IBCS® Certified Analyst
Start: 18.08.2026 09:00 Uhr
End: 20.08.2026 17:00 Uhr
Entry: 2950.00 Euro (non 19% VAT)
get ticket
Ihr Weg zum IBCS Certified Analyst
Der Weg zum IBCS Certified Analyst führt über drei Kurstage und eine anschliessende Online-Prüfung. Die Kurstage bestehen aus dem eintägigen Einführungskurs „Mit SUCCESS zu IBCS – Erfolgreiche Berichte, Präsentationen und Dashboards“ sowie dem zweitägigen „IBCS Workshop – Anwendung der SUCCESS-Formel“.
Mit SUCCESS zu IBCS – Erfolgreiche Berichte, Präsentationen und Dashboards
Erfolgreiche Geschäftskommunikation basiert auf verbindlichen Standards, beispielsweise den International Business Communication Standards (IBCS). Kreativität ist hier weder bei der verbalen Ausdrucksweise noch bei der visuellen Gestaltung gefragt. Bei der konsequenten Standardisierung und Reduzierung auf das Wesentliche hilft die Berücksichtigung der sieben Regelbereiche von SUCCESS:
SAY: Vermitteln Sie Ihre Botschaft
UNIFY: Verwenden Sie einheitliche Notationsstandards
CONDENSE: Erhöhen Sie die Informationsdichte
CHECK: Sichern Sie die visuelle Integrität
EXPRESS: Wählen Sie eine geeignete Visualisierung
SIMPLIFY: Vermeiden Sie alles Überflüssige
STRUCTURE: Gliedern Sie die Inhalte logisch
IBCS Workshop – Anwendung der SUCCESS-Formel
Die praktische Anwendung der SUCCESS-Formel von IBCS steht im Zentrum dieses Workshops. Die 98 konzeptionellen, perzeptionellen und semantischen Regeln zur einfacheren Erstellung und zum besseren Verständnis von Berichten, Präsentationen und Dashboards werden anhand zahlreicher praktischer Beispiele und Übungen vertieft. Die Teilnehmer können anschließend eine Online-Prüfung zur Erlangung des Zertifikats „IBCS® Certified Analyst“ ablegen.
Ziele
Ziel ist die Vermittlung allgemeingültiger Gestaltungsregeln für Berichte, Präsentationen und Dashboards, um damit erfolgreicher berichten und präsentieren zu können – mit zahlreichen Vorher-Nachher-Beispielen aus der Praxis. Lernen Sie die International Business Communication Standards (IBCS) kennen und finden Sie heraus, warum große Unternehmen wie SAP und PHILIPS ihr Berichtswesen mit der SUCCESS-Formel der IBCS erfolgreich standardisiert haben. Ein weiteres Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen, die SUCCESS-Formel von IBCS auf Ihre eigenen Berichte, Präsentationen und Dashboards anzuwenden.
Trainer
Jürgen Faisst ist Partner und Geschäftsführer von HICHERT+FAISST. Zuvor war er CEO der Thinking Networks AG, Vorstand der MIS AG und geschäftsführender Gesellschafter bei der MIK GmbH.
Markus Wolff ist Mitgründer und Geschäftsführer der chartisan GmbH, einem Dienstleister für Datenvisualisierung und Reporting-Lösungen.
Teilnahmebestätigung
Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten Sie eine persönliche und inhaltlich detaillierte Teilnahmebestätigung. Mit diesem Weiterbildungsnachweis belegen Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 2.950 pro Person zzgl. MwSt. Die Gebühr schließt Workshop-Unterlagen, Mittagessen, Verpflegung in den Pausen sowie Erfrischungsgetränke ein.
Bei den Online-Terminen erhalten Sie EUR 100 Rabatt pro Kurs.
Termine
24.-26. Februar 2026, Frankfurt
24.-26. März 2026, Online
21.-23. April 2026, Zürich
19.-21. Mai 2026, Düsseldorf
30. Juni – 02. Juli 2026, Nürnberg
18.-20. August 2026, Online
15.-17. September 2026, Wien
03.-05. November 2026, Berlin
01.-03. Dezember 2026, Online
Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.vereon.ch/events/ibcs/ica-detailseite
Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmäßig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.
Kontakt
Vereon AG
Johannes von Mulert
Hauptstrasse 54
8280 Kreuzlingen
0041 71 677 8700
http://www.vereon.ch
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.