Hypnose ist Glauben – mehr nicht!

Ob Hypnose oder Hypnosetherapie – es ist nur um strukturierter Glauben

Wie funktioniert Hypnose wirklich?

Was ist das wichtigste Element einer Hypnosetherapie?

Auf dem NeuroBioMed-youtubekanal zeigt Herbert Schraps, Spezialist f├╝r unbewusste Kommunikation, in seinem Video ” Hypnose ist Glauben“, wie jede Hypnose sich aufbaut und wie sie funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Show-Hypnose, Heilhypnose und Hypnosetherapie handelt.

Hypnose hat grunds├Ątzlich nichts mit Fremdbestimmung oder mystischen Zust├Ąnden zu tun.

Bei einer hypnotischen Trance handelt es sich um nat├╝rliche fokussierte Aufmerksamkeit, die glaubhaft und als vertrauensw├╝rdig wahrgenommen und dann ggf. auch umgesetzt wird, mehr nicht. Dabei spiel es keine Rolle ob es sich dabei um Hypnosetherapie oder Show-Hypnose handelt.

Herbert S. verdeutlicht in seinem kurzen Videovortrag, wie sich hypnotische Prozesse entwickeln und wie sie vom Gro├čhirn wahrgenommen werden.

Diese Praxisbrosch├╝re verdeutlicht die M├Âglichkeiten einer Gef├╝hlshypnose:

Download – Info-Brosch├╝re

Ein einfaches Beispiel f├╝r einen hypnotischen Prozess – aus dem Video:

Stellen Sie sich vor, Sie m├Âchten ins Kino. Dazu suchen Sie sich einen spannenden oder traurigen Film aus, zum Beispiel Titanic.

Der Film startet und irgendwann sitzen Sie unter Anspannung im Kinosessel oder Sie sind v├Âllig in Tr├Ąnen aufgel├Âst.

Warum?

Sie wissen doch ganz genau, auf Ihrer logischen Ebene – also im Gro├čhirn, dass hier niemand stirbt und die Schauspieler Ihnen nur eine glaubhafte Geschichte vorspielen.

Warum ist Ihr Gef├╝hlssystem auf 180 und weshalb reagiert Ihr K├Ârper mit erh├Âhtem Herzschlag, innerer Anspannung oder Tr├Ąnen?

Das Zauberwort ist hier “Glaubhaft” – mit anderen Worten: Sie m├╝ssen bereit sein, die Filmgeschichte zu glauben. Sie k├Ânnen die Geschichte jedoch nur glauben, wenn Sie die Geschichte verstehen (Handlung und Sprache) und sie sich nicht gegen Ihre inneren ├ťberzeugungen und Glaubenss├Ątze richtet.

Alles, was glaubw├╝rdig ist oder sich glaubw├╝rdig anf├╝hlt, kann im Unbewussten intensive Gef├╝hle erzeugen. Und – je glaubw├╝rdiger die Filmgeschichte sich darstellt, desto intensiver nehmen Sie Ihre K├Ârperreaktionen und Gef├╝hle war.

Auf dem youtube-Kanal befindet sich dazu noch ein wesentlich detaillierteres Video zum Thema Hypnosetherapie.

Auch in der Hypnose (nat├╝rllich auch Hypnosetherapie) wird das gleiche Grundprinzip der inneren, also unbewussten Glaubw├╝rdigkeit benutzt.

Dabei ist Hypnose nur ein Oberbegriff – mehr nicht.

Es gibt nicht die einzig wahre Hypnose. Es gibt die unterschiedlichsten hypnotischen Bezeichnungen, wie z.B. Show-Hypnose, Heilhypnose, Gef├╝hlshypnose, Tiefenhypnose, klinische Hypnose – also Hypnosetherapie allgemein.

Jeder hypnotische Prozess hat immer mit fokussierter Aufmerksamkeit und Glaubw├╝rdigkeit zu tun.

Kommt zur Hypnose noch ein ritualisiertes und glaubw├╝rdiges Handlungsmuster hinzu, beispielsweise ├╝ber eine Fingerbewegung…(…schnipp schnapp schnui – Schlaf… ),dann verst├Ąrkt dieses Hypnose-Ritual die Glaubw├╝rdigkeit.

Je glaubw├╝rdiger der hypnotische Prozess sich anf├╝hlt, desto realer sind in Ihrem Gehirn die so erzeugten inneren Vorstellungen und Gef├╝hle.

