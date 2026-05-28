Hyland startet neues globales Partnerprogramm für die Agentic Enterprise

Neues Partnernetzwerk soll Zusammenarbeit vereinfachen, Wachstum beschleunigen und Unternehmen beim produktiven Einsatz agentischer KI unterstützen

Berlin, 28. Mai 2026 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter für Enterprise Content Management (ECM), Content Intelligence und KI-gestützte Unternehmensprozesse, stellt sein neues Hyland Global Partner Network vor. Das Partnerprogramm wurde grundlegend neu aufgebaut, um Partner beim Aufbau der nächsten Generation intelligenter Unternehmensprozesse zu unterstützen – auf Basis von Content Intelligence, branchenspezifischer KI und Governance-Funktionen für den Unternehmenseinsatz.

Das Programm ist auf moderne SaaS- und Cloud-Modelle sowie autonome Geschäftsprozesse ausgerichtet und bündelt Hylands weltweites Partnerökosystem erstmals in einem einheitlichen Framework. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu vereinfachen, mehr Transparenz zu schaffen und gemeinsames Wachstum schneller voranzutreiben.

„Unternehmen verändern derzeit grundlegend, wie Arbeit organisiert und umgesetzt wird. Partner sind dabei längst mehr als reine Vertriebskanäle – sie werden zu zentralen Wegbereitern der nächsten Unternehmensgeneration“, sagt Nanette Lazina, Senior Vice President of Global Channels & OEMs bei Hyland. „Mit dem Hyland Global Partner Network verfolgen wir ein klares Ziel: ein starkes und vertrauensvolles Partnerökosystem aufzubauen und die Zusammenarbeit mit Hyland weltweit einfacher zu machen – als Grundlage für die Agentic Enterprise.“

Ein Partnerprogramm für moderne Wachstumsmodelle

Das Hyland Global Partner Network orientiert sich gezielt daran, wie Partner heute arbeiten und künftig wachsen wollen. Inspiriert von erfolgreichen SaaS-Ökosystemen bietet das Programm ein klares, weltweit skalierbares Modell mit abgestuften Partnerleveln und einheitlichen Standards.

Zu den zentralen Bestandteilen gehören:

Ein globales Partnernetzwerk mit einheitlicher Struktur, Terminologie und Leistungen über alle Regionen hinweg

Flexible Beteiligungsmodelle, die unterschiedliche Partnerstrategien und Geschäftsmodelle unterstützen

Leistungsabhängige Partnerlevel zur besseren Differenzierung im Markt

Eine moderne Partner-Relationship-Management-Plattform (PRM) mit transparenter Übersicht über Pipeline, Performance und gemeinsame Projekte

Einheitliche Richtlinien und Governance-Strukturen für konsistente Zusammenarbeit und Go-to-Market-Prozesse weltweit

„Das Hyland Global Partner Network erleichtert die Zusammenarbeit, schafft mehr Transparenz und gibt Partnern die Werkzeuge an die Hand, die sie für nachhaltiges Wachstum benötigen“, sagt Andrew Steane, Vice President of Global Partners Program bei Hyland. „Dadurch können sich unsere Partner stärker darauf konzentrieren, Kunden besser zu unterstützen und den konkreten Mehrwert unserer AI-first-Technologien und Lösungen nutzbar zu machen.“

Anstatt Partner auf ein festes Modell zu verpflichten, setzt das Programm bewusst auf Flexibilität. Partner können ihre Rolle innerhalb des Hyland-Ökosystems schrittweise ausbauen und an die Entwicklung ihres Geschäfts anpassen.

Weniger Komplexität, stärkere Zusammenarbeit

Bei der Entwicklung des Global Partner Network standen vor allem vier Prinzipien im Fokus: weniger Komplexität, mehr Transparenz, langfristige Zusammenarbeit und einfache Skalierbarkeit. Diese Grundsätze prägen nicht nur die Struktur des Programms, sondern auch die tägliche Zusammenarbeit – von Trainings- und Enablement-Angeboten bis hin zu gemeinsamer Planung, Co-Selling und Customer-Success-Initiativen.

„Das Hyland Global Partner Network kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Unternehmen den Schritt von isolierter Automatisierung hin zu intelligenten, kontrollierbaren Prozessen im großen Maßstab gehen“, sagt Matt Charlson, CEO von DataBank. „Das neue Programm erleichtert Partnern wie DataBank die enge Zusammenarbeit mit Hyland, stärkt gemeinsame Innovationen und hilft dabei, Kunden messbare Ergebnisse auf dem Weg zur Agentic Enterprise zu liefern.“

Zudem führt Hyland ein einheitliches und transparentes wirtschaftliches Modell für Partner ein. Im Mittelpunkt stehen dabei langfristige Leistungen und messbare Ergebnisse – etwa registrierte Deals, Wachstum oder die Gewinnung neuer Kunden – statt einzelner Transaktionen. Ergänzt wird das Modell durch flexible Incentives, die sich an Marktbedingungen und Partnerstrategien anpassen lassen.

Damit will Hyland die Cloud-Adoption sowie die Nutzung der Content Innovation Cloud™ weiter beschleunigen und Unternehmen beim Aufbau der Agentic Enterprise unterstützen. Gleichzeitig erhalten Partner Transparenz darüber, wie Erfolg gemessen, belohnt und skaliert wird.

Grundlage für die nächste Phase intelligenter Unternehmensprozesse

Während Unternehmen zunehmend von statischen Workflows auf intelligente und autonome Prozesse umstellen, sieht Hyland Partner als entscheidenden Faktor, um KI-Innovationen in konkrete Geschäftsergebnisse zu übersetzen. Das Hyland Global Partner Network soll dafür die operative Grundlage schaffen und Partner dabei unterstützen, intelligente Lösungen auf Basis der Hyland-Plattform zu entwickeln, bereitzustellen und zu betreiben.

Weitere Informationen zum Hyland Global Partner Network sowie zu den Plattformen und Lösungen des Unternehmens finden Sie unter https://www.hyland.com/de

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

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