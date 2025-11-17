HydrographicsPRO erweitert Wassertransferdruck Sortiment

HydrographicsPRO Erweiterte Auswahl an Wassertransferdruck Filmen und optimierte Aktivatorformel für höhere Prozessstabilität

HydrographicsPRO stellt eine umfassende Erweiterung des Wassertransferdruck Sortiments vor, das auf aktuelle technische Anforderungen abgestimmt wurde. Die neuen Designs sind Ergebnis eines strukturierten Auswahlprozesses, der auf definierte Qualitätskriterien wie Dimensionsstabilität, Farbkonsistenz und kontrolliertes Verhalten während der Hydratisierung ausgerichtet ist. Eine Übersicht der neu hinzugefügten Designs ist hier abrufbar.

Die neuen Wassertransferdruck Filme werden unter stabilen Produktionsbedingungen gefertigt, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. Besondere Aufmerksamkeit galt der Fähigkeit der Filme, sich gleichmäßig zu entfalten und eine konstante Strukturverteilung auch auf komplexen Substratgeometrien beizubehalten. Dies betrifft sowohl feinstrukturierte Carbonmuster als auch präzise geometrische und naturbezogene Designvarianten, die auf homogene Übertragungseigenschaften angewiesen sind.

Ein wesentlicher technischer Fortschritt betrifft die weiterentwickelte Aktivatorformel. Die optimierte Zusammensetzung basiert auf einem verbesserten Verhältnis der Lösungsmittelkomponenten und auf einer kontrollierteren Verdunstungscharakteristik. Interne Messreihen zeigen, dass die Filmausdehnung über einen breiteren Temperaturbereich stabil bleibt und die Reaktionskinetik während der Auflösung der Trägerschicht konstanter verläuft. Vertiefende technische Informationen zur neuen Aktivatorformel finden sich hier.

Darüber hinaus unterstützt die neue Formel eine homogenere Benetzung und reduziert prozessrelevante Variabilität. Schwankungen im Kontaktwinkel, ungleichmäßige Hydratisierung oder vorzeitige Verfestigungen treten deutlich seltener auf. Dies ist besonders relevant für Materialien mit geringer thermischer Toleranz oder für Substrate mit ausgeprägter Mikrostruktur. In Vergleichstests zeigte sich zudem eine signifikante Reduktion der Fehlerrate und eine messbare Erhöhung der Reproduzierbarkeit, was die Eignung für Serienprozesse weiter stärkt.

HydrographicsPRO verfolgt mit dieser Erweiterung weiterhin das Ziel, wissenschaftlich fundierte und methodisch stabile Lösungen für professionelle Anwender im Bereich des Wassertransferdrucks bereitzustellen. Weitere technische Angaben zu Filmen, Aktivatoren und systemrelevanten Parametern sind auf der zentralen Informationsseite einsehbar.

HydrographicsPRO ist ein Fachunternehmen im Bereich Wassertransferdruck und bietet ein umfassendes Sortiment an Filmen, Aktivatoren und technischen Informationen. Der Schwerpunkt liegt auf kontrollierten Verfahren, materialwissenschaftlicher Präzision und nachhaltiger Qualitätsentwicklung.

Kontakt

HydrographicsPRO

Joe Malone

Bleicherstraße 1

10176 Kempten

+31 6 51 46 22 11



http://de.hydrographicspro.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.