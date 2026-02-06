IBCS® Certified Analyst Überzeugende Berichte in ISO-24896-Notation
Start: 01.12.2026 09:00 Uhr
End: 02.12.2026 17:00 Uhr
Entry: 1980.00 Euro (non 19% VAT)
Ihr Weg zum IBCS Certified Analyst
Was macht Berichte, Präsentationen und Dashboards leichter und besser verständlich? Lernen Sie den Unterschied zwischen Berichten zur Analyse und zur Kommunikation von Botschaften kennen. Beide benötigen eine konsistente Notation, eine klar strukturierte Gliederung, die passenden Diagrammtypen, eine hohe Informationsdichte sowie eine korrekte Skalierung. Anschliessend vertiefen Sie das Gelernte in zahlreichen Übungen.
Der Weg zum IBCS Certified Analyst führt über zwei Kurstage und eine anschliessende Online-Prüfung.
Tag 1: IBCS Seminar: Überzeugend argumentieren mit standardisierter Berichtsnotation nach ISO 24896
Tag 2: IBCS Workshop: Praktische Anwendung der SUCCESS-Formel.
IBCS Seminar:
Überzeugend argumentieren mit standardisierter Berichtsnotation nach ISO 24896
Einführung: Grundlagen der Geschäftskommunikation
STANDARDISIERT NOTIEREN NACH ISO 24896
SIMPLIFY: Überflüssiges vermeiden
UNIFY: Semantische Notation anwenden
CHECK: Visuelle Integrität sicherstellen
ÜBERZEUGEND ARGUMENTIEREN
SAY: Botschaft vermitteln
STRUCTURE: Inhalte logisch gliedern
EXPRESS: Geeignete Visualisierung wählen
CONDENSE: Informationsdichte erhöhen
IBCS Workshop:
Praktische Anwendung der SUCCESS-Formel
UNIFY: Semantische Notation anwenden
SIMPLIFY: Überflüssiges vermeiden
CHECK: Visuelle Integrität sicherstellen
Einführung der ISO 24896 Berichtsnotation
SAY und STRUCTURE: Komposition und Storytelling
EXPRESS: Geeignete Visualisierung wählen
CONDENSE: Informationsdichte erhöhen
Fallstudien und Abschlussdiskussion
Ziele
Lernen Sie die International Business Communication Standards (IBCS) kennen und anwenden. Sie helfen den Erstellern von Berichten, Präsentationen und Dashboards, effektiver zu kommunizieren und ihre Empfängern schneller und besser zu verstehen. Mit zahlreichen Vorher-Nachher-Beispielen und praktischen Übungen.
Trainer
Jürgen Faisst ist Partner und Geschäftsführer von HICHERT+FAISST. Zuvor war er CEO der Thinking Networks AG, Vorstand der MIS AG und geschäftsführender Gesellschafter bei der MIK GmbH.
Markus Wolff ist Mitgründer und Geschäftsführer der chartisan GmbH, einem Dienstleister für Datenvisualisierung und Reporting-Lösungen.
Teilnahmebestätigung
Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten Sie eine persönliche und inhaltlich detaillierte Teilnahmebestätigung. Mit diesem Weiterbildungsnachweis belegen Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse.
Vertiefungsmöglichkeit
Nachdem Sie die erste Stufe der Zertifizierung zum IBCS® Certified Analyst erfolgreich absolviert haben, sind Sie bereit für die zweite Stufe der Zertifizierung, die Sie zum IBCS® Certified Consultant führt. Sie lernen die SUCCESS-Formel der IBCS-Standards bei Ihren Kunden oder in Ihrer eigenen Organisation einführen. Mit Abschlussprüfung und anschließender Einreichung von Arbeitsproben.
Termine
24.-25. März 2026, Online
21.-22. April 2026, Zürich
19.-20. Mai 2026, Düsseldorf
30. Juni – 01. Juli 2026, Nürnberg
18.-19. August 2026, Online
15.-16. September 2026, Wien
03.-04. November 2026, Berlin
01.-02. Dezember 2026, Online
Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.vereon.ch/ica
Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.
Firmenkontakt
Vereon AG
Johannes von Mulert
Hauptstrasse 54
8280 Kreuzlingen
0041 71 677 8700
http://www.vereon.ch
