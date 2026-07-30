Hybridansatz für umfassendere Schwachstellenerkennung: Checkmarx stellt Checkmarx Fusion vor

Neue Architektur kombiniert bewährte AppSec-Scan-Engines mit KI-gestützter Analyse und ermöglicht eine präzisere Schwachstellenerkennung über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg

FRANKFURT, 30. Juli 2026 – Checkmarx, Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit, stellt mit Checkmarx Fusion einen neuen hybriden Scan-Ansatz vor, der ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms für Kunden verfügbar ist. Checkmarx Fusion kombiniert die bewährten AppSec-Scan-Engines und den proprietären Sicherheitskontext von Checkmarx mit den Frontier-KI-Modellen von Anthropic. Dadurch lassen sich Schwachstellen über sämtliche Programmiersprachen, Codebasen und Phasen des Softwareentwicklungszyklus hinweg präziser erkennen.

Der Einsatz generativer KI verändert die Softwareentwicklung grundlegend. Laut dem aktuellen Future of Application Security Report von Checkmarx sind inzwischen 49 Prozent des Produktivcodes KI-generiert. Dadurch wachsen auch Anzahl und Komplexität potenzieller Schwachstellen schneller als bestehende Sicherheitstools und -prozesse Schritt halten können.

„Die Anwendungssicherheit steht vor einem grundlegenden Wandel“, erklärt Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. „KI verändert nicht nur die Art und Geschwindigkeit der Softwareentwicklung, sondern auch Umfang und Komplexität potenzieller Risiken. Herkömmliche Sicherheitsansätze stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Checkmarx Fusion verbindet die Präzision deterministischer Analysen mit den Fähigkeiten moderner Frontier-KI in einer integrierten Enterprise-Cloud-Architektur – und zeigt, wie Anwendungssicherheit künftig funktionieren muss.“

„Enterprise Application Security zählt zu den anspruchsvollsten Einsatzfeldern für KI-gestützte Analysen: Die technische Komplexität ist hoch, Fehlentscheidungen können gravierende Folgen haben und gleichzeitig kommt es auf Geschwindigkeit an“, ergänzt Ashraf Alhashim, Head of Enterprise Cybersecurity GTM bei Anthropic. „Checkmarx Fusion zeigt, welches Potenzial entsteht, wenn Frontier-KI-Modelle mit einem über Jahrzehnte entwickelten Sicherheitskontext kombiniert werden.“

Checkmarx Fusion ist ein integraler Bestandteil der Checkmarx One-Plattform und wurde speziell dafür entwickelt, die Schwächen herkömmlicher Vulnerability-Detection-Ansätze zu kompensieren. Der Hybridansatz kombiniert bewährte AppSec-Scan-Engines mit KI-gestützter Analyse und ermöglicht eine präzisere Schwachstellenerkennung im Enterprise-Maßstab – ohne die Kosten- und Performance-Nachteile rein KI-basierter Scanning-Lösungen. Hierfür führt Checkmarx Fusion die Ergebnisse mehrerer Scan-Engines zusammen, validiert erkannte Schwachstellen und reduziert False Positives. Das Ergebnis ist eine präzisere Schwachstellenerkennung mit einem F1-Score von 0,741 – nahezu viermal höher als der Durchschnitt vergleichbarer Lösungen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Checkmarx Fusion gehören:

• Deterministische Analyse als verlässliche Grundlage: Aufbauend auf mehr als zwei Jahrzehnten AppSec-Forschung von Checkmarx erkennt die Lösung Schwachstellen in etablierten Programmiersprachen auf Basis bekannter Angriffsmuster präzise und konsistent.

• KI erweitert die Erkennung auf neue Programmiersprachen und KI-generierten Code: Eine Multi-Model-KI ergänzt regelbasierte Verfahren und erkennt Schwachstellen auch in Programmiersprachen, Frameworks und KI-generiertem Code, die außerhalb fester Regelwerke liegen. Dabei arbeitet sie stets innerhalb des proprietären Sicherheitskontexts von Checkmarx. Die KI bewertet Risiken somit auf Basis des tatsächlichen Anwendungskontexts und nicht allein anhand von Mustern. Für besonders tiefgehende Analysen können Kunden flexibel zwischen verschiedenen Claude-Modellen wählen.

• Skalierbare Enterprise-Architektur für mehr Effizienz und Kontrolle: Die Architektur von Checkmarx Fusion ermöglicht Unternehmen, Kosten und Performance durch die flexible Auswahl von KI-Modellen gezielt zu optimieren, ohne Abstriche bei der Erkennungsleistung machen zu müssen. Das verkürzt Scan-Zeiten und senkt die Betriebskosten. Mithilfe von Amazon Bedrock werden sämtliche Scan-Workloads vollständig innerhalb der jeweiligen Cloud-Umgebung des Kunden ausgeführt, sodass Quellcode die eigene Infrastruktur zu keinem Zeitpunkt verlässt. Davon profitieren gerade Unternehmen in regulierten Branchen, da sich Anforderungen an Datenresidenz und Compliance leichter erfüllen lassen und damit eine wesentliche Hürde für den flächendeckenden Einsatz KI-gestützter Security-Tools entfällt.

„Da KI heute mehr Code erzeugt als je zuvor, darf Sicherheit kein Bottleneck mehr sein, sondern muss zum Enabler werden“, so Erik Brown, Business Information Security Officer und AppSec Leader bei Nelnet. „Die Kombination aus regelbasierter Präzision und KI-gestützter Analyse ermöglicht es AppSec-Teams, ihre Sicherheitsprozesse zu skalieren und gleichzeitig eine hohe Präzision bei der Schwachstellenerkennung sicherzustellen. Damit steht der Branche endlich ein Ansatz zur Verfügung, der den Anforderungen KI-gestützter Softwareentwicklung gerecht wird.“

„KI-gestützte Sicherheit ist längst ein Thema auf Vorstandsebene. Die entscheidende Frage ist heute nicht mehr, ob Unternehmen Schwachstellen haben, sondern ob sie die wirklich kritischen erkennen – und schnell genug beheben“, sagt Mustapha Kebbeh, Chief Security Officer bei UKG. „Genau hier setzt Checkmarx Fusion an: Die Lösung gibt Unternehmen die Sicherheit, keine entscheidenden Risiken zu übersehen, und hilft Sicherheitsteams dabei, kritische Schwachstellen schneller zu priorisieren und zu beheben.“

Checkmarx Fusion ist ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms als Bestandteil der Checkmarx One-Plattform verfügbar. Die Lösung wird außerdem auf der Black Hat USA in Las Vegas am Checkmarx-Stand (#4553) vorgestellt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für den Early Access finden Sie unter checkmarx.com/platform/checkmarx-fusion.

Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit. Mit Checkmarx One profitieren Unternehmen von umfassendem Schutz, geringeren Entwicklungskosten und schnelleren Entwicklungszyklen. Die Plattform analysiert jährlich Billionen von Codezeilen und reduziert dabei die Schwachstellendichte um mehr als die Hälfte. Autonome Security Agents erkennen und neutralisieren KI-gestützte Bedrohungen über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg – und machen präventiven Schutz von Legacy-, modernen und KI-generierten Anwendungen skalierbar.

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