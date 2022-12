Hypnose bei Eifersucht | Dr. phil. Elmar Basse | Hamburg

Hypnose bei Eifersucht und Verlustangst in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse

Eifersucht und Verlustangst sind Themen, die für Beziehungen zerstörerisch sein können, weiß der Hypnosetherapeut Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. die medizinische Hypnose kann laut Elmar Basse ein hilfreicher Weg sein, um sich von diesen belastenden Empfindungen zu befreien.

Zwar ist es so, erklärt Elmar Basse, dass viele Menschen die Eifersucht als etwas Normales betrachten. Nicht wenige wünschen sich sogar, dass der Partner oder die Partnerin eifersüchtig ist, und zielen zuweilen sogar darauf ab, den anderen Menschen eifersüchtig zu machen. Für die Hypnosebehandlung ist es laut Elmar Basse aber entscheidend, ob ein psychischer Leidensdruck vorliegt, der sich mittels eigener Bemühungen nicht erfolgreich beheben ließ. Die klinische Hypnose ist eine medizinische Behandlung, die den Menschen nicht aufgedrängt wird, sondern für die sie sich nach freiem Willen entscheiden können. Dies wird von dem Hypnosetherapeuten Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg deshalb besonders betont, weil es Menschen gibt, die sich fragen, ob ihr Anliegen behandelt werden „muss“. Dazu ist generell zu sagen, dass hier statt von „Müssen“ eher davon zu sprechen wäre, ob es wünschenswert und hilfreich ist. Das aber entscheidet sich gemäß Elmar Basse nicht zuletzt an den jeweiligen Folgen: Wird die Eifersucht von selbst weggehen? Das ist bei vielen Menschen nicht zu erwarten. Nicht wenige haben laut Elmar Basse die Erfahrung gemacht, dass die Eifersucht blieb, sogar vielleicht noch stärker wurde, und sich das Eifersuchtserleben immer wieder in ihren Beziehungen zeigte.

Hier ist es ähnlich wie mit dem Rauchen und vielen anderen psychischen Themen, sagt der Hypnosetherapeut Elmar Basse. Natürlich ist niemand objektiv gezwungen, mit dem Rauchen aufzuhören. Nur fällt es dem einen oder anderen Menschen vielleicht früher oder später auf, dass er sich selbst durch das Rauchen schädigt. Er nimmt vielleicht die Folgekosten wahr und ist nicht mehr bereit, sie zu ertragen. An diesem Punkt ist es, wo die Behandlung mit Hypnose ansetzen kann, sagt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Denn die klinische Hypnose kann eine hervorragende Herangehensweise sein, um sich von belastenden Gefühlen und Handlungen zu befreien.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

Kontakt

Dr. phil. Elmar Basse – Hypnose Hamburg | Heilpraktiker für Psychotherapie

Elmar Basse

Colonnaden 5

20354 Hamburg

040-33313361

elmar.basse@t-online.de

https://www.dr-basse.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.