IceWarp plant private KI-Modelle auf Basis unternehmenseigener Informationen, die die Kundenumgebung nie verlassen

Entwicklung begegnet Forderung der Kunden nach vollständiger Kontrolle über ihre Daten – im Gegensatz zu öffentlich zugänglichen KI-Diensten wie ChatGPT

Regensburg, 17. Juni 2025 – Das Softwareunternehmen IceWarp mit Sitz in Prag, Tschechische Republik, schlägt einen neuen Weg ein: Der Betreiber der gleichnamigen Lösung, die eine kostengünstigere Alternative zu den globalen Services von Microsoft 365 oder Google Workspace darstellt, plant, ChatGPT in das Benutzerkonto sowie private Sprachmodelle zu integrieren. Beide neuen Services sollen ausschließlich auf Kundendaten basieren und die IceWarp-Kommunikationsplattform nie verlassen. Auf diese Weise will IceWarp Kunden entgegenkommen, die sensibel mit der Nutzung ihrer persönlichen und Unternehmensdaten umgehen und daher die Einbindung von ChatGPT ablehnen.

„Bei der Integration von ChatGPT in IceWarp war es uns wichtig, unseren Nutzern die Wahl zu geben, ob sie KI-Funktionen nutzen möchten. Einige unserer Kunden benötigen vollständige Datenkontrolle. Genau hier sehen wir eine künftige Herausforderung auf dem Gebiet der KI: Wir arbeiten daran, Unternehmen private Datenmodelle bereitzustellen, die ausschließlich auf ihren eigenen Ressourcen basieren und niemals die geschützte Unternehmensumgebung verlassen,“ erklärt Antonín Prukl, Technical Director der tschechischen Kommunikationsplattform IceWarp.

Mit gesundem Menschenverstand zu KI

Bereits bei der Integration von ChatGPT hat IceWarp einen anderen Ansatz als andere Anbieter von Kommunikationsplattformen gewählt. Denn, so Prukl, viele Menschen wüssten nicht genau, wann und wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann – und wo ihre Grenzen liegen. Wenn ein Unternehmen hier nicht aufmerksam ist, kann diese technologische Blindheit zu Fehlinvestitionen und -implementierungen führen. Das Wichtigste ist es laut dem CTO von IceWarp, neue Trends mit den tatsächlichen Geschäftsanforderungen und -zielen in Einklang zu bringen. „Fügen Sie niemals neue Funktionen zu Ihrer Anwendung hinzu, nur weil Ihre Konkurrenten sie haben“, warnt er.

Ein entscheidender Faktor, der IceWarp dabei hilft, fokussiert zu sein, ist die Arbeit in kleinen Teams. Im Vergleich zu Großkonzernen verfügt das Unternehmen über begrenzte Ressourcen, was es zwingt, Projekte sorgfältig zu planen und konsequent umzusetzen. Diese Arbeitsweise fördert die Effizienz – alle Mitarbeitenden arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Die Implementierung von ChatGPT in IceWarp ist ein gutes Beispiel für diese Herangehensweise. „Die Integration selbst war relativ einfach. Unsere größte Herausforderung bestand darin, einen intuitiven Weg zur Nutzung der Technologie zu finden und eine nahtlose Benutzererfahrung zu gewährleisten“, fügt Prukl hinzu.

ChatGPT in IceWarp ist ein Add-on, das Benutzer aktivieren können, wenn sie über ein eigenes Konto bei OpenAI verfügen. Danach erscheint das ChatGPT-Symbol neben jeder IceWarp-Funktion. ChatGPT kann beispielsweise E-Mails lesen und daraus kurze Zusammenfassungen erstellen, Antwortentwürfe verfassen, Texte zu Aufgaben erstellen, zwischen den meisten Weltsprachen in Echtzeit übersetzen oder Grammatikfehler korrigieren. Die KI-Funktionen stehen für E-Mails, Dokumente und TeamChat zur Verfügung.

IceWarp ist ein globaler Anbieter von Kollaborations- und Kommunikationslösungen für Unternehmen jeder Größe. Nach mehr als 22 Jahren auf dem Markt hat sich die IceWarp-Plattform zu einer der fortschrittlichsten Alternativen zu Microsoft 365 oder Google Workspace entwickelt. Die All-in-One-Lösung umfasst sichere E-Mail, Kalender, Konferenzfunktionen, Dokumentenmanagement und -freigabe sowie TeamChat für die Zusammenarbeit in Echtzeit. IceWarp ist als Cloud-Service oder als On-Premise-Software erhältlich. Die Umgebung kann ohne Programmieraufwand vollständig an das Corporate Design des Kunden angepasst werden. Dies macht die IceWarp-Plattform zur ersten Wahl für Service Provider, die einen technologisch fortschrittlichen Mehrwertdienst suchen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.icewarp.de oder folgen Sie uns auf Facebook oder LinkedIn.

Firmenkontakt

IceWarp

Nina Mankertz

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

0941 46189298



http://www.icewarp.de

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Helen Mack

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

089 993887-35



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.