten die bildende Künstlerin Ivana de Vivanco und den Psychotherapeuten Steffen Elsner und brachten sie auf die Idee, ein Malbuch für Kinder zu entwickeln, das eine Vielzahl lebendiger, lustiger und auch ernsterer Bilder zur aktuellen Situation rund um die COVID-19-Pandiemie enthält. Durch das Ausmalen der Bilder können Kinder – und natürlich auch Jugendliche und Erwachsene – einen spielerischen Umgang mit den andauernden gesellschaftlichen Veränderungen finden. Dabei geht es den Autoren um eine Mischung aus kreativer und mentaler Bearbeitung, die mit einer alten psychoanalytischen Idee zu tun hat, nach der man mit einer Situation besser umgehen kann, wenn man sie aktiv gestaltet, statt sie passiv auszuhalten. Auch soll das Buch Kinder und Erwachsene dafür sensibilisieren, welch prekäre Situation die Pandemie für viele Kinder und Familien auf der Welt bedeutet. Das Malbuch ist auf der Internetseite des non-profit Projektes erhältlich, auf Deutsch, Englisch und Spanisch und sogar als E-BOOK-Version gegen eine Spende in beliebiger Höhe. Mehr Informationen: https://www.coronacolouringbook.com

Ivana de Vivanco ist bildende Künstlerin aus Chile und Peru, sie arbeitet und lebt in Leipzig und Berlin ( www.ivanadevivanco.com). Steffen Elsner ist Psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker (i.A.) aus Leipzig.

The Coronavirus Colouring Book ist ein non Profit Buchprojekt von der Künstlerin Ivana de Vivanco und dem Psychotherapeuten Steffen Elsner

Kontakt

The Coronavirus Colouringbook

Steffen Elsner

Merseburger Str. 8

04229 Leipzig

0163-4930994

i_got_it@posteo.de

https://www.coronacolouringbook.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.