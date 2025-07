Hyland stellt Agent Builder vor

Die KI-gestützte Multiagent-Zusammenarbeit verändert Geschäftsabläufe grundlegend: Der Hyland Agent Builder entwickelt und steuert Enterprise Agents, die komplexe Workflows eigenständig ausführen – für mehr Effizienz und bessere Entscheidungen

Berlin, 30. Juli 2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, gibt heute die Markteinführung des Hyland Agent Builder bekannt. Die neue Lösung unterstützt Unternehmen, KI-gestützte Enterprise Agents zu entwickeln und bereitzustellen, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Die über Hyland Agent Builder bereitgestellten Enterprise Agents beschleunigen komplexe, unternehmenskritische End-to-End-Workflows in sicheren Umgebungen und gewährleisten eine ordnungsgemäße Governance für Hybrid- und Cloud-Bereitstellungen.

Innovation und Produktivität auf Unternehmensebene neu gedacht

Agent Builder löst ein zentrales Problem vieler Unternehmen: Die Lösung automatisiert die zeitaufwändige Arbeit des Lesens, Verstehens und Verarbeitens großer Informationsmengen, sodass sich die Teams auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können. Basierend auf der Content Innovation Cloud ermöglicht Agent Builder die Erstellung intelligenter, fachlich versierter Agenten, die durch folgende Funktionen konkrete Geschäftsergebnisse erzielen:

– Low-Code-Umgebung zur einfachen Erstellung von Agenten

– Interaktive Tests zur Validierung des Agentenverhaltens vor der Bereitstellung

– Tools auf Basis des Model Context Protocol (MCP) für fortschrittliches Agenten-Design

– Flexible Auswahl von KI-Modellen mit einfachem Wechsel zwischen großen Sprachmodellen (LLMs)

– Entwickelt unter Verwendung eines integrationsfreundlichen Open-Source Technologie-Stacks

Schnittstelle zwischen KI und Business-Entscheidungen

Mit Hyland Agent Builder können Unternehmen aufgaben- oder kollaborationsorientierte Unternehmensagenten einsetzen. Sie nutzen branchenspezifische Systemprompts und lassen sich über Low-Code-Oberflächen oder erweiterte APIs implementieren. Diese Enterprise Agents bilden die Bausteine für agentische Lösungen – adaptive, KI-gestützte End-to-End-Anwendungen, die speziell für branchenspezifische Anwendungsfälle in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und anderen Branchen entwickelt wurden.

Ein Beispiel aus dem Finanzsektor: Mit Hilfe einer agentenbasierten Lösung lassen sich Identitätsdokumente von Antragstellenden automatisch überprüfen, Unstimmigkeiten gezielt kennzeichnen und standardisierte Compliance-Reports erstellen. So verkürzt sich die manuelle Bearbeitungszeit, Compliance-Prüfungen laufen schneller ab – und das Risiko von Betrugsfällen sinkt deutlich.

Nahtlos integriert, flexibel kontrolliert

Agent Builder lässt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren – einschließlich der Workflows, die durch Hyland-Produkte wie OnBase und Automate bereitgestellt werden. So können Unternehmen die Lösung schrittweise einführen, ohne bestehende Prozesse zu stören. Dieser Ansatz begegnet typischen Herausforderungen bei der Einführung von KI – etwa Kosten für Umschulungen oder Unterbrechungen im Ablauf – und sichert gleichzeitig den laufenden Betrieb.

Die Plattform unterstützt eine skalierbare menschliche Aufsicht – vom „Human-in-the-Loop“-Modell bis hin zur vollständigen Autonomie. So können Unternehmen je nach Komplexität oder Sensibilität einer Aufgabe das passende Maß an Kontrolle anwenden. Das ermöglicht Automatisierung und Genauigkeit, ohne die Steuerbarkeit und Verantwortlichkeit aus der Hand zu geben.

Wichtige Integrationsfunktionen

– Aufruf über REST-APIs für eine flexible Implementierung in unterschiedlichen technischen Umgebungen – mit Unterstützung einer Vielzahl von LLMs für verschiedene Anwendungsfälle.

– Nahtlose Integration mit Hyland Automate und anderen Content-Management-Lösungen von Hyland, wie OnBase, ermöglicht eine beschleunigte Bereitstellung im Unternehmen und eine schnellere Wertschöpfung.

– Agent-Tools und plattformübergreifende Zusammenarbeit, die durch das Model Context Protocol (MCP) ermöglicht wird. Zukünftig wird auch die Agent-to-Agent-(A2A)-Integration unterstützt, sodass Unternehmen offene, modulare, agentenbasierte Anwendungen für das gesamte Unternehmensökosystem entwickeln können.

Verfügbarkeit

Der „Agent Builder“ von Hyland ist ab sofort als Teil der „Content Innovation Cloud“ verfügbar.

Hyland Agent Builder auf der CommunityLIVE 2025

Hyland stellt im Rahmen der CommunityLIVE 2025 seine neuesten KI-gestützten Innovationen vor. Mehr als 70 praxisnahe Workshops und Kundenerfolgsgeschichten geben Einblick in die Zukunft des intelligenten Content-Managements. Die viertägige Veranstaltung findet vom 25. bis 28. August 2025 in Las Vegas statt und bringt Branchenexperten und Entscheidungsträger zusammen, um sich über die nächsten Schritte der digitalen Transformation auszutauschen.

Erstmals findet die CommunityLIVE 2025 auch in EMEA statt – in München

Am 13. und 14. Oktober 2025 treffen sich Anwender, Partner und Interessierte aus der gesamten EMEA-Region zur CommunityLIVE EMEA in München. Mit diesem neuen europäischen Format reagiert Hyland auf die hohe Nachfrage nach regionalem Austausch, praxisnahen Anwendungsbeispielen und direktem Zugang zu Expertenwissen. Im Fokus stehen Keynotes, Deep-Dives in aktuelle Lösungen, Praxisbeispiele aus Kundensicht und Networking.

Zitat:

„Mit Agent Builder werden kontextbezogene Unternehmensagenten praktisch und einfach verwaltbar. So können Unternehmen die vielfältigen Vorteile der KI-Erweiterung nutzen und gleichzeitig ihre Mitarbeitenden unterstützen“, so Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Mit dieser neuen Ergänzung der Content Innovation Cloud unterstützen wir Unternehmen dabei, den Sprung von experimenteller KI zu praxisnahen Lösungen zu schaffen – für bessere Entscheidungen und mehr Freiraum für wertschöpfende Arbeit.“

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie KI-Agenten Unternehmen neue Automatisierungsmöglichkeiten eröffnen, oder besuchen Sie Hyland.com

Über Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit integrierten Lösungen für Content-, Prozess- und Anwendungsintelligenz. Diese ermöglichen wertvolle Erkenntnisse und treiben Innovationen voran. Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen auf Hyland – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“. Die intelligenten Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, seine Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

Firmenkontakt

Hyland

. .

— —

— —

…



http://www.hyland.com/de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Helena Schaeffer/ Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089 417761-10



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.