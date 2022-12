i-PRO präsentiert seine neue NVR NU-Serie, eine einfach installierbare All-in-one Aufzeichnungslösung

Die neue durchgehend KI-basierte Rekorderserie zeichnet sich durch schlankes Design und integriertes PoE aus. Einfach und doch mit hoher Aufzeichnungsleistung, eröffnet der Rekorder auch kleineren Umgebungen und Unternehmen den Zugang zu KI (Künstliche Intelligenz)-Lösungen.

Tokio, Japan, 2. Dezember 2022 – i-PRO Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter professioneller Sicherheitslösungen für die Bereiche Überwachung und öffentliche Sicherheit, präsentierte heute seine neuen NDAA-konformen, Intel-CPU-basierten Netzwerk-Videorekorder (NVR) der NU-Serie. Als Nachfolger der Modelle NX100 und NX200 sind die neuen Rekorder in 4-, 8- und 16-Kanal-Konfigurationen erhältlich, mit integrierter PoE(+) Stromversorgung und einem schlanken Design für einfache Installation.

Die NU-NVRs sind für Plug-and-Play und einfache Installation ausgelegt und damit ideal für kleinere Unternehmen. Sie lassen sich mit beliebigen Kameras von i-PRO oder anderen Herstellern kombinieren und ganz einfach durch Anschließen an einen HDMI-Monitor in Betrieb nehmen. Ihre KI-basierte Analysefunktion eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu KI-Lösungen und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Mit der NVR NU-Serie, die ohne zusätzliche Hardware und Software Alarmmeldungen empfängt und über eine Wiedergabefunktion verfügt, können Unternehmen und Organisationen hochpräzise und doch einfache KI-basierte Analysefunktionen wie Personen-, Fahrzeug- und Objekterkennung (AI-VMD) ganz ohne PC nutzen. Eine höhere Analyseleistung für komplexere Anwendungsbereiche lässt sich mit i-PRO Active Guard in Kombination mit einem PC und der Managementsoftware WV-ASM300 erzielen. Auf diese Weise können bei wichtigen Ereignissen proaktive Benachrichtigungen ausgegeben oder auf Basis der von den i-PRO KI-fähigen Kameras aufgenommenen Personen/Fahrzeuge detaillierte forensische Suchvorgänge mit bis zu 98 eindeutigen Such- und Filterattributen durchgeführt werden.

Die NVR NU-Serie erlaubt auch von Remote-Standorten aus eine zuverlässige Situationskontrolle aus der Ferne über eine sichere Browser-Schnittstelle oder per Smartphone mit der i-PRO Mobile App.

„Die ersten i-PRO NVRs der NU-Serie stellen eine einfach implementierbare All-in-one Sicherheitslösung bereit“, so Gerard Figols, i-PRO EMEA President. „Banken, Tankstellen, Supermärkte, Restaurants und viele andere kleinräumigere Umgebungen, die konstante Überwachung erfordern, können mit dieser Lösung ein lückenloses KI-gestütztes System einrichten, das höchste Cybersicherheit garantiert und zugleich vorhandenes Equipment weiter nutzt. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden diese leistungsstarken, unkomplizierten Rekorder in Zusammenarbeit mit unseren Partnern bereitzustellen.“

Wichtigste Leistungsmerkmale:

Integrierter PoE+ Switch – Der integrierte PoE+ Switch der NU-Serie kann bis zu 16 Kanäle versorgen, so dass kein zusätzlicher Switch erforderlich ist. Für die Stromversorgung und Datenkommunikation mit den angeschlossenen Kameras benötigen die NU NVRs dank PoE+ nur ein Kabel.

Einfache Installation – Die NU-Serie kann durch ihr schlankes Design an beliebigen Orten flexibel und platzsparend installiert werden – direkt an einer Wand, horizontal oder vertikal hängend, unter einem Schreibtisch etc. Es sind keine Montage-Racks erforderlich. Außerdem verfügt die NU-Serie über eine werkzeuglose Struktur für den Einbau von Festplatten.

