Hyland beschleunigt Ausbau der Content Innovation Cloud und ermöglicht unternehmensweite agentische Automatisierung

Hyland präsentiert umfassende Plattform-Updates

Berlin, 25. Februar 2023 – Im Zuge der Weiterentwicklung seines Enterprise-Content-Management-(ECM)-Portfolios beschleunigt Hylands Content Innovation Cloud™ weiterhin die Implementierung von Enterprise-KI und agentischer Automatisierung. Allein im vierten Quartal 2025 stieg die Kundennutzung um 220 Prozent, da sich immer mehr Unternehmen für agentische Content-Services von Hyland entscheiden, um den vollen Wert ihrer unstrukturierten Daten zu erschließen. Aufbauend auf dieser Dynamik kündigte Hyland heute eine neue Innovationswelle innerhalb der Content Innovation Cloud und seiner ECM-Lösungen an. Diese bringt wesentliche Weiterentwicklungen mit sich, die die agentische Automatisierung stärken, Unternehmensinhalte vereinheitlichen und Organisationen dabei unterstützen, schneller, intelligenter und sicherer digitale Erlebnisse zu entwickeln.

Die aktuellen Updates betreffen Hyland Automate, Hyland Intelligent Document Processing (IDP), den Content Federation Service, OnBase, Alfresco und Nuxeo. Sie unterstreichen die Mission des Unternehmens, Intelligenz aus Unternehmensinhalten zu gewinnen und transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Neueste Innovationen für unternehmensweite agentische Automatisierung

Die heute vorgestellte Innovationswelle innerhalb der Content Innovation Cloud erweitert die Möglichkeiten zur agentischen Orchestrierung und Automatisierung deutlich, unter anderem durch:

– Hyland Automate ermöglicht die schnelle Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten mithilfe natürlichsprachlicher Eingaben. Es vereinfacht Compliance-Prozesse durch automatisierte Schwärzung sensibler Informationen und erweitert Formulare um dynamische, interaktive Elemente zur Verbesserung der Nutzererfahrung.

– Hyland IDP bietet KI-gestützte Klassifizierung sowie erweiterte Unterstützung für Datei- und Texterkennung. Damit können Kunden schneller als je zuvor von der Konzeptphase zur Automatisierung übergehen. Zusätzlich wurde ein neues Reporting-Modul eingeführt, das Echtzeit-Einblicke in Verarbeitungsgenauigkeit, Performance und Compliance liefert.

Fortschritte bei der Vernetzung, Vereinheitlichung und Absicherung von Content

Der Content Federation Service – eine Kernfunktion der Content Innovation Cloud – ermöglicht nahtlosen Zugriff auf Inhalte über verschiedene Repositories hinweg, ohne Daten migrieren zu müssen. So lassen sich KI-gestützte Erkenntnisse aus OnBase, Alfresco, Nuxeo, SharePoint 365 und weiteren Systemen gewinnen.

Mit verbesserter Sicherheit, modernen Autorisierungsprozessen und erweiterten Barrierefreiheitsfunktionen sorgen die Updates für Hyland Alfresco für inklusivere Nutzererlebnisse und leistungsfähigere Entwickler-Tools. Gleichzeitig unterstützen die neuesten Nuxeo-Updates Unternehmen dabei, Abläufe zu optimieren und Governance zu verbessern – durch vereinfachte Administration, erweiterte Compliance-Funktionen und eine zukunftssichere Skalierbarkeit der Plattform.

Mit diesen Aktualisierungen verschiebt Hyland weiterhin die Grenzen intelligenter Content-Automatisierung und stattet globale Unternehmen mit dynamischen Funktionen aus, um deren Effizienz zu steigern, Compliance zu stärken und den vollen Wert ihrer Informationen zu erschließen.

„Im vergangenen Jahr haben wir einige der bedeutendsten Produktinnovationen in der Geschichte von Hyland eingeführt und damit den Wandel von traditioneller Dokumentenablage hin zu modernem, unternehmensgerechtem Content Management maßgeblich vorangetrieben“, erklärt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Content Innovation Cloud definieren wir die nächste Welle KI-nativer Content-Innovationen – und ermöglichen Unternehmen, das Wesentliche zu automatisieren, ortsunabhängig zu arbeiten und sicher zu skalieren.“

Weitere Informationen zur Content Innovation Cloud und zu Hylands branchenspezifischen Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

