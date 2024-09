Hyland launcht Updates für intelligente Content-Lösungen für verbesserte Automatisierung und effizientere Back-Office-Prozesse

Weitere Verbesserungen umfassen die Unterstützung von Alfresco für Hyland Experience Automate, was eine tiefere Automatisierung und Orchestrierung von Unternehmensfunktionen ermöglicht

Berlin, 11. September 2024 – Hyland, ein führender Anbieter von intelligenten Content-Lösungen, hat Erweiterungen für sein Intelligent Content Solution-Portfolio veröffentlicht, darunter Updates für das Alfresco-Angebot und umfangreiche Funktionserweiterungen der Accounts Payable-Lösungen.

Mit diesen Updates ermöglichen Alfresco und Hyland Experience Automate Lösungsentwicklern nun die Erstellung von Content-getriebener Automatisierung und Orchestrierung von Unternehmensdiensten. Sie helfen Anwendern dabei, Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität der User zu verbessern und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen.

„Wir liefern unseren Kunden erneut leistungsstarke neue Innovationen“, so Leonard Kim, Chief Product Officer von Hyland. „Wir unterstützen sie dabei, sich intensiver mit ihren Inhalten zu beschäftigen, und ermöglichen es ihnen, ihr Geschäft mithilfe von Automatisierungs- und Content-Intelligence-Tools effizienter auszubauen. Unser Ziel ist es, dass unserer Kunden noch leichter außergewöhnliche Erfahrungen für ihre Mitarbeitenden und Kunden schaffen können.“

Alfresco

Zusammen mit Alfresco und Hyland Experience Automate können die neuesten Erweiterungen:

– die funktionsübergreifende Nutzbarkeit wichtiger Geschäftssysteme, einschließlich CRM, ERP und Collaboration-Tools, verbessern

– Prozesse intelligent automatisieren, was zu geringeren Kosten und höherer Produktivität im gesamten Unternehmen führt

– das inhaltsorientierte Prozessmanagement mit Low-Code-Automatisierung vereinfachen und die schnelle Entwicklung und Bereitstellung dynamischer Anwendungen in der Cloud ermöglichen.

Weitere Verbesserungen von Alfresco zur Erweiterung der Sicherheits- und Governance-Funktionen, darunter:

– Unterstützung für Hyland Identity and Access Management Services und vollständige OIDC/OAUTH2-Konformität

– Vereinfachung des Prozesses für die Anwendung und Automatisierung von Legal Holds für große Gruppen von Dokumenten, einschließlich Unterstützung für Hyland RPA-Automatisierung

– Schutz sensibler Informationen durch verbesserte Sicherheit und Verschlüsselung von Metadaten und gespeicherten Passwörtern.

Web-UI-Framework-Erweiterungen

Zu den Web-UI-Framework-Erweiterungen von Hyland gehören zusätzliche Funktionen, die die Erstellung und Anpassung von Anwendungen vereinfachen und sie auch für nicht-technische User zugänglich machen:

– Erweiterte OnBase-Funktionalität mit neuen Funktionen und verbesserten Benutzerinteraktionen

– Verbesserte Interaktion mit Systemdaten für User, die nicht in OnBase arbeiten.

AP Automation für Oracle JD Edwards Erweiterungen

Die neueste Version von Hylands AP Automation für Oracle JD Edwards enthält neue Funktionen für die Verarbeitung von Rechnungen aus Vertragsbestellungen (CPOs), wie zum Beispiel:

– Genehmigung der Freigabe von Zahlungen im Rahmen von Aufträgen erst nach Bestätigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten

– Validierung von Einzelposten und Einbehalten im Rahmen von JD Edwards für korrekte und rechtzeitige Zahlungen auf der Grundlage von Vertragsvereinbarungen.

Brainware for Invoices

Updates für Brainware for Invoices verwandeln Brainware in eine eigenständige Verarbeitungs-Engine zur Erfassung und Extraktion von Rechnungsdaten, die dann direkt an OnBase oder Perceptive Content weitergegeben werden. Zu den Features der Aktualisierung gehören:

– Eine No-Touch-Lösung, die sicherstellt, dass die Validierung innerhalb eines Systems erfolgt

– Direkte Weitergabe der für die Validierung erforderlichen Metadaten für Rechnungen an OnBase oder Perceptive Content

– Ein intelligentes System, dessen Genauigkeit mit zunehmender Lernfähigkeit steigt, was zu besseren Ergebnissen bei der Erfassung von Rechnungsdaten führt.

– Weniger Verwaltungs- und Validierungsaufwand; direktere Verarbeitung von Rechnungen

– Bessere Datenerfassungsergebnisse für Service-Positionen

– Kompatibilität mit Brainware ALM (Learnset Manager) zur weiteren Verbesserung der Datenextraktion

– Verbesserte Unterstützung für SAP- und Workday-Sicherungseinstellungen, wodurch die erneute Verarbeitung bei Änderungen der ERP-Anmeldedaten reduziert wird.

Mehr über die innovative Roadmap für seine intelligenten Content-Lösungen von Hyland erfahren Sie unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

