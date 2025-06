Hyland ernennt Sharon Brand zur Chief Human Resources Officer

Als Personalverantwortliche mit über 20 Jahren Führungserfahrung im Aufbau und der Skalierung innovativer, globaler Teams kommt Sharon Brand zu Hyland, um das Wachstum der Belegschaft zu fördern.

Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud, gibt die Ernennung von Sharon Brand zur Chief Human Resources Officer (CHRO) bekannt. Brand bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Führung und dem Ausbau leistungsstarker Teams mit, unter anderem bei SAP SE und PlanSource. Dabei verfolgt sie einen „People-first“-Ansatz, fördert innovative Teams und blickt dabei auf eine erfolgreiche Laufbahn in wachstumsorientierten Umgebungen zurück. In ihrer neuen Position als CHRO wird sie die globale HR-Strategie von Hyland mitgestalten und eine starke, integrative Unternehmenskultur fördern, die mit den Geschäftszielen des Unternehmens im Einklang steht.

Ein Bild, das Menschliches Gesicht, Person, Lächeln, Kleidung enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein., Bild“Sharon hat mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie organisatorische Veränderungen durch strategische Talententwicklung erfolgreich begleiten kann – genau die Art von Führung, die wir in einer Phase des Wachstums und der Unternehmensentwicklung brauchen“, sagt Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Ihre Erfahrung aus wachstumsstarken SaaS-Unternehmen wie SAP und PlanSource sowie ihre Erfolge in der Mitarbeiterbindung und -entwicklung sind eine wertvolle Ergänzung für unsere globale HR-Strategie.“

„Ich freue mich sehr darauf, Hyland in dieser entscheidenden Phase der Weiterentwicklung zu begleiten“, so Sharon Brand. „Die Möglichkeit, zur globalen Expansion beizutragen und gleichzeitig wegweisende Innovationen mitzugestalten, ist besonders reizvoll. Es ist mir ein großes Anliegen, auf unserer teamorientierten Kultur aufzubauen – damit unsere Mitarbeitenden ihr Potenzial entfalten und Hylands Führungsrolle im Bereich Content Management weiter ausbauen können.“

Sharon Brand bringt umfassende Führungserfahrung aus der Tech-Branche mit. Zuletzt war sie als Chief People Officer (CPO) bei PlanSource tätig, wo sie als erste CPO der Unternehmensgeschichte direkt mit dem CEO und dem Vorstand zusammenarbeitete. Zuvor war sie als Vice President, HR Business Partner bei SAP für die Entwicklung der weltweiten HR-Strategien verantwortlich und fungierte als strategische Beraterin für Führungskräfte.

Weitere Informationen finden Sie unter Hyland.com/de .

Über Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit integrierten Lösungen für Content-, Prozess- und Anwendungsintelligenz. Diese ermöglichen wertvolle Erkenntnisse und treiben Innovationen voran. Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen auf Hyland – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“. Die intelligenten Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, seine Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

