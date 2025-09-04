Hybride Sofortrente: Sicherheit Chancen – Finanzmanager24

Pressemitteilung

Deutschland, 4. September 2025

Die hybride Sofortrente verbindet planbare Auszahlungen mit marktnahem Wachstum. Ein Garantieteil sichert die lebenslange Rente. Ein chancenorientierter Baustein investiert in breit gestreute Anlagen. So entsteht ein stabiles Einkommen mit realer Ertragsperspektive.

Finanzmanager24 macht den Vergleich verständlich und transparent. Kundinnen und Kunden sehen auf einen Blick: Welche Rente ist garantiert? Welche Schwankungen sind möglich? Welche Kosten fallen an? Welche Hinterbliebenenregelung passt zur eigenen Situation? Die Beratung priorisiert klare Entscheidungen statt Fachjargon.

„Menschen wünschen sich verlässliche Einnahmen und eine faire Chance auf Mehrertrag“, sagt Dirk Wedler, Inhaber von Finanzmanager24. „Die hybride Sofortrente liefert beides. Wir zeigen die Mechanik, rechnen realistische Szenarien und legen alle Kosten offen.“

Die Lösung adressiert typische Auszahlfälle: Einmalbeträge aus Erbe, Abfindung, Hausverkauf oder fälliger Lebensversicherung. Der Garantieteil stabilisiert die Monatsrente. Der Marktbaustein eröffnet zusätzliches Potenzial. Beides zusammen schafft ein robustes Fundament für den Ruhestand.

Zum Entscheidungsrahmen gehören weitere Punkte: Starttermin der Rente, gewünschte Rentenhöhe, Liquidität für Notfälle, Laufzeiten und steuerliche Aspekte. Finanzmanager24 stellt diese Parameter strukturiert dar und zeigt, wie kleine Stellschrauben die tatsächliche Monatsrente beeinflussen.

Als Alternative steht der ETF-Entnahmeplan bereit. Er bietet eine höhere Ertragserwartung, unterliegt jedoch Schwankungen und enthält keine lebenslange Garantie. Der direkte Vergleich macht deutlich, in welcher Lebenslage Sicherheit dominiert und wann Rendite im Vordergrund steht. Am Ende steht eine passende Auszahlungsstrategie, abgestimmt auf Vermögen, Ziele und Risikoneigung.

Mehr erfahren:

Überblick & Anfrage

Ratgeber Hybride-Sofortrente

Ratgeber Entnahmeplan (ETF)

Kernpunkte auf einen Blick:

Lebenslange Auszahlungen mit Garantieteil, kombiniert mit Renditechance (tarifabhängig).

Transparente Beratung mit Anbieter- und Kostenvergleich.

Individuelle Gestaltung (u. a. Hinterbliebenenabsicherung, Rentenverlauf, Flexibilitäten).

Alternativen im Blick: ETF-Entnahmeplan als renditestarke, aber schwankungsanfällige Option.

Vergleich-Sofortrente ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Schwerpunkt Ruhestandseinkommen. Über vergleich-sofortrente.de erhalten Interessierte objektive Vergleiche zu Sofortrenten (klassisch und hybrid) und ETF-Entnahmeplänen. Die Beratung erklärt Produkte verständlich, zeigt Kosten und Leistungen offen und begleitet die Umsetzung digital oder persönlich – inklusive laufendem Service. Ziel ist ein solider Mix aus Sicherheit und Rendite für ein verlässliches Einkommen im

Kontakt

Finanzmanager24

Dirk Wedler

Ringstr. 10

06317 Seegebiet Mansfelder Land

03475208372



https://www.vergleich-sofortrente.de

