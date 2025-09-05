iBanFirst-Analystenkommentar zur EZB-Sitzung

Die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war erwartet – und ist für export- und importorientierte Mittelständler zunächst eine gute Nachricht. Sie können weiterhin mit stabilen Finanzierungsbedingungen planen. Ein erneuter Zinsschritt ist zwar nicht das Basisszenario, bleibt aber möglich, sollte die Konjunktur in den kommenden Monaten spürbar an Dynamik verlieren.

Kurzfristig sorgt weniger die Geldpolitik, sondern die politische Unsicherheit in Frankreich für Ausschläge an den Märkten. Für Unternehmen bedeutet dies: Währungs- und Zinsvolatilität können in den nächsten Wochen zunehmen – insbesondere, wenn Investoren französische Staatsanleihen kritischer bewerten und die EZB gegensteuern muss. Der Euro hat sich bislang stabil gezeigt, könnte aber bei anhaltender politischer Instabilität erneut unter Druck geraten.

Für mittelständische Exporteure bietet ein schwächerer Euro Chancen im internationalen Geschäft, weil ihre Produkte im Ausland günstiger werden. Gleichzeitig steigen für Importeure die Kosten, etwa bei Rohstoffen oder Vorprodukten, die in US-Dollar oder anderen Fremdwährungen gehandelt werden. Ohne ein aktives Währungsmanagement entstehen hier schnell Belastungen für die Margen.

Der Blick in die restliche Eurozone stimmt dagegen positiv: Spanien erlebt einen kräftigen Aufschwung, selbst Deutschland dürfte 2026 wieder in den Wachstumsmodus zurückfinden. Insgesamt bleibt die Konjunktur erstaunlich widerstandsfähig – und damit auch der Euro-Raum als Absatz- und Beschaffungsmarkt stabil.

Besart Shala, Geschäftsführer von iBanFirst in Deutschland, betont:

„Für den Mittelstand ist die aktuelle Ruhe der EZB eine Chance, um die eigenen Währungsrisiken nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn gerade in unsicheren Zeiten zeigt sich: Schon kleine Schwankungen im Euro-Dollar-Kurs können über Gewinn oder Verlust im internationalen Geschäft entscheiden.“

iBanFirst, gegründet 2016, ist ein globaler Finanzdienstleister mit einer innovativen Plattform für das Fremdwährungsmanagement. Im Gegensatz zu Mitbewerbern bietet iBanFirst professionelle Unterstützung durch Devisenexperten, wodurch das Fintech insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die international tätig sind, ein zuverlässiger Partner ist. Für zusätzliche Transparenz sorgt der branchenweit einzigartige Payment Tracker, mit dem Unternehmen ihre Zahlungen in Echtzeit verfolgen können. iBanFirst ermöglicht Führungskräften und Finanzteams den direkten Zugang zu den Devisenmärkten, das Speichern, Empfangen und Versenden von Geld in über 30 Währungen sowie die Entwicklung individueller Absicherungsstrategien. Als von der Belgischen Nationalbank reguliertes Zahlungsinstitut ist iBanFirst in der gesamten Europäischen Union zugelassen. Als Mitglied des SWIFT-Netzwerks und SEPA-zertifiziert verfugt iBanFirst außerdem über AISP- und PISP-Akkreditierungen gemäß PSD2.

