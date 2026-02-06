IBCS® Certified Analyst Überzeugende Berichte in ISO-24896-Notation

Start: 01.12.2026 09:00 Uhr

End: 02.12.2026 17:00 Uhr

Entry: 1980.00 Euro (non 19% VAT)

Ihr Weg zum IBCS Certified Analyst

Was macht Berichte, Präsentationen und Dashboards leichter und besser verständlich? Lernen Sie den Unterschied zwischen Berichten zur Analyse und zur Kommunikation von Botschaften kennen. Beide benötigen eine konsistente Notation, eine klar strukturierte Gliederung, die passenden Diagrammtypen, eine hohe Informationsdichte sowie eine korrekte Skalierung. Anschliessend vertiefen Sie das Gelernte in zahlreichen Übungen.

Der Weg zum IBCS Certified Analyst führt über zwei Kurstage und eine anschliessende Online-Prüfung.

Tag 1: IBCS Seminar: Überzeugend argumentieren mit standardisierter Berichtsnotation nach ISO 24896

Tag 2: IBCS Workshop: Praktische Anwendung der SUCCESS-Formel.

IBCS Seminar:

Überzeugend argumentieren mit standardisierter Berichtsnotation nach ISO 24896

Einführung: Grundlagen der Geschäftskommunikation

STANDARDISIERT NOTIEREN NACH ISO 24896

SIMPLIFY: Überflüssiges vermeiden

UNIFY: Semantische Notation anwenden

CHECK: Visuelle Integrität sicherstellen

ÜBERZEUGEND ARGUMENTIEREN

SAY: Botschaft vermitteln

STRUCTURE: Inhalte logisch gliedern

EXPRESS: Geeignete Visualisierung wählen

CONDENSE: Informationsdichte erhöhen

IBCS Workshop:

Praktische Anwendung der SUCCESS-Formel

UNIFY: Semantische Notation anwenden

SIMPLIFY: Überflüssiges vermeiden

CHECK: Visuelle Integrität sicherstellen

Einführung der ISO 24896 Berichtsnotation

SAY und STRUCTURE: Komposition und Storytelling

EXPRESS: Geeignete Visualisierung wählen

CONDENSE: Informationsdichte erhöhen

Fallstudien und Abschlussdiskussion

Ziele

Lernen Sie die International Business Communication Standards (IBCS) kennen und anwenden. Sie helfen den Erstellern von Berichten, Präsentationen und Dashboards, effektiver zu kommunizieren und ihre Empfängern schneller und besser zu verstehen. Mit zahlreichen Vorher-Nachher-Beispielen und praktischen Übungen.

Trainer

Jürgen Faisst ist Partner und Geschäftsführer von HICHERT+FAISST. Zuvor war er CEO der Thinking Networks AG, Vorstand der MIS AG und geschäftsführender Gesellschafter bei der MIK GmbH.

Markus Wolff ist Mitgründer und Geschäftsführer der chartisan GmbH, einem Dienstleister für Datenvisualisierung und Reporting-Lösungen.

Teilnahmebestätigung

Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten Sie eine persönliche und inhaltlich detaillierte Teilnahmebestätigung. Mit diesem Weiterbildungsnachweis belegen Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse.

Vertiefungsmöglichkeit

Nachdem Sie die erste Stufe der Zertifizierung zum IBCS® Certified Analyst erfolgreich absolviert haben, sind Sie bereit für die zweite Stufe der Zertifizierung, die Sie zum IBCS® Certified Consultant führt. Sie lernen die SUCCESS-Formel der IBCS-Standards bei Ihren Kunden oder in Ihrer eigenen Organisation einführen. Mit Abschlussprüfung und anschließender Einreichung von Arbeitsproben.

Termine

24.-25. März 2026, Online

21.-22. April 2026, Zürich

19.-20. Mai 2026, Düsseldorf

30. Juni – 01. Juli 2026, Nürnberg

18.-19. August 2026, Online

15.-16. September 2026, Wien

03.-04. November 2026, Berlin

01.-02. Dezember 2026, Online

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.vereon.ch/ica

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Firmenkontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700



http://www.vereon.ch

