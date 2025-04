Hyland erweitert seine Content Innovation Cloud: leistungsstarke KI-Verbesserungen zur Nutzung des vollen Potenzials von unstrukturierten Daten

KI-Agenten bereichern die Hyland Content Innovation Cloud-Plattform mit Automatisierung und fortschrittlicher Datenextraktion

Berlin, 2. April 2025 – Hyland, führender Anbieter von einheitlichen Lösungen für Content, Process und Application Intelligence und Pionier der Content Innovation Cloud, erweitert sein Produktportfolio. Hyland verbessert das intelligente Content Management mit leistungsstarken neuen KI-Erweiterungen und ermöglicht es Unternehmen, Content, Process und Application Intelligence zu optimieren. Mit diesen Updates für Hyland Automate und Hyland Knowledge Discovery sowie wichtigen Erweiterungen für Hyland OnBase und Hyland Alfresco stehen Lösungsentwicklern, Administratoren und Anwendern ab sofort noch fortschrittlichere Werkzeuge zur Verfügung, um Effizienz und Innovation voranzutreiben.

„Wir setzen die Unified Content Innovation Cloud Roadmap weiterhin konsequent um und gehen auf die sich verändernden Kundenanforderungen ein, indem wir den Wert ihrer Hyland-Lösungen steigern“, erklärt Leonard Kim, Chief Product Officer bei Hyland. „Unsere neuesten Produkterweiterungen unterstreichen die Bedeutung von Content Intelligence und KI-Agenten im Bereich Content Services. Sie ermöglichen es Unternehmen, effizienter auf die in ihren Unternehmensinhalten verborgenen Erkenntnisse zuzugreifen und zu reagieren, die Datenextraktion zu optimieren und wichtige Geschäftsprozesse intelligent zu automatisieren.“

Hyland Knowledge Discovery

Knowledge Discovery, eine Schlüsselkomponente der Hyland Content Intelligence-Produktlinie, ermöglicht es Unternehmen, durch einfache Abfragen in natürlicher Sprache wertvolle Geschäftsinformationen zu extrahieren und nutzbar zu machen.

-Abfragen in natürlicher Sprache, KI-Agenten und Retrieval-Augmented Generation (RAG) zur Vereinfachung komplexer Suchvorgänge und zur Generierung von relevanten, genauen Informationen aus Unternehmensinhalten

-Verfeinerung der Suchergebnisse mit Agent Focus durch die Angabe von Metadatenfeldern und die Anwendung dynamischer Filter für präzise und maßgeschneiderte Ergebnisse

-Überprüfung von KI-generierten Inhalten durch den Zugriff auf Quelldokumente oder zusätzliche Informationsquellen für mehr Transparenz und Zuverlässigkeit

Hyland Automate

Hyland Automate bietet neue, KI-unterstützte Funktionen, die das Einbinden von Automatisierungen vereinfachen, die Integrationsmöglichkeiten erweitern und die Zeit bis zur Wertschöpfung beschleunigen.

– Neue KI-gestützte Chat-Schnittstelle zur Umwandlung von Aufforderungen in natürlicher Sprache in Automate-Prozess-Workflows

– Neuer Konnektor für OpenAI zur Aktivierung von Funktionen und Einstellungen aus einem bestehenden OpenAI/Azure OpenAI-Konto

– Neue Integration in Microsoft E-Mail zur Vereinfachung der Automatisierung von E-Mail-basierten Aufgaben

Hyland Content Management Updates

Zu den neuesten Produkt-Updates von Hyland gehören umfassende Erweiterungen der Enterprise-Content-Lösungen OnBase und Alfresco, die kontinuierliche Innovation fördern. OnBase Foundation 25.1 bietet KI-gesteuerte Einblicke über fortschrittliche Tools, neue skalierbare Funktionen für die Erstellung von Apps zur Anpassung von Lösungen und erweiterte Workflows zur Steigerung der betrieblichen Flexibilität. Diese Verbesserungen ermöglichen Anwendern und Lösungsentwicklern wertvolle Geschäftseinblicke, die Optimierung von Workflows und Prozessautomatisierungen.

Mit Alfresco 25.1 können Kunden die Prozesse zur Entfernung von Inhalten nach Ablauf rechtlicher Aufbewahrungsfristen optimieren, die erweiterte Event-Parsing-Bibliothek von Alfresco nutzen und abgeschlossene Prozesse automatisch archivieren oder löschen, was die Leistung und Skalierbarkeit des Systems verbessert.

Zusätzliche Produktaktualisierungen umfassen erweiterte Funktionen und konfigurierbare Sicherheitskontrollen für Hyland for Workday, eine offizielle „Built on Workday“-Anwendung. Diese ermöglicht es Kunden von Workday HCM und Finance mit Workday-Datensätzen verknüpfte bzw. zu verknüpfende Inhalte effizient zu verwalten.

Weitere Informationen zu den Q1 Hyland Produktupdates unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