10x mehr Speicher als vergleichbare NVRs – Die i-PRO NU-Serie unterstützt bis zu 20 TB Kapazität pro HDD-Einheit und erlaubt daher einen Systemaufbau mit hoher Kapazität (bis zu 20 TB bzw. 40 TB), abhängig vom jeweiligen Modell. Die 20 TB HDD-Einheit bietet eine längere Retentionszeit als die meisten Rekorder im mittleren Segment (die typischerweise im 2 bis 4 TB-Bereich liegen), d.h., es steht mehr Videomaterial und damit ein länger zurückreichender Zeitraum für potenzielle Ermittlungen zur Verfügung.

Integration mit i-PRO KI-Produkten – Die NU Serie unterstützt verschiedene KI-Anwendungen, empfängt Alarmmeldungen und verfügt über eine Wiedergabefunktion ohne PC und Videomanagementfunktion. Alle Modelle beinhalten integrierten Support für i-PRO KI-Anwendungen wie AI-VMD, AI Non-Mask Detection, AI Occupancy Detection und AI Privacy Guard, und sind uneingeschränkt kompatibel mit der intelligenten Suchanwendung i-PRO Active Guard.

Hohe Sicherheit – Auf allen Modellen der NU Serie ist ein GlobalSign® Zertifikat (der marktweit höchste Cybersicherheitsstandard) vorinstalliert. Das FIPS 140-2 Level 3 Certified Secure Element garantiert allen Kunden, die i-PRO NVRs mit i-PRO Kameras nutzen, lückenlose Sicherheit und Compliance. Die neue NU Serie ist ebenso uneingeschränkt NDAA-konform.

High Connectivity – Dank RTSP-Protokoll und ONVIF-Standard kann die NU Serie mit zahlreichen Kameras verschiedenster Hersteller genutzt werden.*

* Anschlussfähigkeit der NVRs abhängig von Kameramarke, Modellnummer und Firmware

Modellkonfigurationen:

Modell NU301 unterstützt 16 Kameraregistrierungen, 16 PoE+ Ports und 2 HDD-Slots mit RAID1

Modell NU300 unterstützt 16 Kameraregistrierungen, 8 PoE+ Ports und 1 HDD-Slot

Modell NU201 unterstützt 8 Kameraregistrierungen, 8 PoE+ Ports und 1 HDD-Slot

Modell NU101 unterstützt 4 Kameraregistrierungen, 4 PoE+ Ports und 1 HDD-Slot

Alle Modelle ausgestattet mit Intel CPU, 2 HDMI-Ausgängen und FIPS 140-2 Level 3 Certified Secure Element für Cybersicherheit.

Weiteres Bildmaterial steht Ihnen hier als Downloadlink bereit.

i-PRO Co., Ltd., ist ein weltweit führender Anbieter moderner Sensortechnologien für intelligente Überwachung, öffentliche Sicherheit und industrielle/medizinische Bildgebung (Intelligent Surveillance, Public Safety, Industrial/Medical Imaging). Das 2019 aus Panasonic hervorgegangene Unternehmen i-PRO kann auf 60 Jahre Innovation bei Panasonic zurückgreifen. Mit Innovationen, die informieren und schützen, erweitern Produkte, Software und Services des Unternehmens die menschlichen Sinne, um „Momente der Wahrheit“ festzuhalten. i-PRO Co., Ltd. unterstützt die Arbeit professioneller Sicherheits- und Rettungsdienste, die Leben schützen und retten, damit die Welt zu einem sichereren Ort wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

https://i-pro.com/global/en/surveillance/featured-products/new-nvr-build-poe-switch

Firmenkontakt

i-PRO EMEA

Wanda Nijholt

– –

– –

–

press.eu@i-pro.com

https://i-pro.com/eu/en/surveillance

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Daniel Streuber

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 74131 934

i-PRO@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.