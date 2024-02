IBsolution erhält Auszeichnung als „KLIMAfit-Betrieb“

Offizielle Urkundenverleihung am 20. Februar 2024 im Landratsamt Hohenlohekreis

IBsolution hat das Förderprogramm KLIMAfit des Landes Baden-Württemberg erfolgreich absolviert und ein effektives Klimaschutzmanagement im Unternehmen verankert. Bei der offiziellen Urkundenverleihung am 20. Februar 2024 ist das Heilbronner SAP-Beratungshaus als „KLIMAfit-Betrieb“ ausgezeichnet worden.

Der Klimaschutz gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Im Sinne ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sind Unternehmen gefordert, ihren Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten und den Klimaschutz in ihrer Geschäftsstrategie zu verankern. Mit dem Förderprogramm KLIMAfit bietet das Land Baden-Württemberg einen Einstieg in die Themen Klimaschutzmanagement und Energieeinsparung. Anhand von Workshops und Beratungsangeboten werden die Teilnehmer befähigt, den unternehmerischen Klimaschutz mit wirkungsvollen Maßnahmen zu stärken.

KLIMAfit-Programm erfolgreich durchlaufen

IBsolution hat das KLIMAfit-Programm erfolgreich durchlaufen. Nach der abschließenden Betriebsbegehung durch eine unabhängige Kommission erhielt das Heilbronner SAP-Beratungshaus die Auszeichnung „KLIMAfit-Betrieb“. Die offizielle Urkundenverleihung fand am 20. Februar 2024 in Künzelsau statt.

„Der Klimaschutz spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen“, sagt Loren Heilig, Geschäftsführer von IBsolution. „Das KLIMAfit-Programm lieferte eine wertvolle Orientierung für das Umsetzen von wirksamen Maßnahmen, mit denen wir den Klimaschutz in unserem Unternehmen weiter voranbringen.“

Klimaschutz-Maßnahmen auf Basis der Treibhausgasbilanz

Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse hat IBsolution die relevanten Treiber für CO2-Emissionen am Hauptsitz in Heilbronn ermittelt und eine Treibhausgasbilanz erstellt. Die Daten dienen als Grundlage, um daraus geeignete Klimaschutz-Maßnahmen abzuleiten. Nach einem Jahr findet eine turnusmäßige Überprüfung statt, ob die beschlossenen Maßnahmen greifen und die Treibhausgasbilanz verbessert werden konnte.

Ein konkretes Beispiel aus dem Maßnahmenkatalog ist die Optimierung des Serverbetriebs, da sich die Serverräume bei der Wesentlichkeitsanalyse als größte Stromverbraucher herausgestellt haben. In Bezug auf die Firmenwagenpolitik ist das Ziel, den Anteil von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben deutlich zu erhöhen. Neue Richtlinien für die Beschaffung legen fest, dass Produkte und Dienstleistungen von Lieferanten bevorzugt werden, die Nachhaltigkeitsstandards einhalten und umweltfreundliche Praktiken fördern.

Verabschiedung einer Klimaschutzleitlinie

Auch auf strategischer und organisatorischer Ebene wurde der Klimaschutz verankert. So hat IBsolution eine Klimaschutzleitlinie verabschiedet, die als Grundlage für die unternehmerischen Anstrengungen dient, den Klimawandel zu bekämpfen, und eine Verpflichtungserklärung darstellt, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern. Weiterhin bekennt sich das Unternehmen dazu, das Klimamanagement kontinuierlich auszubauen und eine Organisationsstruktur für den Klimaschutz zu etablieren.

Förderprogramm KLIMAfit

Das Förderprogramm KLIMAfit des Landes Baden-Württemberg besteht aus mehreren Programmteilen. In gemeinsamen Workshops und individuellen Beratungsterminen vor Ort beleuchten die Teilnehmer die Handlungsfelder des unternehmerischen Klimaschutzes, lernen die Grundlagen einer aussagekräftigen Bilanzierung kennen und erarbeiten individuelle Maßnahmen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken und die Energieeffizienz im Unternehmen zu optimieren. Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung der Klimaschutzleistung schafft das KLIMAfit-Programm zudem wichtige Grundlagen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine klimaneutrale Organisation aufzubauen.

Weitere Informationen zum Förderprogramm KLIMAfit finden Sie hier: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/informieren-beraten-foerdern/klimafit

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Bulgarien, Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Beratungsportfolio, das sich von der Strategie- über die Prozess- bis hin zur Technologieberatung erstreckt. IBsolution versteht sich als Experte für Transformationsprojekte und Technologien aus den Bereichen ERP, Data & Analytics, Cyber Security, Customer Experience und Digitalisierung. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien, die den Arbeitsalltag von Fachanwendern und IT vereinfachen. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

Kontakt

IBsolution GmbH

Uwe Eisinger

Im Zukunftspark 8

74076 Heilbronn

07131-2711-0



http://www.ibsolution.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.