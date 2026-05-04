Hyland im Leader-Quadranten: Gartner zeichnet Content-Plattform für die „Agentic Enterprise“ aus

Bewertung basiert auf der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungskompetenz – Hyland setzt die globale Einführung der Content Innovation Cloud weiter fort

Berlin, 04. Mai 2026 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter im Enterprise Content Management (ECM) und Pionier für KI-gestützte Content Intelligence mit der Content Innovation Cloud™, wurde im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ für Document Management als Leader eingestuft.

Indem Hyland Inhalte von einem passiven Ablageort zu einer aktiven, intelligenten und gesteuerten Grundlage für agentische Abläufe transformiert, unterstützt das Unternehmen Organisationen weltweit dabei, Menschen, Prozesse und KI sicher zu orchestrieren. Auf Basis jahrzehntelanger ECM-Erfahrung kombiniert Hyland umfassende, integrierte Content-Funktionen mit branchenspezifischer KI, Enterprise-Governance und Open-Source-basierter Unterstützung als vertrauenswürdige Basis für skalierbare, KI-gestützte Prozesse.

„Wir sind überzeugt, dass operative Aufgaben und Entscheidungen in naher Zukunft von Menschen und Agenten gemeinsam innerhalb branchenspezifischer Workflows getroffen werden“, erklärt Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Diese „Agentic Enterprises“ benötigen einen integrierten Technologie-Stack auf Basis vertrauenswürdiger unstrukturierter Daten. Mit über 15.000 Unternehmenskunden weltweit freut uns die Einstufung als Leader in diesem Bericht besonders.“

Hylands Content- und Workflow-Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Weiterentwicklung und liefern moderne, AI-first Technologien für komplexe, skalierbare und content-intensive Geschäftsprozesse. Dazu gehört eine unternehmensreife Grundlage für intelligentes Content Management und agentische Automatisierung, die bereits produktiv im Einsatz ist.

Umfassende, integrierte Funktionen

Hyland stellt eine einheitliche Grundlage für die Agentic Enterprise bereit, indem es fortschrittliche Content-Storage-Lösungen mit KI-gestützter Anreicherung, Automatisierung und Federation kombiniert. So können Unternehmen unstrukturierte Daten in skalierbare, vertrauenswürdige und handlungsrelevante Informationen überführen. Durch Open-Source-Erweiterbarkeit sowie branchenspezifische Ontologien, Begriffslexika und semantische Analysen erhalten KI-Agenten den notwendigen Kontext für sichere und effektive Entscheidungen in automatisierten Prozessen.

Klare Ausrichtung auf die Anforderungen der Agentic Enterprise

Hylands strategischer Fokus auf semantische Ebenen, Governance und agentische Workflows entspricht der Marktentwicklung: weg von isolierten KI-Tools hin zu integrierten Plattformen, die Content, Prozesse und Intelligence zusammenführen. Durch die direkte Einbettung von Content-basierter KI-Technologie in Unternehmensprozesse wird Automatisierung von reiner Analyse zu nachvollziehbarer, regelbasierter Ausführung weiterentwickelt.

Branchenspezifische KI in der Praxis

Mit langjähriger Expertise in Branchen wie Healthcare, Versicherungen, Banking und dem öffentlichen Sektor bringt Hyland gezielt Fachwissen und Governance in content-getriebene Prozesse ein – insbesondere dort, wo Genauigkeit, Compliance und Nachvollziehbarkeit entscheidend sind. Dieser domänenspezifische Ansatz stellt sicher, dass KI-Agenten im richtigen Kontext und unter klaren Vorgaben arbeiten und so Ergebnisse liefern, die generische Plattformen nicht erreichen.

Federation im gesamten Unternehmen

Mit einer umfassenden Federation-Strategie über Lösungen wie OnBase, Alfresco und Drittanbieter-Repositories hinweg ermöglicht Hyland eine unternehmensweite Vereinheitlichung und Governance von Inhalten ohne erzwungene Migration. Bestehende Systeme bleiben erhalten, während eine konsistente Sicherheits-, Governance- und Intelligence-Schicht entsteht, die als Grundlage für skalierbare Automatisierung dient.

Weitere Informationen sowie Einblicke in Hylands KI-native und Agentic AI-Lösungen gibt es auf der CommunityLIVE 2026 in Orlando, Florida sowie auf der CommunityLIVE 2026 in Frankfurt am Main.

Weitere Informationen zur Plattform und den Lösungen von Hyland finden Sie unter Hyland.com.

Über Gartner und den Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms; Jed Cawthorne; Rachel O’Farrell; Marko Sillanpaa; Stephen Emmott, veröffentlicht am 28. April 2026, IDG0O828488. Gartner empfiehlt keine der in seinen Veröffentlichungen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Forschungs- und Beratungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner schließt im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich jeglicher Gewährleistungen hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

Kontakt

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