Hybri Monitor von HANNspree mit Eye-Care-Technologie

Mit dem neuen Hybri Monitor stellt HANNspree eine neue Generation papierähnlicher Displays vor, die augenschonende Darstellung mit Multimedia-Performance verbindet.

Meerbusch, 12. Juni 2026 – Der Display- und Consumer-Electronics-Spezialist HANNspree erweitert sein Portfolio um den neuen Hybri Paper Like Eye-Care Monitor. Das Modell kombiniert eine papierähnliche Darstellung mit flüssiger Farbwiedergabe und moderner Konnektivität und richtet sich insbesondere an Nutzer, die täglich viele Stunden vor dem Bildschirm arbeiten.

Im Zentrum steht die transflektive ecoVISION™-Technologie des Mutterunternehmens HannStar Display. Anders als klassische LCD-Monitore nutzt das Display Umgebungslicht als primäre Lichtquelle und benötigt dadurch keine durchgehende Hintergrundbeleuchtung. Das sorgt für ein natürlicheres Seherlebnis und kann die Augen bei längerer Nutzung spürbar entlasten. Gleichzeitig bleibt der Monitor flexibel genug für moderne Arbeits- und Multimedia-Anwendungen.

Während papierähnliche Displays bislang häufig auf statische Inhalte oder reduzierte Bildwiederholraten beschränkt waren, bietet Hybri eine Bildfrequenz von 75 Hz sowie eine Reaktionszeit von 5 ms. Zusammen mit Full-HD-Auflösung und echter 8-Bit-Farbdarstellung eignet sich der Monitor damit nicht nur für textbasiertes Arbeiten, sondern ebenso für flüssiges Scrollen, kreative Anwendungen und alltägliche Multimedia-Nutzung.

Der Fokus liegt dabei konsequent auf langfristigem Sehkomfort. Hybri wurde entwickelt, um digitale Belastungen im Arbeitsalltag zu reduzieren und Anwender bei langen Bildschirmzeiten zu unterstützen – darunter Professionals, Studierende sowie Nutzer mit empfindlichen Augen oder erhöhter Lichtempfindlichkeit. Statt klassischer Filterlösungen setzt ecoVISION™ auf reflektive Darstellung, adaptive Lichtsteuerung und eine insgesamt natürlichere Bildwiedergabe.

Zu den wichtigsten Eye-Care-Funktionen gehören:

– papierähnliche Darstellung durch Nutzung von Umgebungslicht

– Zero Blue Light im Eye-Care-Modus ohne aktive Hintergrundbeleuchtung

– Flicker-Free DC-Dimming-Technologie zur Reduzierung von Bildschirmflimmern

– automatische Helligkeitsanpassung über integrierten Umgebungslichtsensor

– entspiegelte Oberfläche für angenehme Sicht in hellen Umgebungen

– vier intelligente Modi für Arbeiten, Lesen und digitale Produktivität

Besonders in hellen Arbeitsumgebungen spielt die transflektive Technologie ihre Stärken aus. Ab etwa 1000 Lux nutzt der Monitor das vorhandene Licht für die Bilddarstellung – ähnlich wie Papier. Dadurch entsteht ein kontrastreiches, ruhigeres Bild, während gleichzeitig der Energieverbrauch sinkt. Bei geringeren Lichtverhältnissen aktiviert der integrierte Sensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung und passt diese dynamisch an die Umgebung an.

Auch beim Energieverbrauch verfolgt HANNspree einen ressourcenschonenden Ansatz. Durch die Nutzung natürlichen Lichts benötigt der Monitor im Betrieb nur rund 5,2 Watt und kann den Energiebedarf gegenüber konventionellen LED-Displays deutlich reduzieren.

Matthias Krepler, Senior Sales Manager DACH bei HANNspree, erklärt:

„Mit Hybri verfolgen wir einen Ansatz, bei dem Displaytechnologie stärker auf langfristigen Nutzungskomfort ausgerichtet wird. Der Monitor verbindet papierähnliche Darstellung mit der Flexibilität moderner Arbeits- und Multimedia-Anwendungen und zeigt, wie sich Leistungsfähigkeit und visuelles Wohlbefinden sinnvoll kombinieren lassen.“

Der Hybri Monitor wurde für den täglichen Einsatz in modernen Arbeits- und Lernumgebungen entwickelt. Ein ergonomischer Standfuß mit Höhenverstellung, Pivot-, Tilt- und Swivel-Funktion unterstützt komfortables Arbeiten über längere Zeiträume. Für die Anbindung stehen HDMI, DisplayPort sowie USB Type-C mit bis zu 65 W Power Delivery zur Verfügung.

HANNspree steht für innovative Displaytechnologien, die Augengesundheit und Energieeffizienz in den Mittelpunkt stellen. Mit Standorten in Deutschland und Großbritannien treibt das Unternehmen seit 2005 die Entwicklung nachhaltiger Displaylösungen voran – beginnend mit modernen und energieeffizienten LCD-Produkten. Mit ecoVISION™ hat HANNspree 2024 eine neue Technologieplattform eingeführt, die Reflective LCD (RLCD)- und Transflective LCD (TLCD)-Technologien der nächsten Generation weiterentwickelt. Ziel ist es, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren und zugleich ein augenschonendes digitales Arbeiten zu ermöglichen.

HANNspree ist ein Tochterunternehment der HannStar Display Corporation (TWSE:6116) , ein in Taiwan ansässiger Hersteller von Flachbildschirmen, der auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von TFT-LCD-Technologien spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 1998 arbeitet HannStar kontinuierlich daran, Displaytechnologien weiterzuentwickeln, Fertigungskapazitäten auszubauen und neue Anwendungsfelder für innovative Displaylösungen zu erschließen.

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