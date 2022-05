IAD auf der High End 2022 in München: Klang-Faszination hautnah

Die IAD GmbH nutzt die Gelegenheit der renommierten High End Convention vom 19. bis 22. Mai 2022 und präsentiert eine faszinierende HiFi-Themenwelt. Neben bekannten Produkten von Leak, Wharfedale und anderen Marken hält der IAD Vorführraum E224 im Atrium 4.2 des MOC München eine Flut interessanter Neuigkeiten bereit. Unter anderem können Besucher den neuen Mission 770 Lautsprecher und die von Karl-Heinz Fink entwickelten Castle Windsor Duke und Windsor Earl live erleben. Weitere Highlights sind die Weltpremiere des neuen Wilson Benesch Lautsprechers Omnium und die Europa-Premiere des Vollverstärkers L-507Z von Luxman. IAD lädt zudem am 19. Mai zu einer Pressekonferenz, bei der sowohl Karl-Heinz Fink als auch Mission Entwickler Peter Comeau persönlich anwesend sind.

Korschenbroich, 10. Mai 2022 – Die High End Convention vom 19. bis zum 22. Mai 2022 im Münchner MOC gehört zu den wichtigsten HiFi-Ausstellungen Deutschlands. In diesem Rahmen präsentiert die IAD GmbH Highlight-Produkte aus dem eigenen HiFi-Vertriebsprogramm – darunter Neuheiten von Mission, Castle und Luxman.

High End München 2022: Sounderlebnisse zum Anfassen

Die High End 2022 bietet Musikliebhabern und HiFi-Connoisseurs wieder die Gelegenheit, erlesene Audiotechnik live zu erleben. Die IAD konzentriert sich in diesem Jahr auf den Ausstellungsraum im Atrium – denn schließlich kommt es bei hochwertiger Audiotechnik vor allem auf persönliche Gespräche und bestmögliche Hörbedingungen an. In Raum E224 im Atrium 4.2 haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Produktpalette von IAD in angenehmer und gleichzeitig inspirierender Atmosphäre kennenzulernen.

Entwickler-Legenden live erleben

Am ersten Messetag, dem 19. Mai 2022, startet die IAD mit einem besonderen Event: Im Rahmen der hauseigenen Pressekonferenz um 16:00 Uhr im Raum E224 erläutert zunächst Entwickler-Legende Karl-Heinz Fink das Design-Konzept der brandneuen Castle Windsor Duke und Castle Windsor Earl Lautsprecher. Danach stellt Peter Comeau, Director of Acoustic Design bei Mission, die Reinkarnation des britischen Lautsprecher-Klassikers Mission 770 vor. Beide Entwickler stehen im Anschluss an ihre Vorträge für Fragen und persönliche Gespräche gerne zur Verfügung.

Mission 770 und Castle Windsor: Die Messe-Highlights 2022

Der Auftritt von IAD auf der High End 2022 steht im Zeichen erlesener britischer Lautsprecherbaukunst. Das unterstreicht auch das Engagement des Mutterunternehmens IAG, das sich mit einem neu gebauten eigenen Werk in England auf die Werte von „Made in the UK“ fokussiert. Dort entstehen auch die spannenden Schallwandler-Neuheiten Mission 770 sowie Castle Windsor Duke und Castle Windsor Earl. Basierend auf einer Weiterentwicklung der berühmten BBC Studiolautsprecher konnte bereits die im Jahr 1978 vorgestellte Urform des Mission 770 einen beispiellosen Siegeszug um die ganze Welt feiern. Die auf der High End Convention präsentierte aktuelle Mission 770 führt dieses Konzept nahtlos fort und kombiniert dessen klassische Klang-Tugenden mit zeitgemäßen Technologien. Die neuen Castle Modelle Windsor Duke und Windsor Earl wurde von keinem Geringeren als dem legendären Karl-Heinz Fink entworfen.

Omnium Weltpremiere bei Wilson Benesch

Auch weitere legendäre britische Marken sind vertreten: Wharfedale präsentiert mit Dovedale und Aston zwei Lautsprecher, die ebenfalls im neuen britischen Werk gefertigt werden. Die wiederbelebte britische Traditionsmarke Leak zeigt modernes HiFi im eleganten Retro-Look. Bei einer weiteren Marke im IAD Portfolio gibt es zudem eine exklusive Weltpremiere zu erleben: Am eigenen Stand C114 im Atrium 3.1 stellt Wilson Benesch den neuen Edellautsprecher Omnium vor. Wer im wahrsten Wortsinne High-End-Klang aus besonders nachhaltiger Fertigung live erleben will, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen!

Europa-Premiere: Luxman L-507Z

Bekanntlich ist auch der beste Lautsprecher nur so gut wie seine Zuspiel-Elektronik, und als erfahrene HiFi-Enthusiasten überlassen die Profis von IAD auch hier nichts dem Zufall. Erstmalig in Europa wird auf der High End 2022 der L-507Z von Luxman vor Ort live zu erleben sein. Als erster Vollverstärker der neuen z-Serie glänzt er mit einer innovativen LIVES1.0 Schaltung, die als Weiterentwicklung der bereits berühmten ODNF Technologie für noch reineren, verzerrungsärmeren Klang sorgt. Mit einer üppigen Ausgangsleistung von 2 x 220 Watt an vier Ohm treiben die Class A/B Endstufen des L-507Z auch anspruchsvolle Schallwandler adäquat an und die aufwändige LECUA Lautstärkeregelung sorgt für eine äußerst präzise Pegelkontrolle.

Messeinfos zu IAD auf der High End 2022

Die High End 2022 findet vom 19. bis zum 22. Mai 2022 im Messezentrum MOC in München statt. IAD ist zu finden in Raum E224 im Atrium 4.2, hier findet auch am 19. Mai um 16 Uhr die Pressekonferenz zu Mission und Castle mit Karl-Heinz Fink und Peter Comeau statt. Wilson Benesch ist mit eigenem Messeauftritt in Raum C114 im Atrium 3.1 vertreten.

Bildmaterial

Luxman L-507Z

https://iad.rtfm-pr.de/luxman_l-507Z.jpg

Mission 770

https://iad.rtfm-pr.de/mission_770.jpg

Wilson Benesch Omnium

https://iad.rtfm-pr.de/wilson-benesch_omnium.jpg

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

Firmenkontakt

IAD GmbH

IAD GmbH

Johann-Georg-Halkse-Str. 11

41352 Korschenbroich

0800/2345007

02161/61783-50

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Pressekontakt

IAD GmbH

Krey Baumgartl

Johann-Georg-Halske-Str. 11

41352 Korschenbroich

02161/61783-13

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.