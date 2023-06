Hypnose bei Flugangst | Dr. Elmar Basse | Hypnose Hamburg

Tiefenhypnose gegen Flugangst | Praxis für Hypnose Hamburg Dr. phil. Elmar Basse

Flugangst ist für viele betroffene Menschen ein sehr belastendes Thema, weiß der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Die von Flugangst Betroffenen empfinden die Flüge oft als Tortour, weshalb sie sie verständlicherweise möglichst zu vermeiden versuchen. Das lässt sich, so die Erfahrung von Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg aber nicht selten nur sehr eingeschränkt realisieren. Vor allem sind es berufliche und / oder soziale Verpflichtungen, die den Verzicht auf die Flugreise erschweren können.

Fliegen im Beruf:

Wer berufliche Aufgaben zu erfüllen hat, die sich nicht im Home Office oder vom eigenen Büroarbeitsplatz erledigen lassen, kommt kaum umhin, so Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, ins Flugzeug zu steigen, denn andere Verkehrsmittel zu nutzen ist nicht immer eine brauchbare Alternative (bei zu weiten Strecken oder Zielorten in Übersee).

Wer es beruflich nicht vermeiden kann, sich dem Stress einer Flugreise auszusetzen, wird vielleicht, so sagt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, ansonsten die Zahl seiner Flüge und damit die Gefahr eines möglichen Auftretens von Flugangst dadurch reduzieren, dass er zum Beispiel Urlaubsreisen eher mit dem Auto unternimmt. Das ist zwar eine gewisse Einschränkung der eigenen Reisefreiheit, mag aber ein akzeptabler Kompromiss sein, wenn man dadurch darauf verzichten kann, sich der Flugangst auszusetzen.

Soziale Verpflichtungen:

Schwierig kann es aber dann werden, sagt Elmar Basse, wenn das private Umfeld andere Pläne hat und auf ihnen beharrt. Wer einen Partner oder eine Partnerin oder auch Kinder hat, die sich eine Reise zu Orten wünschen, die nur mit dem Flugzeug auf akzeptable Weise zu erreichen sind, kann sich einem Erwartungsdruck ausgesetzt sehen, dem auf Dauer nicht immer zu widerstehen ist, sagt der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg.

Hilfsmöglichkeiten bei Flugangst:

Die Devise für die betroffenen Menschen lautet dann oft: sich zusammenreißen. Die Flugangstpatienten versuchen irgendwie durchzukommen, gegebenenfalls mit Unterstützung von Medikamenten oder auch von Alkohol. Der Belastungsgrad kann dann aber trotzdem sehr hoch sein, nur ist vielen Betroffenen nicht recht klar, was sie dagegen unternehmen sollen. Sie könnten zwar an eine herkömmliche Psychotherapie denken, doch sind die Wartezeiten oft sehr lang, was eher abschreckend wirkt, wenn das Problem akut ist und eine Lösung möglichst schnell herbeigeführt werden sollte.

Hypnose bei Flugangst:

In dieser Lage besinnen sich nicht wenige Menschen auf Hypnose, weiß der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Oft haben sie von anderen Menschen gehört, dass Hypnose ihnen geholfen hat, zum Beispiel bei der Entwöhnung vom Rauchen, Trinken, Spielen oder auch der Bewältigung von Ängsten. Anfangs ist das Herangehen der Hypnose vielleicht so manchem Menschen etwas fremd, schnell wird ihnen aber klar. dass die medizinische Hypnose, wie Elmar Basse sie in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anwendet, keine Showhypnose ist und eine sehr hilfreiche Behandlungsweise bei Flugangst sein kann.

