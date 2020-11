Hydrophober Edelmetallkatalysator treibt wasserstoffbasierte Energiegesellschaft

Neuentwicklung von TANAKA erhält japanischen Technologiepreis

Tokio, 04. November 2020 – TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K (TANAKA) erhielt für die Entwicklung eines hydrophoben Edelmetallkatalysators den Technologiepreis 2020 der Catalyst Manufacturers Association, Japan, (CMAJ). Besonders vielversprechend ist der Katalysator nach Einschätzung von TANAKA für die Entwicklung einer Infrastruktur für die Wasserstoff-Energiegesellschaft.

Entwickelt wurde der Katalysator gemeinsam mit den National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) als Wasserstoffoxidationstechnologie bei Umgebungstemperatur für ITER und andere Kernfusionsanlagen.

Der große Vorteil dieser Innovation: Aufgrund der Hydrophobie des Katalysators sind weder Heizgeräte noch andere Ausrüstungen notwendig, um die Oxidationsreaktionen von Wasserstoff und brennbaren Gasen aufrechtzuerhalten. Denn anders als bei herkömmlichen Katalysatoren kann sich die während der Reaktion enstehende Feuchtigkeit aufgrund der hydrophoben Oberfläche nicht auf dieser absetzen. Damit muss auch keine Hitze mehr zugeführt werden, um zu vermeiden, dass die Feuchtigkeit die katalytische Reaktion gefährdet.

Zudem besteht das Trägermaterial nicht aus Kunststoff. Vielmehr verwendet TANAKA ein anorganisches Material, das eine bessere Wärme- und Strahlungsbeständigkeit aufweist. An diesen Träger ist die hydrophobe Gruppe gebunden, die die hydrophoben und hitzebeständigen Eigenschaften entscheidend verbessert. Nach internen Tests bei TANAKA kann ein Edelmetallkatalysator, der aus diesem mit Platin beschichteten Träger besteht, seine Hydrophobie 24 Stunden lang bei einer Temperatur von 450 °C aufrechterhalten.

Neben der Entwicklung einer Infrastruktur für die Wasserstoff-Energiegesellschaft dürfte der Katalysator seine Vorteile zukünftig auch bei einem Einsatz in Kernfusionsanlagen und für Reaktionen ohne Zugang zu einer Stromquelle (beispielsweise in Katastrophengebieten) als auch für Anwendungen in Sicherheitsausrüstungen zur Verhinderung von Explosionen ausspielen.

Einzelheiten zum Technologiepreis 2020 der Catalyst Manufacturers Association, Japan

– Kategorie: Technologie-Auszeichnung

– Empfänger: Hitoshi Kubo, TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

Yasunori Iwai, Nationales Institut für Quanten- und Radiowissenschaften und Technologie

– Anerkennung: Entwicklung eines hydrophoben Edelmetallkatalysators

Anmerkungen

– Die Catalyst Manufacturers Association Japan wurde gegründet, um die Entwicklung der japanischen Katalysatorindustrie zu fördern, einschließlich Unternehmen, die Katalysatoren herstellen, katalysatorbezogene Materialien produzieren und mit Katalysatorprodukten handeln. Sie ist Japans führender Verband der Katalysatorindustrie, an dem die wichtigsten Katalysatorhersteller beteiligt sind.

Das Preisvergabesystem des Verbandes würdigt jedes Jahr herausragende Leistungen für die Entwicklung fortschrittlicher Technologien im Katalysatorbereich.

– ITER (lat. für “Der Weg”) ist ein internationales Projekt mit dem Ziel, den ersten experimentellen Fusionsreaktor der Menschheit zu schaffen. Damit soll die wissenschaftliche und technologische Machbarkeit der Kernfusionsenergie für friedliche Zwecke demonstriert werden. Die sieben ITER-Mitglieder – Japan, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Russland, Korea, China und Indien – wollen den Reaktor bis 2025 in Betrieb nehmen.

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

Hauptsitz: Tokyo Building 22F, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6422 Japan

Geschäftsführer: Koichiro Tanaka, geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Gründungsjahr: 1885 | Etablierung: 1918 | Kapital: 500 Millionen Yen

Mitarbeiter: 2.393 Beschäftigte (31. März 2020)

Verkäufe: 992.679.879.000 Yen (ca. 7,9 Mrd. Euro) (Geschäftsjahr 2019)

Geschäftsinhalt: Produktion, Vertrieb und Import/Export von Edelmetallen (Platin, Gold, Silber etc.) und industriellen Edelmetallprodukten

Webseite: https://tanaka-preciousmetals.com

National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

Hauptsitz: 4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 263-8555, Japan

Präsident: Hirano Toshio

Gründungsjahr: 2016

Mitarbeiter: 1.301 Beschäftigte (Stand 1.9.2020)

Geschäftsfelder: Krebstherapie mit geladenen Teilchen, Strahlenwirkungen auf den menschlichen Körper, medizinische Anwendungen von Strahlung, Strahlenschutz und Strahlen-Notfallmedizin, Materialwissenschaft mit Quantenstrahlen, Entwicklung der Lebenswissenschaften mit Quantenstrahlen, Quantenwissenschaft mit Hochleistungslasern, Kernfusion als ultimative Energiequelle für die Menschheit im Mittelpunkt internationaler Kooperationen wie dem ITER-Projekt und den Aktivitäten des Borader Approch (BA).

URL: https://www.qst.go.jp/site/qst-english/

Über TANAKA PRECIOUS METALS

Der japanische Edelmetallverarbeiter TANAKA Precious Metals mit Sitz in Tokio wurde 1885 gegründet und hat seitdem ein breitgefächertes Leistungsangebot entwickelt für die Anwendung von Edelmetallen in industriellen Produkten für die Elektronik-, Halbleiter- und Automobilbranche. Seit dem 1. April 2010 gehört TANAKA Precious Metals zur Holdinggesellschaft TANAKA Holdings Co. Ltd. Kooperationen innerhalb des Konzerns ermöglichen TANAKA Precious Metals, seinen Kunden eine noch breitere Produktpalette und umfangreiche Services anzubieten. Das Unternehmen gehört zu den führenden japanischen Unternehmen im Bereich Edelmetallherstellung und investiert kontinuierlich in Verfahren zur Bereitstellung und Verwendung von Edelmetallen. Um die Globalisierung weiter voranzutreiben, begrüßte TANAKA Kikinzoku Kogyo die Metalor Technologies International SA im Jahr 2016 als Mitglied der Gruppe. Als Experte im Bereich der Edelmetalle wird TANAKA Precious Metals weiterhin zur Entwicklung einer lebenswerten und erfolgreichen Gesellschaft beitragen.

Die fünf Kernunternehmen der TANAKA Precious Metals sind wie folgt.

TANAKA Holdings Co., Ltd. (pure holding company)

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

TANAKA Denshi Kogyo K.K.

Electroplating Engineers Of Japan, Limited

TANAKA Kikinzoku Jewelry K.K.

Firmenkontakt

TANAKA Holdings Co., Ltd.

Kazuko Shimano

Tokyo Building 22F, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku

100-6422 Tokyo

+81-3-6311-5590

k-shima@ml.tanaka.co.jp

https://tanaka-preciousmetals.com

Pressekontakt

Storymaker Agentur für Public Relations GmbH

Mara Ebinger

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

07071 938720

info@storymaker.de

http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.