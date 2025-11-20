Hyland und Tribun Health schließen Partnerschaft für die nächste Generation intelligenter digitaler Pathologie

Hyland erweitert sein Enterprise-Imaging-Portfolio um eine agentische Digital-Pathologie-Plattform, die diagnostische Workflows vereinfacht, die Zusammenarbeit verbessert und die Behandlungsergebnisse in Gesundheitsorganisationen weltweit steigert.

München, 19. November 2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, und Tribun Health, ein führender Spezialist für digitale Pathologie, arbeiten künftig eng zusammen, um diagnostische Abläufe in der Pathologie weiterzuentwickeln. Durch die Anbindung der Tribun-Health-Plattform an Hylands Enterprise-Imaging-Lösungen werden modernste KI- und Digitaltechnologien direkt in den diagnostischen Prozess integriert und Pathologen dabei unterstützt, Befunde schneller und fundierter zu erstellen.

Verbesserte Patientenerlebnisse durch digitale Pathologie

Die gemeinsame Lösung führt digitale Pathologie-Makrobilder und Whole-Slide-Images (WSI) mit Aufnahmen aus den Bereichen Radiologie, Kardiologie und weiteren Fachdisziplinen in einem zentralen System zusammen. Klinische Teams erhalten somit einen vollständigen, interdisziplinären Überblick über alle bildgebenden Informationen eines Patienten. Daraus ergeben sich wesentliche Vorteile:

– Erweiterte Integration

Hylands Enterprise-Imaging-Lösungen – darunter das Acuo Vendor Neutral Archive (VNA) und NilRead (universeller diagnostischer Viewer) – werden so erweitert, dass sie nahtlos mit den Pathologie-Anwendungen von Tribun Health zusammenarbeiten. Dazu zählen MacroCam, die CaloPix®-Plattform sowie weitere diagnostische Tools. Diese enge Verzahnung verbessert die Effizienz und Einheitlichkeit digitaler Pathologie-Prozesse deutlich.

– Optimierte Workflows

Durch die Bündelung verschiedener Bildgebungsformate in einem einzigen System wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pathologie, Radiologie und anderen medizinischen Fachrichtungen spürbar erleichtert.

– Zukunftsweisende Technologie

Die Unterstützung der DICOM-Standards (Digital Imaging and Communications in Medicine) in der Pathologie sowie der Einsatz KI-basierter Analysen schaffen die Grundlage für bessere Forschungsergebnisse und fundiertere klinische Entscheidungen. Gleichzeitig wird die Qualität der diagnostischen Prozesse erhöht.

Hyland Healthcare stellt vernetzte Lösungen bereit, die das Potenzial unstrukturierter Inhalte und medizinischer Bilddaten im gesamten Gesundheitsunternehmen erschließen. Die Plattform kann nahtlos in zentrale Systeme wie elektronische Gesundheitsakten integriert werden und führt Dokumente, Bilder und klinische Informationen in einem durchgängigen Workflow zusammen. Dadurch werden Prozesse effizienter, Diagnosen beschleunigt und fundiertere Entscheidungen im klinischen Alltag ermöglicht. Bereits mehr als die Hälfte der US-Gesundheitssysteme setzt auf Hyland-Lösungen, die Interoperabilität, Automatisierung und Skalierbarkeit vereinen und damit die Anforderungen einer modernen, digital ausgerichteten Gesundheitsversorgung unterstützen.

Zitate

Mutaz Shegewi, Senior Research Director Worldwide Healthcare Provider AI, Platforms & Technologies, IDC

„Die Integration der Enterprise-Medical-Imaging-Lösungen von Hyland mit der KI-Pathologieplattform von Tribun Health stellt einen bedeutenden Fortschritt für datengetriebene Diagnostik dar. Durch die Vereinheitlichung medizinischer Bildgebung und digitaler Pathologie-Workflows in einem intelligenten, interoperablen Rahmen adressiert diese Partnerschaft zentrale Herausforderungen bei diagnostischer Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zusammenarbeit. Sie zeigt, wie KI und moderne medizinische Bildgebung gemeinsam die klinische Effizienz steigern und bessere Behandlungsergebnisse unterstützen können.“

Jean-Franois Pomerol, CEO, Tribun Health

„Pathologie-Workflows sind bekanntlich komplex – mit großen Datenmengen, engen Zeitfenstern und hohen Anforderungen an die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Durch die Kombination der führenden KI-Pathologieplattform CaloPix von Tribun Health mit den bewährten Enterprise-Imaging-Fähigkeiten von Hyland entwickeln wir eine End-to-End-Lösung, die diesen Herausforderungen gezielt begegnet und es Gesundheitsorganisationen ermöglicht, ihre Workflows und diagnostischen Fähigkeiten grundlegend zu transformieren.“

Michael Campbell, Chief Product Officer, Hyland

„Die Partnerschaft zwischen Hyland und Tribun Health positioniert Gesundheitsorganisationen an der Spitze agentischer digitaler Pathologie. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für datengetriebene Diagnostik, liefern schnellere und präzisere Ergebnisse und verbessern die Patientenversorgung – während wir unser gemeinsames Engagement für Innovation im Gesundheitswesen weiter stärken.“

Digitale Pathologie von Hyland und Tribun Health auf der RSNA 2025 – Stand #1322, McCormick Place.

Über Tribun Health

Tribun Health ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Pathologie und entwickelt mit CaloPix® eine Best-in-KLAS-prämierte Plattform, die für den klinischen Einsatz CE-zertifiziert, von Health Canada zugelassen und von der FDA freigegeben ist. Die Lösungen des Unternehmens verbessern die Effizienz pathologischer Workflows, erhöhen die diagnostische Genauigkeit und unterstützen bessere Behandlungsergebnisse.

Die Mission von Tribun Health ist klar: sicherzustellen, dass jede Krebspatientin und jeder Krebspatient eine rechtzeitige und fundierte Diagnose erhält – denn jede Minute zählt. Mit wegweisenden Innovationen in der Pathologie gestaltet Tribun Health die Zukunft der Krebsversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tribun.health

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten. Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter www.hyland.com/de

