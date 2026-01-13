Hyland erhält IDC Customer Satisfaction Award 2025 für Content- und Experience-Management

Auszeichnung bestätigt hohe Kundenzufriedenheit und unterstreicht Hylands kontinuierliche Innovationsleistung im Content- und Experience-Management.

Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud™, wurde mit dem IDC 2025 Customer Experience (CX) Award (Doc Nr.: US53879225, November 2025) in der Kategorie Content- und Experience-Management ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf den Ergebnissen der IDC CX Path-Umfrage, in der weltweit mehr als 2.900 Organisationen ihre Erfahrungen mit über 200 Anbietern bewertet haben.

Der IDC Customer Satisfaction Award zeichnet Hylands Leistung in mehr als 30 Kategorien aus, darunter Produktinnovation, Integrationsfähigkeit, Mehrwert für Kunden sowie Qualität von Support und Services. In der Gesamtbewertung zählt Hyland zu den am höchsten bewerteten Anbietern im Markt für Content- und Experience-Management-Anwendungen. Kunden heben insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens hervor, moderne Funktionen wie agentenbasierte Automatisierung, fortschrittliche Analysefunktionen und nahtlose Integrationen in bestehende IT-Landschaften bereitzustellen.

Die IDC CX Path-Umfrage zeigt zudem, dass 72 Prozent der befragten Unternehmen planen, ihre Investitionen in Content- und Experience-Management-Lösungen 2026 weiter auszubauen. Dabei stehen insbesondere neue Funktionalitäten und innovative Technologien im Fokus. Hyland unterstützt diese Entwicklung mit kontinuierlichen Produktweiterentwicklungen, klaren Roadmaps und einem hohen Anspruch an Kundenbetreuung und Servicequalität.

„Der Erfolg unserer Kunden steht im Mittelpunkt unseres Handelns“, so Rob Kaloustian, Chief Customer Officer bei Hyland. „Die Auszeichnung durch IDC bestätigt, dass unsere Content Innovation Cloud und unsere agentenbasierten Automatisierungslösungen echten Mehrwert liefern – von effizienteren Prozessen bis hin zu besseren Entscheidungen auf Basis von Inhalten.“

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

