Hyland beschleunigt Innovation im Gesundheitswesen mit neuen KI-gestützten Lösungen in der Content Innovation Cloud

Berlin, 10. März 2026 – Viele Gesundheitseinrichtungen gestalten ihre Abläufe neu und setzen dabei zunehmend auf KI-gestützte, in Workflows integrierte Intelligenz. Ziel ist es, medizinisches Personal zu entlasten und gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Vor diesem Hintergrund stellt Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud™, Hyland Intelligent MedRecords sowie Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle vor. Mithilfe generativer KI verbessern diese neuen Lösungen die Effizienz und Genauigkeit in Workflows rund um das Management von Gesundheitsinformationen sowie von Abrechnungsprozessen.

Intelligent MedRecords: Neuer Ansatz für den Zugriff auf klinische Daten

Intelligent MedRecords von Hyland unterstützt Gesundheitsorganisationen dabei, die mit der manuellen Verarbeitung medizinischer Akten verbundenen Ineffizienzen und Kosten zu reduzieren. Mithilfe von KI-gestützter Dokumentenerfassung, Klassifizierung und intelligenter Datenextraktion werden Arbeitsabläufe optimiert, die Datenqualität verbessert und die Arbeit von Klinikpersonal sowie von Teams im Gesundheitsinformationsmanagement (HIM) erleichtert. Die Lösung verändert den Umgang mit medizinischen Dokumenten grundlegend: Engpässe werden reduziert, Fehler minimiert und der Zugriff auf wichtige Patienteninformationen deutlich beschleunigt.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile:

– Geringere Kosten und schnellere Verarbeitung: Automatisierte Dokumentenverarbeitung reduziert manuellen Aufwand und verkürzt Durchlaufzeiten.

– Höhere Datenqualität: KI-gestützte Extraktion und Validierung minimieren Fehler und Nacharbeit.

– Schnellerer Zugriff für medizinisches Personal: Strukturierte Daten werden automatisch übertragen und unterstützen fundierte Behandlungsentscheidungen.

– Entlastung der Teams: Wiederkehrende Aufgaben mit hohem Volumen werden automatisiert und reduzieren Arbeitsbelastung.

– Nachhaltigkeitsvorteile: Weniger Papierverbrauch und geringere Archivierungskosten unterstützen umweltfreundlichere Prozesse.

Intelligent Correspondence for Revenue Cycle: Optimierung finanzieller Prozesse

Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle automatisiert die Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten im Abrechnungsprozess. Dazu gehören Faxe oder E-Mails.

Durch KI-gestützte Automatisierung werden manuelle Aufgaben reduziert und Daten schneller extrahiert. Dadurch können Gesundheitseinrichtungen Betriebskosten senken, die Datenqualität verbessern und sowohl Mitarbeitenden als auch Patienten eine bessere Erfahrung bieten. Gleichzeitig wird die Verwaltung finanzieller Korrespondenz effizienter und Erstattungsprozesse werden beschleunigt.

Zentrale Vorteile

– Geringere Verarbeitungskosten und schnellere Erstattung: Automatisierte Dokumentenverarbeitung reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt Durchlaufzeiten.

– Höhere Datenqualität: KI-gestützte Extraktion und Validierung minimieren Fehler.

– Bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende: Automatisierung reduziert monotone Aufgaben und steigert die Effizienz der Workflows.

– Höhere Patientenzufriedenheit: Schnellere Bearbeitung von Abrechnungsanfragen und Rückmeldungen.

– Nachhaltigkeitsvorteile: Weniger Papierverbrauch und geringere Archivierungskosten.

Beide Lösungen verfügen über eine Prompt-gesteuerte Benutzeroberfläche, die auf GenAI basiert und das Design von Automatisierungen vereinfacht sowie die Implementierung beschleunigt. So können Gesundheitseinrichtungen Automatisierungen auch bei begrenzten IT-Ressourcen skalieren.

Die Lösungen laufen auf Hylands KI-nativer Content Innovation Cloud und profitieren dadurch unmittelbar von integrierter Intelligenz. Gleichzeitig legen sie den Grundstein für eine zunehmend kontextbasierte Automatisierung in klinischen und finanziellen Arbeitsabläufen.

Zitate

„Gesundheitseinrichtungen setzen zunehmend auf KI-gestützte Automatisierung, bei der KI nicht nur Daten analysiert, sondern aktiv Workflows in operativen, administrativen und klinischen Bereichen orchestriert“, sagt Mutaz Shegewi, Senior Research Director, Worldwide Healthcare Provider AI, Platforms and Technologies bei IDC. „Eine solche Transformation im Gesundheitswesen erfordert einheitliche Plattformen, die vertrauenswürdige Daten, intelligente Content-Services und kontrollierte KI zusammenführen und über Unternehmenssysteme hinweg integrieren, um innerhalb regulatorischer und sicherheitsrelevanter Rahmenbedingungen skalierbar eingesetzt werden zu können.“

„Hyland hat eine lange Erfolgsgeschichte als Innovationstreiber im Bereich Automatisierung. Mit diesen neuen Lösungen setzen wir nun einen weiteren Maßstab für KI-gestützte Innovation im Gesundheitswesen“, sagt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Aufbauend auf unseren bewährten und etablierten Produktlösungen ermöglichen diese neuen Funktionen auf der Content Innovation Cloud Gesundheitseinrichtungen, den Wert ihrer unstrukturierten Daten besser zu erschließen, komplexe Workflows zu vereinfachen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

„Hyland Intelligent MedRecords und Intelligent Correspondence for Revenue Cycle werden für unsere Organisation einen großen Unterschied machen. Die Lösungen automatisieren die Erfassung und Klassifizierung medizinischer Dokumente, reduzieren manuellen Aufwand, beseitigen Engpässe und stellen medizinischem Personal schneller präzise Informationen bereit“, so Julie Barnett, Vice President of Enterprise Business Solutions bei OU Health. „Indem wir mit medizinischen Dokumenten und Abrechnungskorrespondenz beginnen, reduzieren wir heute Reibungsverluste und schaffen gleichzeitig die Grundlage für eine breitere Nutzung von KI bei OU Health.“

Weitere Informationen zur Content Innovation Cloud und zu Hylands branchenspezifischen Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

Kontakt

Hyland

. .

— —

— —

…



http://www.hyland.com/de