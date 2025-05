IBM und Ferrari stellen neu gestaltete mobile App vor

App soll das globale Fan-Erlebnis der Formel 1optimieren

Armonk, NY (8. Mai 2025) – IBM (NYSE: IBM) und Scuderia Ferrari HP haben heute eine neu gestaltete mobile App vorgestellt, die der leidenschaftlichen weltweiten Fan-Gemeinde von fast 400 Millionen Tifosi die Autos, Fahrer und Rennen, die sie lieben, näher bringen soll als je zuvor.

Die App ist jetzt auf Englisch und, erstmals, auf Italienisch verfügbar und bietet ein brandneues Rennzentrum und Renneinblicke, die mit IBM watsonx entwickelt wurden und so ein noch intensiveres Erlebnis bieten. Diese KI-gestützten Funktionen bringen Fans noch näher an die gesamte Action der Scuderia Ferrari HP am Rennwochenende heran und umfassen:

-KI-generierte Rennzusammenfassungen: Nachträgliche Zusammenfassungen der Leistung des Scuderia Ferrari HP-Teams, die innerhalb weniger Stunden nach Rennende verfügbar sind. Mithilfe von LLMs auf watsonx werden die komplexen Renndaten des Teams in fesselnde Erzählungen umgewandelt, die auch Reflexionen der Fahrer und des Teamchefs von Scuderia Ferrari HP enthalten.

-Erkenntnisse und Datenvisualisierungen nach dem Rennen: Dynamische Visualisierungen, die mit Technologien auf watsonx erstellt wurden, ermöglichen den Fans, mit Fahrer- und Fahrzeugdaten nach dem Rennen zu interagieren und diese einzusehen, darunter Telemetrie, Wetter, Streckenbedingungen, Rennergebnisse sowie Fahrzeug- und Reifenstrategien.

-Historische Erkenntnisse zu Fahrer und Teams: Analysen, die Fans Vergleiche wichtiger Rennmomente des Jahres 2025 mit früheren Rennmeilensteinen der Scuderia Ferrari HP bieten, einschließlich Auto-, Fahrer- und Streckenmomenten. Diese Erkenntnisse werden von LLMs auf watsonx, einschließlich IBM Granite, generiert und sind in die KI-generierten Rennzusammenfassungen und andere Inhalte der Scuderia Ferrari HP eingebettet.

Neben den Rennzentrum haben IBM und Scuderia Ferrari neue App-Funktionen eingeführt, die Fans das ganze Jahr über personalisierte und interaktive Fan-Erlebnisse bieten sollen – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Diese umfassen:

-Fan-Nachrichten: Ermöglicht Fans, Nachrichten direkt an das Scuderia Ferrari HP-Team zu senden und so die Chance zu haben, in wichtigen Teamkommunikationen wie Social-Media-Posts, Teamblogs und mehr erwähnt zu werden.

-Interaktive Fan-Umfragen: Tägliche Umfragen, die den Fans die Möglichkeit bieten, über eine Reihe von Themen rund um Scuderia Ferrari HP abzustimmen, darunter Qualifikation, Rennleistungen sowie historische und beliebteste Teammomente.

-Renn-Highlights: Rennzusammenfassungen, die den Fans einige der berühmtesten Siege von Ferrari im Laufe der Jahrzehnte zeigen.

IBM und Scuderia Ferrari werden im Laufe des Jahres 2025 weiterhin neue App-Funktionen einführen, um die Rennsaison noch spannender zu gestalten. Durch die Kombination von Daten- und KI-Technologien mit den riesigen Mengen aktueller und historischer Daten des Teams arbeiten IBM und Scuderia Ferrari daran, das digitale Fan-Erlebnis neu zu gestalten und dabei die Verbindung zwischen Tifosi, F1-Fans und dem renommiertesten F1-Rennteam der Welt zu vertiefen.

„IBM und Ferrari verbindet ein gemeinsames Engagement für Fortschritt, Innovation und Spitzenleistung“, sagte Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications bei IBM. „Mithilfe von KI erstellen wir einen neuen Blueprint für die digitale Einbindung von Fans, der die Fans noch näher an die Scuderia Ferrari heranbringt, ganz gleich, ob es ein Rennwochenende ist oder nicht. Die App basiert auf denselben Daten- und Analysetechnologien, die IBM-Kunden branchenübergreifend nutzen, um ein verbessertes Kundenerlebnis zu erzielen, ihren Mitarbeitenden zu helfen, ein neues Produktivitätsniveau zu erreichen und fundiertere, datengesteuerte Geschäftsentscheidungen zu treffen.“

„Mit dieser App wollen wir all unseren Fans das Herz der Rennwelt von Ferrari näherbringen“, sagte Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer. „Mit der hochmodernen KI-Technologie von IBM und unserem gemeinsamen Engagement für Innovation und Exzellenz schaffen wir ein digitales Erlebnis, das dem Namen Ferrari würdig ist. Das Projekt wurde gerade gestartet und wird in den nächsten Monaten immer umfassender werden, um das Potenzial der Tools, die IBM uns zur Verfügung stellt, voll auszuschöpfen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die Fans mit dieser neuen App interagieren und eine neue Dimension des Ferrari-Erlebnisses erleben.“

Die neu gestaltete mobile App der Scuderia Ferrari ist jetzt für Mobilgeräte im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.

Hier mehr über IBM und Scuderia Ferrari HP erfahren.

Aussagen über die künftige Ausrichtung und Absicht von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder zurückgezogen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.

IBM ist weltweit führend in den Bereichen Hybrid Cloud und KI sowie Consulting. Wir helfen Kunden in mehr als 175 Ländern, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile in ihren Branchen zu erzielen. Tausende Behörden und Unternehmen in kritischen Infrastrukturbereichen wie Finanzdienstleistung, Telekommunikation und Gesundheitswesen verlassen sich auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift, um ihre digitale Transformation schnell, effizient und sicher durchführen zu können. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung bieten unseren Kunden offene und flexible Optionen. All dies wird durch das langjährige Engagement von IBM für Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Inklusivität und Service untermauert. Besuchen Sie www.ibm.com für weitere Informationen.

