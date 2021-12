Yogina Yoga-Kurse in München

HypnoBirthing, Schwangerschaftsyoga und Schwangerschaftsmassage, sowie Personal Yoga für Frauen in München. Sie erwarten ein Kind und wünschen sich für Ihre Schwangerschaft eine professionelle Begleitung als Vorbereitung auf eine ruhige und selbstbestimmte Geburt? Dann sind Sie bei YOGinA genau richtig! Fürsorge für Ihr Wohlbefinden. In traumhaften Praxisräumen im Herzen Münchens, direkt an der Münchner Freiheit in Schwabing, wird HypnoBirthing, Yoga in der Schwangerschaft, Schwangerschaftsmassage angeboten.

HypnoBirthing

Der HypnoBirthing Kompaktkurs bereitet Schwangere (und Ihre Geburtsbegleiter*innen) intensiv auf eine selbstbestimmte, sichere und friedliche Geburt vor.

Schwangerschaftsmassage

Diese berührende Esalen Massage (Lomi Lomi-Schwangerschaftsmassage) findet in komfortabler und unterstützter Seitenlage statt. Langsame Streichungen zu entspannter Musik verbinden sich mit der Atmung und lassen vom ersten Moment an Ruhe und Stille bei der Schwangeren einkehren. Die fließenden Massagebewegungen, bei denen der Körperkontakt nicht abreißt, umgeben den mütterlichen Körper wie eine zweite Haut.

Yoga für Schwangere

Schenke dir und deinem Baby ein wenig Zeit, losgelöst vom Alltag.

Personal Yoga für Frauen

Sie denken darüber nach, sich eine Einzelstunde Frauen Yoga Personal Training zu gönnen? Machen Sie es einfach!

YOGinA Yoga München Schwabing

Yoga mit Gina Winter in München Schwabing.

Firmenkontakt

YOGinA München

Gina Winter

Hesseloherstr. 4

80802 München

089 388 993 85

info@yogina.de

https://www.yogina.de/

Pressekontakt

YOGinA München

Gina Winter

Hesseloherstr. 4

80802 München

089 388 993 85

marketing@yogina.de

https://www.yogina.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.