Hyland führt Knowledge Enrichment für die Content Innovation Cloud ein

Die neue Lösung liefert KI-fähige Unternehmensinhalte – kuratiert, kontextualisiert und angereichert für maximalen Nutzen durch Agentic AI

Berlin, 17. Juli 2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, gibt heute die Einführung von Knowledge Enrichment bekannt. Die Lösung transformiert unstrukturierte Unternehmensinhalte in KI-fähige Daten. Knowledge Enrichment wurde entwickelt, um eine der größten Barrieren für den Erfolg von KI zu beseitigen: schlecht strukturierte, fragmentierte Inhalte, wie sie in Dokumenten, Bildern, Audio- und Videodateien vorkommen. Knowledge Enrichment wandelt Rohdaten in gut strukturierte, kontextbezogene Informationen um. Dadurch sind KI-Agenten und automatisierte Workflows in der Lage, diese Inhaltstypen zu verstehen, Schlussfolgerungen zu ziehen und gezielt zu handeln. So kann jede Ebene der Content Innovation Cloud mit einem tieferen Verständnis und einer besseren Governance arbeiten – von der Wissensgewinnung bis hin zu agentenbasierten Lösungen.

Alleinstellungsmerkmale von Hyland Knowledge Enrichment:

Anders als bei vielen anderen Ansätzen im Markt, die sich in erster Linie auf die Verbesserung der Benutzererfahrung oder die Modernisierung von Altsystemen konzentrieren, wandelt Hyland Knowledge Enrichment unstrukturierte Rohdaten in KI-fähige, intelligent strukturierte Daten um. Dieser angereicherte Inhalt ermöglicht es großen Sprachmodellen (Large Language Models – LLMs) und autonomen Agenten, alle Ebenen des Unternehmensbetriebs zu verstehen, zu analysieren und entsprechend zu agieren.

– Multimodale Anreicherung (Text, Bilder, Audio, Video) extrahiert Struktur, Semantik und Inhalt mithilfe deterministischer Verfahren direkt aus Dateien.

– Datenkataloge lassen sich aktivieren, um angereicherte Metadaten für unstrukturierte und strukturierte Daten einheitlich zu verwalten.

– Nahtlose Integration in Governance- und Content-Workflows innerhalb der Content Innovation Cloud.

Dezentral, flexibel, zukunftsfähig

Unabhängig davon, ob Inhalte in einem sogenannten Content Lake, in einer Enterprise-Content-Management-Plattform (ECM) oder in verteilten Repositories gespeichert sind: Hyland Knowledge Enrichment schafft Mehrwert, indem es für Ordnung sorgt. Es bewahrt Layouts, Semantik und Beziehungen, was für KI-Systeme entscheidend ist, um Informationen präzise zu interpretieren, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Dank langjähriger Erfahrung in Branchen mit hohem Content-Aufkommen bietet Hyland datenorientierte Lösungen, die den Anforderungen verschiedener Branchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Behörden, Recht und Compliance sowie dem Gesundheitswesen gerecht werden.

Knowledge Enrichment umfasst Funktionen, die den praktischen Einsatz von KI unternehmensweit unterstützen und optimieren. Dazu gehören:

– Bewahrung der Bedeutung und des Kontexts von Dokumenten:

Extrahiert Informationen aus über 600 Dateiformaten unter Beibehaltung der ursprünglichen Struktur, des Layouts und der semantischen Bedeutung, was für das Verständnis und die Genauigkeit der nachgelagerten KI von entscheidender Bedeutung ist.

– Detailreiche kontextuelle Strukturierung:

Strukturiert und bereichert Inhalte über traditionelle Metadaten hinaus. Transformiert Dokumente, Bilder, Audio- und Videodateien in strukturierte Ausgaben wie beschriftete Entitäten, Tabellen, Zusammenfassungen und semantische Tags. Zusammen mit Einbettungen und Vektordarstellungen können große Sprachmodelle diese mit Nuancen interpretieren.

