Hyland ernennt Rob Kaloustian zum Chief Customer Officer

Berlin – 17. März 2025 – Hyland, führender Anbieter von einheitlichen Content-, Process- und Application-Intelligence-Lösungen und Pionier der Content Innovation CloudTM, ernennt Rob Kaloustian zum Chief Customer Officer (CCO). In dieser Rolle übernimmt Kaloustian die Leitung der Hyland-Teams für Customer Success, Services, Support und Renewals. Sein Fokus liegt darauf, den Mehrwert der Hyland-Lösungen für Kunden zu maximieren und sie gleichzeitig bei Innovationen sowie geschäftlichen Transformationsprozessen zu unterstützen.

„Rob ist eine erfahrene Tech-Führungskraft mit ausgeprägten Leadership-Qualitäten und tiefem Verständnis für die Anforderungen von Unternehmenskunden. Während wir unser globales Geschäft weiter ausbauen, um die nächste Umsatzmilliarde zu erreichen, wird sein Engagement für Business Transformation und Marktinnovation entscheidend sein“, so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Sein Antrieb stellt sicher, dass wir herausragende Kundenerfahrungen und messbare Erfolge liefern.“

Kaloustian bringt mehr als 25 Jahre strategische Erfahrung im globalen Technologiemarkt mit und hat sich auf den Kundenerfolg im Enterprise-Segment spezialisiert. Vor seinem Wechsel zu Hyland war er als SVP of Solution Engineering bei Cloudera tätig und davor als Chief Customer Officer bei BigCommerce. Zuvor verbrachte er zwei Jahrzehnte bei Commvault, wo er in den Bereichen Vertrieb, Services und Customer Success arbeitete und als General Manager das erste SaaS-Geschäft des Unternehmens leitete.

In seinen bisherigen Führungsrollen setzte sich Kaloustian konsequent für den globalen Kundenerfolg und die Skalierung innovativer Lösungen ein. Er leitete Teams, die den Kundenservice und -support auf ein neues Niveau hoben. Seine fundierte Expertise in Cloud-Technologien, künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation ergänzt die Vision von Hyland, Unternehmen mit intelligenten ContentServices zu stärken und globale Teams optimal zu unterstützen.

„Ich freue mich, in einer so entscheidenden Phase der Entwicklung von Hyland an Bord zu kommen und unseren kundenorientierten Ansatz sowie unser Engagement für Innovation weiter voranzutreiben“, so Kaloustian. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden das volle Potenzial der intelligenten Content-Lösungen von Hyland zu erschließen und nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Als Chief Customer Officer wird Kaloustian den Fokus auf die Weiterentwicklung der Serviceleistungen legen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und strategische Partnerschaften zu stärken. Seine Ernennung unterstreicht das klare Bekenntnis von Hyland zu erstklassigem Support, KI-gestützten Lösungen und einer modernen, Cloud-basierten Content-Strategie, die Unternehmen weltweit bei ihrer digitalen Transformation unterstützt.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

