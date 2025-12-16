Hyland als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing Software 2025-2026 ausgezeichnet

Hyland bietet branchenführende, agentenbasierte Automatisierung für die Dokumentenverarbeitung. Dadurch werden umfassende geschäftliche Einblicke und messbare Ergebnisse ermöglicht.

Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud™, wurde im IDC MarketScape für Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2025-2026 Vendor Assessment als Leader ausgezeichnet (Dokument-Nr. #53014125, Dezember 2025).

Hyland definiert IDP neu und rückt dabei die agentenbasierte Automatisierung in den Mittelpunkt. Aufbauend auf seiner Rolle als führender Anbieter von Lösungen für das Management von Unternehmensinhalten verfolgt Hyland die ambitionierte Vision, zu verändern, wie Unternehmen ihre Betriebsprozesse orchestrieren, indem agentenbasierte KI auf unstrukturierte Daten angewendet wird. Mit der Content Innovation Cloud geht Hyland bei IDP weiter als die traditionelle Automatisierung. Das System verwaltet intelligent jeden Schritt des Workflows – von Document Capture (Dokumentenerfassung), Separation (Dokumententrennung) und Classification (Klassifizierung) bis hin zur Data Extraction (Datenextraktion), Contextualization (Kontextualisierung) und Actionable Insights (Ableitung umsetzbarer Erkenntnisse). Das führt zu schnelleren Entscheidungen und messbaren Geschäftsergebnissen.

„Die Content Innovation Cloud von Hyland und ihre Federation Layers stellen einen großen Fortschritt in der intelligenten Dokumentenverarbeitung dar“, so Amy Machado, Senior Research Manager, Content and Knowledge Discovery Strategies bei IDC. „Mit einer cloudnativen Architektur, einer modernen Benutzererfahrung und KI-gestützten Funktionen ist Hyland gut positioniert, um eine Vielzahl von IDP-Anwendungsfällen und agentenbasierten Automatisierungsworkflows über den gesamten Dokumentenlebenszyklus hinweg zu unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden und die Nutzung von Branchenexpertise liefert Hyland Lösungen, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden.“

„Bei Hyland verfolgen wir einen klaren Anspruch: kontinuierliche Innovation für unsere globalen Kunden“, so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Die Auszeichnung als Leader im IDC MarketScape bestätigt unsere Durchbrüche im Bereich agentenbasierte Automatisierung. Sie eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, den Wert unstrukturierter Daten zu erschließen, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.“

Vom IDC MarketScape hervorgehobene Stärken von Hyland:

End-to-End-Plattform für Content und Prozesse

Die Content Innovation Cloud ist eine integrierte Plattform für das Content- und Prozessmanagement in Unternehmen. Sie vereint drei Kernfunktionen: Content-Services, IDP sowie Low-Code-Prozess- und Workflow-Orchestrierung. Die Unified Architecture der Plattform soll die Systemverwaltung vereinfachen und die Bereitstellung von Automatisierungspipelines beschleunigen, indem sie die Komplexität reduziert, die normalerweise mit der Integration unterschiedlicher Systeme verbunden ist.

Business-orientierte Benutzererfahrung

In der Content Innovation Cloud können Benutzer IDP-Workflows mithilfe von Prompts in natürlicher Sprache konfigurieren. Dafür sind keine technischen Kenntnisse, Trainingsdaten oder IT-Ressourcen erforderlich. Die intuitive, durch GenAI unterstützte Benutzeroberfläche beschleunigt die Einrichtung und Implementierung von Workflows und ermöglicht es, IDP für alle Geschäftsteams zugänglich zu machen und zu skalieren.

Weitere Informationen zur Plattform und den Lösungen von Hyland sowie einen Auszug aus dem „IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2025 Vendor Assessment“ finden Sie unter Hyland.com.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung bietet einen strukturierten Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Serviceanbietern in einem definierten Markt. Die Methodik basiert auf einer strengen Bewertung qualitativer und quantitativer Kriterien und visualisiert die Marktposition jedes Anbieters in einer zentralen Grafik. IDC MarketScape ermöglicht einen fundierten Vergleich von Produkt- und Serviceangeboten, Fähigkeiten, Strategien sowie aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren im Markt.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

