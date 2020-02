HVC Capacitor: 1:1 Hochvolt-Doorknob Kondensatoren alternativ zu Vishay, TDK, AVX, Murata

Der chinesische Hersteller HVC Capacitor fertigt Hochvolt-Doorknob Kondensatoren und hat bereits mehrere weltweit führende Unternehmen wie GE, NIKON, KONICA, PHILIPS als Kunden gewinnen können. In der HVC Produktpalette finden sich viele direkt kompatible Typen zu marktführenden Herstellern wie bspw. Vishay, TDK, AVX & Murata.

Hochvolt Keramik Kondensatoren mit Schraubanschluss, auch als Doorknob Kondensatoren gekannt, werden traditionell von wohlbekannten Unternehmen wie Vishay, AVX sowie den japanischen Anbietern Murata únd TDK produziert. Eingesetzt werden diese Kondensatoren in verschiedensten Hochspannungs-Applikationen wie zum Beispiel Röntgen-Geräte sowie Laser- und Plasma-Geräte. Da dieser Nischenmarkt eher schrumpft und somit an Attraktivität einbüßt, haben erste Anbieter Konsequenzen gezogen und die Produktion der Doorknob Kondensatoren eingestellt. So haben sowohl Murata das EOL der DHS Serie als auch AVX das EOL der HP/HW/HD/HE Serie angekündigt. Für Kunden weltweit, die von diesen Abkündigungen betroffen sind, bietet HVC Capacitor Lösungen in Form von direkt kompatiblen Kondensatoren.

HVC Capacitor bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Produktion von Hochspannungs-Kondensatoren mit und grenzt sich unter Anderem durch folgende Eigenschaften von den Marktbegleitern ab:

1. HVC Capacitor fertigt sowohl 100kV als auch 150kV Doorknob Kondensatoren in Serie.

2. HVC Capacitor hat Kontrolle über den gesamten Vormaterial- als auch Fertigungsprozess angefangen von der Produktion des Keramikpulvers bis hin zum abschließenden Epoxidharz Verguss.

3. Kundenspezifische Anpassungen im Bereich von 10kV bis zu 150kV mit Kapazitäten von 100pF hin zu 15.000pF setzt HVC Capacitor bei sehr überschaubaren Mindestabnahmemengen gerne gemeinsam mit dem Kunden um.

Für 10kv Nennspannung Serie, verfügbare Kapazität von 560pf bis 20000pf, obwohl 10kv Nennspannung nicht ganz hohe Spannung, aber mit N4700 Material zu produzieren hohe Kapazität bis 3000pf, wird der Durchmesser so groß wie 60mm, das ist gleich zu 40kv 2000pf N4700 Ebene.

– 30KV 1700PF N4700, verfügbar über eine bekannte Marke PN: DHS4E4F172KR2B, JX5T3M17K30KV, NX5T3M17KV, DHS4E4F172MRXB, HP50E30172M, UHV-5A, für den Ersatz von HVC, Anfrage sales@hv-caps.com

– 30KV 2700PF N4700, verfügbar gut bekannte Marke PN: DHS4E4F272KT2B, 715C30KTD27, NX5T3M272KV, JX5T3M272K3KV, DHS4E4F272MTXB, UHV-6A, 60E30272M, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 40KV 140PF N4700, verfügbar über eine bekannte Marke PN: DHS4E4G141KC2B, JX5T3M41K40KV, NX5T3M11K40KV, DHS4E4G141MCXB, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 40KV 440PF N4700, verfügbar über eine bekannte Marke PN: DHS4E4G441KH2B,

NX5T3M441K40KV, JX5T3M441K40KV, DHS4E4G441MHXB, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 40KV 2000PF N4700, verfügbar gut bekannte Marke PN: DHS4E4G202KT2B, JX5T3M202K40KV,

NX5T3M20K40KV, DHS4E4G202MTXB, HP60E40202M, UHV-9A, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 50KV 400PF N4700, verfügbar gut bekannte Marke PN: UHV-253A, NX5T3M401K50KV, JX5T3M401KV, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 50KV 560PF N4700, verfügbar gut bekannte Marke PN:715C50KTT56M5, JX5T3M561KV,

NX5T3M561KV, NX5T3M561K50KV, HP40E50561M, UHV-10A, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 50KV 1300PF N4700, verfügbar über eine bekannte Marke PN: 715C50KTD13M5, FHV-11AN, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer

– 50KV 1700PF N4700, verfügbar über eine bekannte Marke PN: UHV-12A,JX5T3M17K50KV, NX5T3M17K50KV,715C50KTD17M5, bitte fragen Sie nach Details HVC Teilenummer.

Kontakt

HVC Capacitor Vertrieb in Europa – amec GmbH

Sebastian Neelen

Langer Acker 32

30900 Wedemark

+49 (5130) 58642-22

+49 (5130) 58642-10

Sebastian.Neelen@amec-gmbh.de

https://www.amec-gmbh.de/

