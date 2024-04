Hypnose Frankfurt am Main, Praxis für Mentale Progression

Frankfurt am Main, Praxis für Mentale Progressionen – Markus Krügel, renommierter Experte für Analytische Hypnose

Markus Krügel, ein führender Experte in der Welt der Hypnotherapie, bietet spezialisierte Dienstleistungen in der analytischen Hypnose an in Frankfurt am Main. Mit über 30 Jahren Erfahrung hat Herr Krügel sich als vertrauenswürdiger Partner für Menschen erwiesen, die durch Hypnose Nichtraucher werden, ihr Gewicht reduzieren möchten mit Hypnose zum Abnehmen, oder ihre Angststörungen mit Hypnose bei Angststörung behandeln lassen wollen. Darüber hinaus ist er spezialisiert auf Rauchentwöhnung durch Hypnose, wobei er seinen Klienten hilft, langfristig rauchfrei zu bleiben.

Markus Krügel besitzt umfangreiche Qualifikationen, darunter Zertifizierungen als Hypnotiseur, Hypno-Analytiker, Hypnose-Coach, Rückführungsleiter und DK-Coach. Er hat auch Ausbildungen in Bioenergetik, Akupressur und Mentaltraining absolviert und ist ein gefragter Vortragsreferent.

In seiner Praxis differenziert Herr Krügel zwischen der suggestiven Hypnose, die oft nur vorübergehende Effekte hat, und der analytischen Hypnotherapie. Die analytische Methode geht den Ursachen unerwünschter Verhaltensweisen auf den Grund und löst diese auf, was nachhaltigere Ergebnisse ermöglicht. Dies vergleicht er oft mit der angemessenen Behandlung von Schimmel in einem Haus: Es ist wirksamer, die Feuchtigkeit zu beseitigen, bevor man neu streicht, als nur Farbe über den Schimmel zu malen.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hypnose wirksam ist. Studien, wie sie im „Journal of Clinical Psychiatry“ und der „American Psychological Association“ veröffentlicht wurden, belegen die Effektivität von Hypnose in der Behandlung von Nikotinabhängigkeit und anderen psychologischen Zuständen.

Markus Krügel bietet zudem ein kostenfreies 45-minütiges Infogespräch an, in dem Interessenten mehr über die Vorteile und Möglichkeiten der Hypnotherapie erfahren können.

Dank seiner tiefgreifenden Kenntnisse und langjährigen Erfahrung bietet Markus Krügel effektive Lösungen für eine Reihe von Herausforderungen, die das Leben der Menschen verbessern.

In meiner Frankfurter Hypnosepraxis behandle ich rund 150 unterschiedliche Themen. Die angebotene Hypnosetherapie ist maßgeschneidert, um individuelle Herausforderungen zu bewältigen. Dabei unterstütze ich Klienten, ungesunde Gewohnheiten loszulassen, Ängste und spezifische Phobien zu überwinden sowie das Selbstbewusstsein zu stärken, indem wir die Kraft des Unterbewusstseins aktiv nutzen.

Kontakt

Praxis für mentale Progression

Markus Krügel

Rathenauplatz 2-8

60313 Frankfurt am Main

069 – 98 97 23 71



https://www.hypnose-deutschland.com

