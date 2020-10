Hyland schließt Akquisition von Alfresco ab

Berlin, 22. Oktober 2020 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, gibt den Abschluss der Akquisition von Alfreso bekannt. Mit der erfolgreichen Übernahme gehört das gesamte Alfresco-Geschäft, einschließlich aller Technologien und Produkte, ab sofort zu Hyland.

Die Übernahme zahlt auf die Vision von Hyland ein, der weltweit führende Anbieter von Content Services zu werden und seine globale Präsenz mit zusätzlichen Kunden und branchenerfahrenen Partnern und Mitarbeitern zu erweitern. Die Lösungen von Alfresco ergänzen das Content-Services-Angebot von Hyland und bieten mit der Open-Source-Community neue Quellen für zukünftige Produktinnovationen.

“Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kunden, Mitarbeiter und Partner in der Hyland-Community willkommen zu heißen”, so Bill Priemer, Präsident und CEO von Hyland. “Wir sind bestrebt, die Hyland-Kultur der Unterstützung, Zusammenarbeit und Innovation auszudehnen und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Unsere Integrationsstrategie wird den vollen Support der Alfresco-Lösungen sicherstellen, so dass Unternehmen maximalen Nutzen aus ihren Digitalisierungsinvestitionen ziehen können.”

Die Innovationen von Hyland und die breite Palette an Plattformfunktionalitäten bieten Unternehmen die passenden Ressourcen und Werkzeuge, um neue und sich beständig weiterentwickelnde Arbeitsweisen umzusetzen. Durch die Nutzung des umfassenden Content-Services-Portfolios – einschließlich Hyland RPA, Intelligent-Capture-Angeboten sowie Imaging-Lösungen für das Gesundheitswesen und mehr – haben Kunden Zugang zu flexibler Low-Code-Technologie, die sie auch in Zukunft optimal unterstützen wird.

“Die Alfresco-Plattform wird bei Hyland weiterwachsen und den sich weiterentwickelnden Geschäftsanforderungen der Kunden gerecht werden”, so Priemer. “Alfresco-Kunden können sich darauf verlassen, dass sie ihre Alfresco-Lösungen, On-Premise oder aus der Cloud, weiter nutzen und erweitern können.”

Künftige Alfresco-Versionen werden es Kunden ermöglichen, Bereiche des Hyland-Portfolios nahtlos zu nutzen. Dazu gehören die Hyland Experience Platform (HxP) – die cloudbasierte Plattform der nächsten Generation von Hyland – und neu entwickelte HxP-Komponenten, wie z. B. Hyland Experience Capture.

Weitere Informationen über die Übernahme von Alfresco durch Hyland und seine Technologieplattform zur Unterstützung der digitalen Transformation finden Sie unter hyland.com/de-de.

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

