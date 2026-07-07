Hybrid-Cloud als strategische Weichenstellung: Warum Unternehmen bei der physischen Sicherheit auf das Beste aus zwei Welten setzen

Aktuelle Daten aus dem Report zur Lage der physischen Sicherheit 2026 belegen: Die Hybrid-Cloud ist kein Kompromiss – sie ist die bewusste Entscheidung für Resilienz, Kontrolle und Zukunftsfähigkeit

Ob On-Prem, Cloud oder eine Kombination aus beidem: Unternehmen wollen bei der Modernisierung ihrer physischen Sicherheitsinfrastruktur selbst entscheiden, was wann und wo eingesetzt wird. Das zeigt der Genetec Inc-Report zur Lage der physischen Sicherheit 2026, für den weltweit mehr als 7.300 Fachleute befragt wurden. Die Ergebnisse sind eindeutig: Hybride Bereitstellungsmodelle, die On-Prem- und Cloud-Lösungen kombinieren, sind auf dem Vormarsch. 19 Prozent aller Befragten nennen den Wechsel zu einer Hybrid- oder Cloud-Bereitstellung als Hauptgrund für den Austausch von Altsystemen. 72 Prozent der Berater würden in den nächsten fünf Jahren hybride Implementierungen empfehlen, 71 Prozent der Vertriebspartner erwarten für 2026 eine Zunahme neuer Cloud-Systeme.

Ausfallsicherheit statt Einfachheit

Unternehmen gehen bei der Cloud-Einführung strategisch vor: Sie verfolgen einen schrittweisen Ansatz und setzen Cloud-Lösungen ein, wann und wo es ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Eine Mischung aus lokalen und cloudbasierten Lösungen gibt ihnen die Freiheit, individuelle Standortanforderungen, -ziele und -richtlinien zu erfüllen. Besonders für größere Unternehmen sind Redundanz und Skalierbarkeit die wichtigsten Gründe für ein flexibles Hybridmodell. Der Zugang zu automatischen System-Updates und neuen Funktionen ist dabei der meistgenannte Vorteil der Cloud: 51 Prozent aller Befragten nennen ihn als wichtigen Grund für die Modernisierung von Altsystemen.

„Die richtige Bereitstellungsmethode hängt von der Größe des Unternehmens, der Sicherheitsumgebung und den jeweiligen Prioritäten ab“, erklärt Andreas Flemming, Channel Account Executive bei Genetec. „Genau deshalb ist Flexibilität bei der Wahl des Bereitstellungsmodells so entscheidend. Unternehmen, die heute auf ein hybrides Modell setzen, behalten die Kontrolle darüber, wie ihre Systeme eingesetzt werden und können jederzeit Anpassungen vornehmen, ohne von vorne anfangen zu müssen.“

Offene Plattform als Fundament

Grundlage dieses Ansatzes ist die offene Architektur des Genetec™ Security Center: Videomanagement, Zutrittskontrolle und automatische Nummernschilderkennung (ALPR) laufen in einer vereinheitlichten Oberfläche zusammen – herstellerunabhängig und bereitstellungsflexibel. Unternehmen können dabei Cloud-verwaltete Appliances als Brücke zur Cloud nutzen: Sie ermöglichen es, bestehende Edge-Kameras und Hardware weiterzubetreiben und gleichzeitig schrittweise Cloud-Services einzuführen – ohne bei null anfangen zu müssen. Cybersicherheit ist dabei kein Add-on, sondern Kernprinzip.

Laut Report legen 73 Prozent der Endnutzer bei der Anbieterwahl größten Wert auf langfristige Stabilität und Rentabilität des Herstellers – ein Kriterium, das Genetec als inhabergeführtes Unternehmen seit über 25 Jahren erfüllt.

Weitere Informationen

Den vollständigen Report zur Lage der physischen Sicherheit 2026 sowie weiterführende Informationen zu den Hybrid-Cloud-Lösungen von Genetec finden Sie unter: www.genetec.com/de/a/report-zur-lage-der-physischen-sicherheit

Den vollständigen Report zur Lage der physischen Sicherheit 2026 sowie weiterführende Informationen zu den Hybrid-Cloud-Lösungen von Genetec finden Sie unter: www.genetec.com/de/a/report-zur-lage-der-physischen-sicherheit

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