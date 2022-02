i-PRO präsentiert seine neueste Multi-Sensor-Kamerareihe mit intergrierten KI-Funktionen

Neue reichweitenstarke Überwachungssysteme überzeugen mit überragender Bildqualität, Flexibilität und Intelligenz für proaktive Videoüberwachung

Amsterdam, Niederlande. 22. Februar 2022 – In seiner Mission, sich als namhafter Anbieter von KI-Kameras der nächsten Generation zu positionieren, gab i-PRO EMEA heute die Einführung seiner neuen, mit Deep-Learning-Intelligenz ausgestatteten Multi-Sensor-Kamerareihe bekannt. Um bei der Etablierung von KI als Überwachungsstandard in der Sicherheitsbranche den nächsten Schritt zu gehen, liefert i-PRO die neuen Kameras mit vier leistungsstarken vorinstallierten KI-Analyseanwendungen. Gleichzeitig können je nach Kundenanforderungen auch Analysefunktionen anderer Anbieter genutzt werden.

Die neuen i-PRO Multi-Sensor-Kameras verfügen über drei oder vier Bildsensoren in 4K-, 6MP- und 4MP-Auflösung, sodass absolut jedes Detail erfasst wird, in 180°- oder bis zu 360°-Einstellung jeweils angepasst an die Installationsumgebung. Mit diesen Funktionen und ihrem schlanken, unauffälligen Design, das derzeit am Markt seinesgleichen sucht, gilt die neue Kamerareihe als bahnbrechend in der Sicherheitsbranche.

In die neuen i-PRO Multi-Sensor-Kameras ist ein KI-Prozessor zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen mittels Deep-Learning-Analyse eingebaut. Das SDK unterstützt die offene KI-Strategie von i-PRO und lässt App-Entwicklungen anderer Anbieter uneingeschränkt zu. Mit ihrem größeren Neigebereich im Vergleich zu ähnlichen Modellen am Markt weisen die Kameras eine enorm große Reichweite auf. Einige verfügen zudem über IR LED für Aufnahmen in sehr dunklen Umgebungen. Ihre Fähigkeit, Objekte in großräumigen Bereichen autonom zu erkennen und zu unterscheiden, erlaubt dem Sicherheitspersonal, sich auf wirklich relevante Vorkommnisse zu konzentrieren und erhöht seine Produktivität sowie die Gesamtsicherheit.

„Unsere S-Serie intelligenter Kameras wird damit noch smarter und flexibler und sorgt für eine weitere Anhebung des neuen Sicherheitsstandards“, so Gerard Figols, i-PRO EMEA President. „Unsere neuen i-PRO Multi-Sensor-Kameras setzen einen neuen Standard reichweitenstarker Überwachung durch überragende Bildqualität kombiniert mit umfassenden Deep-Learning-Anwendungen am Kamera-Edge – für wirklich proaktive Videoüberwachung. Mit dem neuen, schlanken und unauffälligen Design zeigen wir, dass Kundenanforderungen sorgsam berücksichtigt und in unser Angebot integriert wurden. So stehen die neuen Multi-Sensor-Kameras für viel mehr als nur starke Sicherheitshardware – sie bilden ein offenes Sensorsystem, das sich problemlos in jede Umgebung einfügen lässt.“

Entsprechend den i-PRO Standards für hohe Videodatensicherheit und -integrität unterstützen die neuen i-PRO Multi-Sensor-Kameras auch branchenführende Verschlüsselung nach FIPS 140-2 Level 3 mit der Garantie eines externen Anbieters von Sicherheitszertifikaten. Damit sind die i-PRO Multi-Sensor-Kameras ideal einsetzbar für eine Vielzahl von Hochsicherheitsanwendungen in den Bereichen Stadt- und Gebäudeüberwachung, Logistik, Industrie und Transport.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

Modellnummer – Name – Produktseite

WV-S8574L* – 4x 4K Outdoor Multi-Sensor-Kamera mit IR LED – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8574l

WV-S8573L* – 3x 4K Outdoor Multi-Sensor-Kamera mit IR LED – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8573l

WV-S8564L* – 4x 6MP Outdoor Multi-Sensor-Kamera mit IR LED – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8564l

WV-S8563L* – 3x 6MP Outdoor Multi-Sensor-Kamera mit IR LED – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8563l

WV-S8544L* – 4x 4MP Outdoor Multi-Sensor-Kamera mit IR LED – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8544l

WV-S8544* – 4x 4MP Outdoor Multi-Sensor-Kamera – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8544

WV-S8543L* – 3x 4MP Outdoor Multi-Sensor-Kamera mit IR LED – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8543l

WV-S8543* – 3x 4MP Outdoor Multi-Sensor-Kamera – http://i-pro.com/eu/en/surveillance/products/wv-s8543

(* -G : Modelle auch verfügbar mit dunkler Kamerakuppel)

Weiteres Bildmaterial ist unter folgendem Link ( https://ftp.finkfuchs.de/_90V8w2Vk00MM1R) verfügbar.

Als führender Hersteller von Überwachungskameras vereint i-PRO EMEA mehr als 60 Jahre Branchenerfahrung bezüglich höchster Produktstandards mit innovativen, offenen Technologien wie KI unter strengster Einhaltung der Datensicherheit und DSGVO. Das Unternehmen ging 2021 aus Panasonic in Europa hervor, hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist Teil des in Japan ansässigen globalen Unternehmensnetzwerks i-PRO Co. Ltd. (bis Ende März 2022 noch unter Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co. Ltd. bekannt).