Wenn Sie dem Hypnotiseur vertrauen, dann glauben Sie seinen Worten. Ihr bewusster innerer Kritiker ├╝berpr├╝ft nicht mehr die Glaubw├╝rdigkeit der Worte des Hypnotiseurs, immer im Rahmen Ihrer moralischen Handlungs- und Vorstellungsgrenzen. Und Ihr unbewusstes Gef├╝hl erzeugt aus seinen Worten in Ihrem Gehirn Bilder, Vorstellungen und reale Gef├╝hle.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Geschmacks- oder K├Ârperillusionen handelt – oder ob Sie kr├Ąhen und ├╝ber die B├╝hne stolzieren wie ein Gockel, weil Sie Lust auf diese interessante Erfahrung haben.

So ├Ąhnlich wie im Kino, …ist die Geschichte spannend, bleiben Sie dabei, ist sie doof oder langweilig, dann gibt es keine Gef├╝hle und auch keine Wirkung.

Zusammenfassend kann man sagen: W├Ąhrend einer Hypnose k├Ânnen bewusste und glaubw├╝rdige Informationen ins Unbewusste flie├čen und dort Handlungen und Gef├╝hle aktivieren. Nichts Besonderes, denn so gesehen, befinden wir uns tagt├Ąglich in hypnotischen Prozessen, nur wir nennen sie anders. Wenn die Worte “—ich liebe Dich…” glaubw├╝rdig sind, erzeugen sie angenehme Gef├╝hle und wenn die Worte “…Du bist nichts wert..” glaubhaft wahrgenommen werden, dann erzeugen sie um Gehirn Anspannungen, h├Âheren Blutdruck, Wut oder Traurigkeit.

Weitere Details finden Sie im Video ” Hypnose gibt es nicht – es lebe die Hypnose“.

Von nichts kommt nichts!

Diese Grundregel ist im ganzen Universum g├╝ltig, auch in unserem K├Ârper.

Wir leiden unter den Symptomen. Warum haben wir diese Symptome?

Ohne Ursache gibt es keine Symptome.

Vor vielen Jahren entwickelte Herbert Schraps das NeuroBioMed-Therapie- und Coaching-Konzept. Seitdem arbeitet er nur noch mit den urs├Ąchlichen also unbewussten Gef├╝hlssystemen und nicht mehr mit den bewusst wahrgenommenen Symptomen.

Ein ganz anderer Ansatz, dessen Wirksamkeit sich in seiner Therapiearbeit immer wieder best├Ątigt. Selbst langj├Ąhrige Leiden, Symptome und Blockaden konnten sich so aufl├Âsen. So konnte er mit seinem NeuroBioMed-Therapiekonzeptvielen Menschen mit dem Reizdarm-Syndrom, Darmbeschwerden, Schmerzen und Schwindel helfen.

Das NeuroBioMed-Therapiekonzept reorganisiert die gest├Ârte Kommunikation zwischen dem unbewussten Gef├╝hlssystem und dem Bewusstsein. Dazu nutzt das Konzept sowohl medizinisch anerkannte Methoden als auch moderne neurobiologische Erkenntnisse und evolution├Ąre Naturgesetze.

Egal wo Sie sich befinden – mit einem Internetzugang k├Ânnen auch Sie Ihren Weg aus dem Labyrinth des Leidens finden. Schreibe uns und lassen Sie sich im Rahmen der Videosprechstunde informieren.

Gef├╝hle k├Ânnen Berge versetzen – aber auch Berge in den Weg stellen. Download Info-Brosch├╝re

Informieren Sie sich und verschaffen Sie sich einen eigenen Eindruck.

Das NeurobioMed-Therapiekonzept – ist eine auf den Erkenntnissen der Neurobiologie und Hirnforschung aufbauende Therapiemethode – weitere Informationen gibt es hier:

Praxis f├╝r Biopsychologie und Selbstentwicklung

Dorfstr. 53

24879 Idstedt

Tel: 04625 1899915

www.trancemed.de

Neue Wege in die Selbstheilung bei Problemen, St├Ârungen und emotionalen Blockaden.

Seit mehr als 10 Jahren ist das trancemed-Zentrum Anlaufstelle f├╝r Menschen mit seelischen und chronischen Leiden. Das dort entwickelte NeuroBioMed-Therapiekonzept nutzt die nat├╝rliche Selbstregulation mit Hilfe von selbstbestimmter Gef├╝hlshypnose.

Firmenkontakt

trancemed-Zentrum

Herbert Schraps

Dorfstr. 53

24879 Idstedt

+4946251899915

trancemed@web.de

https://www.trancemed.de

