Hyland ernennt Malte Dieckelmann zum Senior Vice President Sales EMEA und APAC

Hyland treibt seine internationale Marktentwicklung durch den Ausbau der globalen Vertriebsorganisation weiter voran

Berlin, 15.04.2025 – Hyland, führender Anbieter von integrierten Lösungen für Content, Process und Application Intelligence und Entwickler der Content Innovation Cloud, ernennt Malte Dieckelmann zum Senior Vice President Sales EMEA und APAC und verstärkt seine globale Vertriebsorganisation mit weiteren erfahrenen Führungskräften. Tara Francois übernimmt die Rolle als Senior Vice President, Global Presales, und Thomas Bailey verantwortet künftig als Senior Vice President, North American Commercial das Geschäft in Nordamerika. Mit diesen strategischen Neuzugängen unterstreicht Hyland sein Engagement für nachhaltiges Wachstum und die Realisierung seiner langfristigen Vision: den nächsten Schritt zum Milliardenunternehmen zu gehen und den Erfolg seiner Kunden weltweit weiter auszubauen.

„Die Ernennungen von Malte, Tara und Thomas sind zentrale Meilensteine in der Neuausrichtung unserer globalen Vertriebsorganisation. Sie stärken unsere Präsenz und Kundenbetreuung in den Schlüsselmärkten EMEA, APAC und Nordamerika“, erklärt Steve Baird, Chief Revenue Officer bei Hyland. „Alle drei verfügen über umfassende internationale Vertriebserfahrung – ein klares Signal für die strategische Bedeutung unseres globalen Geschäfts und die Notwendigkeit erfahrener Führungspersönlichkeiten, um unsere ambitionierte Wachstumsvision erfolgreich umzusetzen.“

Malte Dieckelmann

Malte Dieckelmann verantwortet das Geschäft von Hyland in der Region EMEA und APAC und bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in der Vertriebsführung mit. Er war in leitenden Positionen bei namhaften Unternehmen wie IBM, Microsoft und Oracle tätig. Zuletzt verantwortete er als VP Enterprise Software Sales EMEA bei Rockwell Automation das Geschäftswachstum und leitete erfolgreich strategische Markteintritte unter anderem in Irland, Polen und dem Nahen Osten.

Mit Sitz in München wird Dieckelmann künftig das Wachstum von Hyland in EMEA und APAC vorantreiben. Dabei liegt sein Fokus auf dem Ausbau strategischer Kundenbeziehungen, der Stärkung des Partnernetzwerks sowie der gezielten Ausrichtung der Go-to-Market-Strategie auf Potenziale in branchenspezifischen Märkten. Ziel ist es, die Marktpräsenz von Hyland weiter auszubauen, operative Exzellenz sicherzustellen und die Hyland-Plattformen als zentrale Bausteine in der digitalen Transformation von Unternehmen zu positionieren.

Tara Francois

Tara Francois bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Softwarelösungen für Kunden weltweit mit. Sie verfügt über umfassende Expertise im Aufbau leistungsstarker Presales-, Sales Operations-, Vertriebs- und Account-Management-Teams. Zuletzt war sie als Vice President Solutions Engineering bei Smartsheet tätig, zuvor hatte sie leitende Vertriebspositionen bei Oracle NetSuite und Concur Technologies inne. Bei Hyland wird sie ihre Erfahrung gezielt einbringen, um einen strategischen Betriebsplan für die Bereiche Sales Engineering und Value Consulting zu entwickeln und umzusetzen – mit dem Ziel, globale Prozessoptimierungen und Innovationsinitiativen voranzutreiben.

Thomas Bailey

Thomas Bailey verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Vertriebspositionen und ist spezialisiert auf wachstumsorientierte Strategien, die Transformation von Teams sowie die Skalierung von Geschäftsmodellen. Er verfügt über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz bei der Entwicklung leistungsstarker Vertriebseinheiten, der Erzielung von entscheidendem Wachstum und einer hohen Kundenbindung durch datengestützte Erkenntnisse. Sein Fokus auf kundenzentrierte Transformationen hat Unternehmen erfolgreich bei der Ablösung bestehender Modelle und der Einführung moderner, nutzenorientierter Lösungen unterstützt. Vor seinem Wechsel zu Hyland war er in einer Führungsrolle bei PTC tätig, wo er Unternehmenskunden und strategische Partnerschaften verantwortete. Zuletzt leitete er als VP of North America bei aPriori die Einführung digitaler Lösungen, um den Wandel bei Industriekunden voranzutreiben.

Weitere Informationen über die Hyland Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

