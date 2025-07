IceWarp bringt noch mehr KI in Dokumentenbearbeitung; Echtzeit-Bearbeitung von Dokumenten direkt in Videokonferenz möglich

Neueste Version der Kommunikationsplattform IceWarp Epos bietet noch tiefere Integration von ChatGPT für ein effizienteres Arbeiten mit Text und Bildern

Regensburg, 8. Juli 2025 – IceWarp, ein Softwareunternehmen mit Sitz in Prag, Tschechische Republik, ermöglicht nun ein noch schnelleres Arbeiten mit Dateien und Dokumenten während Videokonferenzen. Nutzer können relevante Dokumente direkt im Konferenzfenster öffnen und dort gemeinsam in Echtzeit bearbeiten, ohne zwischen TeamChat oder anderen externen Anwendungen wechseln zu müssen. Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt die Nutzer zusätzlich. Diese neuen Funktionen sind Teil der aktualisierten Version IceWarp Epos 2.0 Plattform, die IceWarp veröffentlicht hat.

Schnell-Umfragen während Meetings

„Wir haben auch sogenannte „Flash Polls“ für Videokonferenzen oder Chats eingeführt, um Entscheidungsprozesse im Team zu beschleunigen. Dadurch werden Meetings interaktiver, kreativer und dank direkter Rückmeldungen deutlich effizienter“, erklärt Adam Paclt, CEO von IceWarp. Die neuen Funktionen stehen sowohl in der Desktop-Version als auch in der mobilen App, deren Videokonferenz-Umfeld vollständig überarbeitetet wurde, zur Verfügung. Laut Paclt ist besonders wichtig, die KI-Funktionen weiter auszubauen, um Nutzer bei Inhaltsanalysen, dem Überprüfen von Rechtschreibung und Grammatik sowie dem Erstellen von Zusammenfassungen, Übersetzungen oder E-Mail-Entwürfen noch besser zu unterstützen.

Erweiterte KI-Integration

Die ChatGPT-Integration hilft Nutzern, die ihr eigenes OpenAI-Konto mit IceWarp verbunden haben, bei der Zusammenfassung, Bearbeitung und Erstellung von Inhalten – zum Beispiel für Business-Präsentationen oder E-Mails. Die KI erkennt Kernaussagen, macht Verbesserungsvorschläge, entwirft Layouts oder analysiert Anfragen und erstellt in Sekundenschnelle Bilder. „Wer ChatGPT die Analyse von Dokumenten oder die Bilderstellung aus Text erlaubt, hebt die Nutzung von IceWarp auf ein neues Level“, so Paclt.

Neues Dokumenten-Interface und verbesserte Navigation

Die Benutzeroberfläche für Dokumente in der IceWarp Epos Plattfom wurde vollständig überarbeitet. Nutzer profitieren nun von einer verbesserten Navigation durch alle in der Cloud gespeicherten Inhalte und können aus verschiedenen Layouts je nach Bedarf wählen. Geteilte Ordner sind auf einen Blick erkennbar und per Drag & Drop lassen sich Dateien wie auf dem Desktop verwalten. Entwickler können zudem das IceWarp API nutzen, um Dateien, Ordner und Berechtigungen systemübergreifend zu steuern.

Bessere Kompatibilität mit MS365, Google und Apple-Ökosystem

Auch das Teilen von Dokumenten wurde für Gastnutzer ohne IceWarp-Konto, z.B. aus Microsoft 365 oder Google Workspace, vereinfacht. Diese Nutzer können problemlos in Echtzeit zur Online-Kommunikation über den TeamChat der IceWarp-Plattform hinzugefügt werden. „Wir verstehen uns nicht nur als praktische Alternative zu Microsoft und Google, sondern grenzen uns auch nicht ab. Unsere Nutzer können Dokumente und ganze Ordner auf IceWarp mit Partnern von konkurrierenden Lösungen teilen, ohne unsere Kunden und deren Partner den Wechsel zu anderen Lösungen aufzuzwingen, und so letztlich ihre Zusammenarbeit zu vereinfachen“, sagt Paclt. Die OAuth-2.0-Implementierung erlaubt Microsoft-, Google- und Apple-Nutzern auf IceWarp-Tools zu nutzen und schützt gleichzeitig die Daten vor unberechtigtem Zugriff.

Dutzende weitere Verbesserungen

Die neue Version der IceWarp Epos 2.0 Plattform bringt zudem zahlreiche kleinere Optimierungen mit sich: Mit Avataren in E-Mails erkennen Anwender auf einen Blick Absender und Empfänger. Die Integration von Postfach und Kalender wurde verbessert: Nutzer können Termine nun direkt aus E-Mails erstellten. Der Kalender wurde neugestaltet, inklusive anpassbarer Signaturen für Einladungen. In TeamChat lassen sich einzelne Gespräche in Unterfenster aufteilen. Auch das Anzeigen und Bearbeiten von PDFs ist nun einfacher. Insgesamt umfasst das Update der Icewarp-Plattform über 100 Verbesserungen für den Arbeitsalltag.

Einen Überblick über alle neuen Funktionen in der IceWarp Epos 2.0 Kommunikationsplattform finden Sie hier.

IceWarp ist ein globaler Anbieter von Kollaborations- und Kommunikationslösungen für Unternehmen jeder Größe. Nach mehr als 22 Jahren auf dem Markt hat sich die IceWarp-Plattform zu einer der fortschrittlichsten Alternativen zu Microsoft 365 oder Google Workspace entwickelt. Die All-in-One-Lösung umfasst sichere E-Mail, Kalender, Konferenzfunktionen, Dokumentenmanagement und -freigabe sowie TeamChat für die Zusammenarbeit in Echtzeit. IceWarp ist als Cloud-Service oder als On-Premise-Software erhältlich. Die Umgebung kann ohne Programmieraufwand vollständig an das Corporate Design des Kunden angepasst werden. Dies macht die IceWarp-Plattform zur ersten Wahl für Service Provider, die einen technologisch fortschrittlichen Mehrwertdienst suchen.

