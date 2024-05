HYRAYSE eröffnet das erste Outdoor-Gym-Fitness-Training in Düsseldorf

Innovatives Fitnesskonzept ohne Vertragsbindung und mit Personal Trainer

Outdoor-Gym DüsseldorfDie Düsseldorfer Gründer, Leon Freiholz und Rüdiger van Hal, haben mit ihrem Start-up SKYMCLUB GmbH das erste Outdoor-Gym in Düsseldorf-Flingern / Grafental unter der Marke HYRAYSE eröffnet. Das Innovative an dem HYRAYSE-Konzept ist, dass das Fitnessstudio als Outdoor GYM nach draußen geholt wird und man für das Fitness-Training im Outdoor-Gym keinen festen monatlichen Beitrag bezahlt, sondern eher wie im Kino oder Schwimmbad mit einem Besuchsticket (Pay-per-Visit) zahlt. Zur persönlichen Betreuung stehen im Training Personal-Gruppentrainer – Coaches – zur Verfügung, die an der Fitness eines jeden einzelnen arbeiten. Die Tickets für die Workouts können unter www.hyrayse.com oder in der App HYRAYSE gebucht werden. Beim Ticketing bietet Hyrayse große Flexibilität: Outdoor-Workout Tickets mit Personal Coaches können für zwischen 10 und 15 Euro erworben werden, je nachdem, für welches Paket man sich entscheidet. Es gibt aber auch 10er- und 20er-Karten, monatliche Mitgliedschaften oder man kann sein Outdoor-Workout vergünstigt über Partner wie Urban Sports Club, Hansefit, classpass oder EGYM Wellpass buchen. „Gerne können Interessierte bei uns erst einmal ihr kostenloses Probetraining buchen und so HYRASYSE testen“, so Gründer Leon Freiholz.

HYRAYSE ist ein zukunftsorientiertes Sport-Start-up, das ein innovatives Outdoor-Sporterlebnis schafft, indem es die klassische Fitnesswelt mit der digitalen App-Welt in einem Outdoor-Konzept verbindet. Durch die Kombination von funktionalem Training, Outdoor-Gym, Personal Trainer (PT) und einer Fitness-App wird der klassisches Trimm-Dich-Pfad neu definiert. HYRAYSE adressiert das Grundbedürfnis jedes Menschen, fit und gesund zu sein, und bietet eine moderne Fitness-Lösung im Zeitalter des Post-COVID-Momentums.

