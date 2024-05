Hybridtaschen im Focus – Werbeartikel Fahrradtasche als Rucksack

Frühjahrstrend 2024 – Neue Rucksack Fahrradtasche als Werbeartikel

Köln, 07.05.2024

Wann wird ein Artikel zu einem richtig guten Werbeträger?

Diese Frage stellt sich die Firma Taku Trends regelmäßig. Die Antwort lautet: wenn sich Funktionalität und Qualität mit einem besonderen Haben-Wollen-Effekt in der Zielgruppe paart. Passend zur Fahrradsaison im Frühjahr präsientiert das Unternehmen daher einen ganz neuen modernen Werbeträger. Ein Werbeartikel Rucksack als Fahrradtasche.

Fahrradtasche als Rucksack mit Logo

Der Trend zum Fahrradfahren ist ungebrochen. Immer beliebter werden nicht nur bei jungen Zielgruppen robuste Rucksäcke. Solche, die sich durch ein

attraktives Design auszeichnen. Viele Mode- und Markenhersteller setzen auf diesen Trend. Taku Trends GmbH bietet erstmalig in diesem Frühjahr einen modernen Rucksack in schicker PU-Leder Optik. Ein Werbeartikel Rucksack, der mit einem Firmenlogo bedruckt werden kann. Die Tasche bietet dafür frontal eine große Werbefläche. Lieferbar mit Logo schon in kleinsten Auflagen. Die hybriden Rucksäcke sind schnell verwandelbar in eine Fahrradtasche.

Ausgestattet mit einer Rollup-Funktion. Refklektierende Streifen an den Steiten schützen und warnen. Innenfutter aus recyceltem rPET Kunststoff. Verschweißte Nähte und wasserabweisende Beschichtung. 30 Liter Fassungsvermögen. Haup- und Fronttasche mit Reißverschluss und Air Tag Fach ausgestattet.

Das ist ein modischer Rucksack – das ist eine funktionelle Fahrradtasche. Für Mitarbieter oder Kunden als Werbegeschenk zu besonderen Anlässen. Ideal zur Mitnahme von Laptops – für digitale Nomaden. Gepolsterte Flächen im Rückenbereich für unbeschwerte Nutzung. Dieser Rucksack ist leicht zu packen und verfügt über Innen- und Außentasche für alle wichtigen Dinge.

Eine Fahrradtasche, die auch als Rucksack verwendet werden kann, bietet mehrere Vorteile:

Vielseitigkeit

Sie kann sowohl als Fahrradtasche am Gepäckträger sowie auch als Rucksack auf dem Rücken getragen werden. Dies macht sie ideal für Pendler oder Radfahrer, die flexibel sein müssen.

Komfort

Ein Rucksack lässt sich bequem auf dem Rücken tragen, was besonders praktisch ist, wenn man das Fahrrad abstellt und die Tasche/Rucksack abnimmt und weiter zu Fuß unterwegs ist (Bsp.: man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit)

Sicherheit

Durch das Tragen auf dem Rücken ist die Tasche oft besser geschützt vor Diebstahl oder Beschädigung als eine herkömmliche Fahrradtasche, die am Gepäckträger befestigt ist.

Werbemöglichkeiten

Als Werbeartikel bietet eine Rucksack-Fahrradtasche vielfältige Möglichkeiten, das Logo oder den Slogan eines Unternehmens zu präsentieren. Durch die größere Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen Werbeartikeln wie Stiften oder Schlüsselanhängern kann das Branding auffälliger und wirkungsvoller sein.

Zielgruppenorientierung

Werbeartikel sollten idealerweise einen Nutzen für den Empfänger haben. Eine Rucksack-Fahrradtasche spricht direkt Radfahrer und Pendler an, die häufig unterwegs sind und eine praktische Tasche benötigen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, das der Werbeartikel tatsächlich genutzt wird und somit eine bessere Reichweite erzielt.

Langlebigkeit

Hochwertige Fahrradtaschen sind oft aus strapazierfähigem Material gefertigt, das eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dadurch wird das Branding des Unternehmens über einen längeren Zeitraum hinweg präsent sein.

Insgesamt bietet eine Rucksack-Fahrradtasche als Werbeartikel also eine praktische und vielseitige Lösung, um das Image eines Unternehmens zu stärken und gleichzeitig einen Mehrwert für die Zielgruppe zu bieten.

Für welche Unternehmen sind diese Taschen/Rucksäcke interessant?

Diese Taschen sind ein hochattraktives Mitarbeitergeschenk für verdiente Mitarbeiter. Ebenso für langjährige Kunden als Werbegeschenk zur Kundenbindung.

Fahrrad Fachhändler haben mit dieser gebrandeten Tasche eine hervorragende Zugabe beim Radverkauf, oder können diese als Verkaufsartikel einsetzen.

Werberucksäcke und Gepäckträgertasche als Rucksack – mit Stil von Taku Trends GmbH

Werbeartikel und Werbegeschenke für die Kundenbindung von Taku Trends GmbH aus Köln. Modern und nachhaltig für Industrie Kommunen Handwerk Vereine und Gewerbe. Werbeträger aus fairer Produktion. Ökologische und nachhaltige Werbegeschenke. Innovative Werbemittel aus neuen ökologischen Materialien.

