Hyland bringt Agentic Document Processing auf den Markt

Geschäftsprozesse mit semantischer und kontextbezogener Intelligenz durchgängig automatisieren

Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud, stellt seine agentenbasierte Dokumentenverarbeitung der nächsten Generation vor – einen zentralen Schritt zur Automatisierung auf Unternehmensebene und einen Eckpfeiler der strategischen Vision für agentenbasierte Geschäftsprozesse. Die Lösung baut auf den bewährten Funktionen der intelligenten Dokumentenverarbeitung (IDP) auf und nutzt generative KI, um unstrukturierte Daten nicht nur zu erfassen, sondern auch zu interpretieren und daraus automatisierte Geschäftsaktionen abzuleiten. Damit verändert Hyland grundlegend, wie Unternehmen mit dokumentenbasierten Informationen arbeiten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen IDP-Lösungen, die primär Daten erfassen und extrahieren, ist die Lösungen von Hyland darauf ausgelegt, Informationen zu verstehen, zu interpretieren und eigenständig zu handeln. Agentic Document Processing wandelt Dokumente und unstrukturierte Daten in strukturierte, maschinenlesbare Formate um. Intelligente Agenten ermöglichen es, Bedeutungen zu erfassen, Kontexte zu bewerten und innerhalb komplexer Workflows fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch semantisches Verständnis und kontextbezogene KI automatisiert Hyland nicht nur repetitive Aufgaben, sondern schafft die Grundlage für autonome Entscheidungsprozesse im Unternehmen.

Mission-Critical Focus: Das Alleinstellungsmerkmal von Hyland

Agentic Document Processing richtet sich gezielt an unternehmenskritische Branchen wie Banken und Versicherungen, das Gesundheitswesen sowie den öffentlichen Sektor und an solche, die umfangreiche Inhalte verarbeiten. Im Gesundheitswesen ermöglichen beispielsweise Agenten, eingehende Dokumente zu sortieren, klinische Informationen zu extrahieren, Patientenakten auszuwerten und Datensätze nahezu in Echtzeit zu aktualisieren. Dabei werden bei Bedarf automatisch Warnmeldungen oder Folgeaktionen ausgelöst, ohne dass Arbeitsabläufe unterbrochen oder die Datenintegrität beeinträchtigt wird.

Hylands Agentic Document Processing – die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

– Zero-Shot, kontextbezogene Agenten: Es sind keine Trainingsdaten erforderlich, da die Agenten Dokumenttypen verstehen und Bedeutungen aus dem gesamten Kontext extrahieren, nicht nur aus Feldern.

– Argumentation und Aktion: Dank semantischer Intelligenz können Agenten die Gründe hinter Datenmustern erkennen, kontextbezogene Entscheidungen treffen und nachgelagerte Workflows autonom anstoßen.

– Prozessorientiertes Design: Die Lösung ist zur Unterstützung ganzer Workflows entwickelt – einschließlich Entscheidungsfindung, Ausnahmebehandlung und Integration über Systemgrenzen hinweg.

– Bereitstellung über die Content Innovation Cloud: Sicher, skalierbar und kompatibel mit elektronischen Gesundheitsakten, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management und Legacy-Plattformen.

Zitate:

„Wir setzen nicht einfach agentenbasierte KI ein, um einzelne Aufgaben zu automatisieren – wir transformieren komplette Prozesse und komplexe Arbeitsabläufe“, so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Das ist ein entscheidender Unterschied in der Art und Weise, wie Unternehmen KI nutzen können, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Unsere agentenbasierten Technologien, unterstützt durch generative KI, erkennen Zusammenhänge, leiten Schlussfolgerungen ab, stoßen eigenständig Aktionen an, treffen Entscheidungen und ermöglichen so eine intelligente Automatisierung auf Unternehmensebene. Damit setzt Hyland neue Maßstäbe im Bereich Content Management.“

„Hyland liefert seit Jahren Kernkomponenten für die intelligente Dokumentenverarbeitung durch Dokumentenerfassung, Klassifizierung und Workflow-Automatisierung“, so Alan Pelz-Sharpe, Gründer von Deep Analysis. „Die Ergänzung mit agentenbasierter KI ermöglicht autonomere, intelligentere Aktionen und markiert eine Weiterentwicklung der Fähigkeiten. Hyland ist gut positioniert, um die Zukunft der intelligenten Dokumentenverarbeitung zu unterstützen.“

Mehr als nur IDP: Hyland liefert agentenbasierte Ergebnisse

Die agentenbasierte Dokumentenverarbeitungslösung von Hyland bedeutet nicht nur einen technologischen Wandel, sondern ist auch die Fortsetzung der Unternehmensmission, Organisationen mit intelligenten Content-Funktionen auszustatten, die ihren komplexen Geschäftsabläufen gerecht werden. Durch die Einbettung von Argumentation und Entscheidungsfindung in Content-Workflows ermöglicht Hyland, über Dokumentenmanagement und Automatisierung hinauszugehen – hin zu echter Unternehmensintelligenz im großen Maßstab. Dabei erkennen Systeme aktiv Bedeutungen, analysieren Ursachen und Folgen und ergreifen sinnvolle Maßnahmen.

Erleben Sie agentenbasierte Dokumentenverarbeitung auf der CommunityLIVE 2025

Hyland präsentiert seine neuesten KI-gestützten Entwicklungen mit über 70 praktischen Workshops und Kundenbeispielen im Rahmen der CommunityLIVE 2025. Die viertägige Veranstaltung findet vom 25. bis 28. August 2025 in Las Vegas statt.

Über Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit integrierten Lösungen für Content-, Prozess- und Anwendungsintelligenz. Diese ermöglichen wertvolle Erkenntnisse und treiben Innovationen voran. Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen auf Hyland – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“. Die intelligenten Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, seine Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

