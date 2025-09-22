HWPL-Weltfriedensgipfel – Globaler Aufschwung für Friedensinitiativen

Cheongju, Republik Korea – 18. September 2025 – Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), eine internationale Friedens-NGO, hat den 11. HWPL-Weltfriedensgipfel veranstaltet. Mehr als 800 Führungspersönlichkeiten aus Politik, Religion, Bildung und Zivilgesellschaft kamen in Cheongju zusammen, um bedeutende Fortschritte vorzustellen und neue Strategien für den weltweiten Frieden zu diskutieren.

Fortschritte in drei Schlüsselbereichen

Internationales Recht:

Die von HWPL entwickelte Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW) gewinnt international an Zustimmung. Das lateinamerikanische Parlament (PARLATINO) sowie 16 weitere parlamentarische und staatliche Institutionen haben Resolutionen zugunsten der Erklärung verabschiedet.

Friedenspädagogik:

Die Friedenspädagogik von HWPL wird zunehmend in nationale Schulsysteme integriert. In Sambia hat das Bildungsministerium das Programm in allen Schulen der Hauptstadt Lusaka eingeführt, mit Plänen zur landesweiten Ausweitung. Auch die Mongolei hat es in ihr Bildungssystem übernommen.

Interreligiöser Dialog:

Mit dem neu gegründeten Solidarity of Religions Peace Committee (SRPC) wird die globale Zusammenarbeit zwischen Religionen gestärkt. Seit 2023 ist zudem die HWPL International Religious Peace Academy in mehreren Ländern offiziell anerkannt und bietet Plattformen für interreligiösen Austausch.

Stimmen vom Gipfel

HWPL-Vorsitzender Lee Man-hee betonte:

„Konflikte können niemals gut sein. Nur die Verwirklichung des Friedens ist wirklich gut. Wenn wir es in unserer Zeit nicht schaffen, eine friedliche Welt aufzubauen, belasten wir kommende Generationen mit Konflikten.“

Der ehemalige kroatische Präsident Ivo Josipović ergänzte:

„Unser Einsatz für das Verbot von Kriegen weltweit ist heute wichtiger denn je. Die diesjährigen Erfolge sind die Garantie dafür, dass die Menschheit eines Tages ewigen Frieden erreichen wird.“

Wachsende globale Reichweite

Der Gipfel thematisierte auch die friedliche Wiedervereinigung Koreas. Die Anzahl der HWPL-Mitglieder ist inzwischen auf über 580.000 Menschen weltweit angewachsen. Aufbauend auf dem Hauptevent in Cheongju werden bis Oktober 78 Begleitveranstaltungen in Städten rund um den Globus stattfinden, an denen mehr als 15.000 Führungspersönlichkeiten teilnehmen.

Auf Anfrage per E-Mail senden wir Ihnen gerne weitere Videos und Fotos vom Event zu.

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) ist eine internationale Friedens-NGO, die für globalen Frieden und die Beendigung des Krieges gegründet wurde. HWPL ist eine Nichtregierungsorganisation, die bei der Seoul Metropolitan Government der Republik Korea registriert ist. Es ist mit der UN-Abteilung für globale Kommunikation (DGC) verbunden und hat einen Sonderkonsultativstatus beim UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC). Im Einklang mit dem Geist der Erklärung des Weltfriedens, dass HWPL darauf abzielt, Weltfrieden durch die himmlische Kultur zu erreichen und die globale Gemeinschaft mit Licht wiederherzustellen, führen wir Friedensaktivitäten auf der ganzen Welt durch.

Kontakt

HWPL Berlin e.V.

Dennis Waldoch

Lichtenrader Damm 78

12305 Berlin

0171 / 943 8484



http://www.hwpl-berlin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.