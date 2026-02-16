Ein literarisches Projekt zwischen Philosophie, Glaube und Zeitkritik

Mit dem Werk „Ich bin, also denke ich – Als Mephisto starb, ging Gott zum Psychiater“ legt der Autor Michael Jäger ein ebenso poetisches wie provokatives Buchprojekt vor, das sich mit den Grundfragen menschlicher Existenz auseinandersetzt. Das Buch erscheint bei der Deutschen Literaturgesellschaft (ISBN: 978-3-03831-302-1).

Ein Werk zwischen Dichtung, Reflexion und Zeitdiagnose

„Ich bin, also denke ich“ ist keine klassische Gedichtsammlung – es ist ein literarischer Denkraum. In kurzen lyrischen Texten, Prosastücken und pointierten Reflexionen verbindet Michael Jäger philosophische Gedanken mit gesellschaftlicher Beobachtung, spiritueller Suche und persönlicher Erfahrung.

Das Werk greift große Themen auf:

-Verantwortung und Schuld

-Krieg und Frieden

-Glaube, Zweifel und Gottesbild

-Freiheit und Pflicht

-Liebe, Familie und Vergänglichkeit

-Gesellschaftliche Gleichgültigkeit und moralische Fragen

Dabei bewegt sich der Autor bewusst zwischen Tradition und Gegenwart – von Anspielungen auf Goethe, Nietzsche oder Descartes bis hin zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Zwischen Faust und Gegenwart

Schon der Untertitel „Als Mephisto starb, ging Gott zum Psychiater“ signalisiert die programmatische Kraft des Projekts: Es geht um die Auseinandersetzung mit Gut und Böse, Macht und Ohnmacht, Individuum und Masse. Immer wieder stellt das Buch unbequeme Fragen:

-Wo endet Gehorsam, wo beginnt Verantwortung?

-Wann wird Schweigen zur Mitschuld?

-Wie viel Menschlichkeit bleibt im Alltag?

Die Texte sind mal lyrisch verdichtet, mal essayistisch reflektierend, mal provokativ zugespitzt. Sie fordern nicht nur zum Lesen, sondern zum Mitdenken auf.

Ein literarischer Appell

„Ich bin, also denke ich“ versteht sich als Appell zur Selbstreflexion. In einer Zeit permanenter Beschleunigung lädt das Buch dazu ein, innezuhalten und die eigene Haltung zu prüfen. Es stellt nicht fertige Antworten bereit, sondern öffnet Denk- und Gefühlsräume.

Das Projekt richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Philosophie, gesellschaftliche Entwicklungen, spirituelle Fragen und zeitkritische Literatur

interessieren – ebenso wie an alle, die Poesie als Form des Denkens verstehen.

Bibliografische Angaben

Titel: Ich bin, also denke ich – Als Mephisto starb, ging Gott zum Psychiater

Autor: Michael Jäger

ISBN: 978-3-03831-302-1

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