– Nahtlose Integration in Unternehmenslandschaften:

Wandelt unstrukturierte Inhalte in angereicherte, strukturierte Daten um, die sich nahtlos in unternehmensweite Datenseen, Kataloge und Analysepipelines integrieren lassen. Dadurch können Data Scientists und Data Engineers KI-Modelle effizienter erstellen und einsetzen, indem sie vertrauenswürdige, kontextreiche Eingaben verwenden. Dies reduziert den Aufwand für die Datenaufbereitung und verbessert die Modellgenauigkeit.

Beschleunigung der KI-Readiness und -Bereitstellung

Knowledge Enrichment ist eine API-first-Lösung, die sich direkt in jeden KI-Workflow von Unternehmen integrieren lässt. Sie ermöglicht es Data Engineers, Data Scientists und Entwicklern, eigene LLMs zu optimieren oder kontextstarke KI-Agenten einzusetzen. Die Lösung unterstützt Low-Code-Tools und Workflow-Plattformen, sodass sowohl technische als auch geschäftliche Anwender problemlos auf angereicherte Metadaten zugreifen können.

– Höhere KI-Genauigkeit:

Strukturierte, angereicherte Daten ermöglichen eine fundiertere Entscheidungsfindung durch KI-Systeme.

– Vereinfachte Implementierung:

Der Aufwand für manuelle Datenaufbereitung wird reduziert, Modelltraining und Bereitstellung werden beschleunigt.

– Sichere Skalierbarkeit:

Knowledge Enrichment schafft eine konsistente, KI-fähige Inhaltsgrundlage, die Automatisierung, Analytik und LLM-Integration im gesamten Unternehmen unterstützt.

Zitate:

„Unternehmen setzen immer häufiger auf KI-Agenten und Automatisierung. Allerdings bleiben die Ergebnisse ohne eine angemessene Aufbereitung ihrer unstrukturierten Inhalte und Daten hinter den Erwartungen zurück“, so Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Knowledge Enrichment adressiert genau diese Herausforderung, indem es Inhalte transformiert und eine strukturierte, kontextreiche Datenbasis schafft. Diese Innovation unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, die Content Innovation Cloud mit den fortschrittlichsten Content-Intelligence-Funktionen auszustatten.“

„Ich bin nach wie vor beeindruckt von der Content Innovation Cloud und davon, wie Knowledge Enrichment Bedeutungen aus Bildern und Texten extrahieren kann“, so Roy Godwin, Geschäftsführer von ECM360. „Für Versicherer, die Fotos und Schadensbeschreibungen erfassen, vereinfacht dies den gesamten Aufnahmeprozess und schafft die Grundlage für eine intelligentere Automatisierung der Schadenbearbeitung.“

Hyland Knowledge Enrichment auf der CommunityLIVE 2025

Hyland stellt im Rahmen der CommunityLIVE 2025 seine neuesten KI-gestützten Innovationen vor. Mehr als 70 praxisnahe Workshops und Kundenerfolgsgeschichten geben Einblick in die Zukunft des intelligenten Content-Managements.

Die viertägige Veranstaltung findet vom 25. bis 28. August 2025 in Las Vegas statt und bringt Branchenexperten und Entscheidungsträger zusammen, um sich über die nächsten Schritte der digitalen Transformation auszutauschen.

Erstmals findet die CommunityLIVE 2025 auch in EMEA statt – in München

Am 13. und 14. Oktober 2025 treffen sich Anwender, Partner und Interessierte aus der gesamten EMEA-Region zur CommunityLIVE EMEA in München. Mit diesem neuen europäischen Format reagiert Hyland auf die hohe Nachfrage nach regionalem Austausch, praxisnahen Anwendungsbeispielen und direktem Zugang zu Expertenwissen. Im Fokus stehen Keynotes, Deep-Dives in aktuelle Lösungen, Praxisbeispiele aus Kundensicht und Networking.

Weitere Informationen und Tickets finden Sie unter www.communitylive.com

Für weitere Informationen über Hyland, seine Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

