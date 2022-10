IBsolution, W+W und BPM&O entwickeln End-to-end-Transformationsprogramm

So werden aus Unternehmen prozessorientierte, datengetriebene und digitale Organisationen

Die Beratungshäuser IBsolution, W+W Consulting und BPM&O haben ein ganzheitliches Transformationsprogramm für Unternehmen entwickelt, das den kompletten Lebenszyklus vom Anforderungsmanagement über die Prozessanalyse bis hin zum Betrieb abdeckt. Erstmals haben die drei Partner das neue End-to-end-Angebot auf dem DSAG-Jahreskongress 2022 (11. bis 13. Oktober) in Leipzig präsentiert.

Die makroökonomischen Herausforderungen, mit denen Unternehmen derzeit konfrontiert werden, sind immens. Damit sie relevant und wettbewerbsfähig bleiben, sind Unternehmen gefordert, ihr Geschäftsmodell, ihre Organisation und ihre Kultur zu transformieren und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die drei Beratungshäuser IBsolution, W+W Consulting und BPM&O möchten Unternehmen auf diesem Weg bestmöglich unterstützen und bringen dafür ihre individuellen Stärken ein. Das durchgängige Transformationsprogramm befähigt Unternehmen dazu, zu prozessorientierten, datengetriebenen und digitalen Organisationen zu werden.

Ganzheitlicher Ansatz

„Indem wir unsere Expertise für Digitalisierung, unsere Prozesskompetenz und unser technologisches Know-how bündeln, schaffen wir einen wahrhaft ganzheitlichen Ansatz für Transformationsprojekte“, sagt Loren Heilig, Geschäftsführer von IBsolution. „Für Unternehmen eröffnen sich dadurch ungeahnte Möglichkeiten mit Blick auf die Optimierung ihrer Prozesse und die Steigerung ihrer Wertschöpfung.“

Jede Transformation beginnt mit der Definition der entsprechenden Anforderungen und sollte prozessorientiert durchgeführt werden. Dabei unterstützt beispielsweise das Tool REQUIRE360 von W+W Consulting. „Unsere Software-as-a-Service-Lösung für das Anforderungsmanagement sammelt strategische Vorgaben (Major Business Needs), Vorschläge, Anforderungen und Potenziale von allen Mitarbeitenden aus jeder Hierarchiestufe im Unternehmen mit Prozessbezug ein und steuert sie transparent bis zur finalen Entscheidung“, erläutert Dr. Joachim Weinbrecht, Geschäftsführer der W+W Consulting GmbH.

Prozesse als Grundlage

Ebenso wie die Anforderungen ist auch eine Ist-Analyse der Prozesslandschaft eine wichtige Voraussetzung für den Transformationserfolg. Die Prozess-Potenzial-Analyse (PPA) des langjährigen Signavio-Partners BPM&O GmbH analysiert die Prozesse und ermittelt vorhandene Optimierungspotenziale. „Mit unserer PPA-Methode schaffen wir die Grundlage für eine objektive Bewertung der Prozesse und können konkrete Handlungsempfehlungen ableiten“, erklärt Sven Schnägelberger, Geschäftsführer der BPM&O GmbH. „So können Unternehmen einfach herausfinden, wo am meisten Digitalisierungsbedarf besteht.“

Ergänzend hierzu bietet IBsolution einen Quick Scan an. Er zielt anhand von Fokusinterviews und Workshops darauf ab, die Unternehmensstrategie herauszuarbeiten, die Prozesse zu analysieren und die geeigneten Umsetzungsmaßnahmen zu definieren.

Über den gesamten Lebenszyklus hinweg

Auch bei der weiteren Umsetzung der Transformation arbeiten die drei Unternehmen eng zusammen. Eine Besonderheit des gemeinsamen Programms von IBsolution, W+W Consulting und BPM&O, die sie von den Marktbegleitern unterscheidet, ist der konsequente End-to-end-Ansatz. Die Unternehmen erfahren eine ganzheitliche Unterstützung – von der Prozess- und Bedarfsanalyse über die Projektdefinition und die technologische Implementierung bis hin zum Betrieb. Da mit einer Transformation immer grundlegende Veränderungen einhergehen, gehört auch das Change-Management zu einer erfolgreichen Projektumsetzung. Hierfür bieten die Partner ebenfalls passende Angebote, um den Wandel in der Organisation zu verankern und die Mitarbeitenden auf den Weg der Veränderung mitzunehmen.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Mit der Bündelung der Prozess-Management-Kompetenz von BPM&O, der Expertise im Anforderungsmanagement von W+W Consulting sowie dem Strategie- und SAP-Know-how von IBsolution entsteht ein ganzheitliches Angebot, auf das Unternehmen zurückgreifen können, um ihre Prozesse, ihre Organisation und ihre Technologien an die aktuellen Herausforderungen der Geschäftswelt anzupassen. Die Unternehmen werden in die Lage versetzt, ihre Geschäftsstrategie zu verwirklichen und ihre Marktposition zu stärken. Mit seinem Fokus auf die zentralen Business-Anforderungen zielt das Programm darauf ab, vor allem die Aspekte zu transformieren, die im Umfeld des Kerngeschäfts eines Unternehmens relevant sind. Daraus resultiert eine deutliche Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

