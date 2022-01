HUOMI: Fotoreale Visualisierungen von Einfamilienhäusern

Durch die Verwendung von Vorlagen der Umgebung kostengünstige aber fotorealistische Visualisierungen nutzen um Ihre Kunden zu begeistern

Die Anzahl an privaten Haushalten in Form von Wohnhäusern mit ein oder zwei Wohnungen wächst in Deutschland jedes Jahr stetig weiter. Laut Statista sind in den letzten 10 Jahren ca. 1 Million Eigenheime neu gebaut worden. Das bedeutet, dass sich jährlich zehntausende Familien dazu entscheiden, den Traum vom eigenem Haus zu verwirklichen.

Für diese Menschen ist es eines der entscheidenden Projekte im Leben, bei denen sichergestellt werden soll, dass alles so wird, wie gewünscht. Denn normalerweise verbringen die Besitzer den Rest ihres Lebens in diesem Haus.

Umso entscheidender ist es, das Einfamilienhaus bereits vor der Fertigstellung zu verstehen und gezielt die Planung zu prüfen und darauf einzuwirken. Dann kommt es seitens der Bauherren nicht zu unangenehmen Überraschungen und für den Planer zu weniger Änderungen während der Ausführung.

Da viele Bauherren nicht gelernt haben 2D Pläne zu lesen und verstehen, wird in der Architektur oftmals mit Visualisierungen gearbeitet. Diese werden allerdings, wenn sie fotorealistisch, also naturgetreu sind, teuer.

Oder sie sind günstig, entsprechen aber keinem realistisches Aussehen und sind eigentlich nicht geeignet um ein verbindliches Abbild des neu geplanten Hauses wiederzugeben.

Mit dem Service HUOMI für Planer wird diese Zwickmühle gelöst. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Vorlagen, in die das neu geplante Haus eingesetzt wird, gelingt eine kostengünstige und trotzdem realistische Darstellung des Neubaus. So haben Planer die Möglichkeit Ihren Kunden das geplante Haus bereits vor der Fertigstellung zu präsentieren und eventuell Anpassungen vorzunehmen. Und ohne das ein großes Budget erforderlich ist.

Neben einer gesteigerten Planungssicherheit steigt auch das Ansehen der privaten Bauherren gegenüber dem Planer. Denn Kunden erwarten heutzutage bereits eine solche Visualisierung. Sie wissen allerdings nicht, wie viel Realismus hier möglich ist.

Weitere Infos zur Vorgehensweise, zu den Vorlagen und Preisen finden Sie auf www.huomi.de

Bereits seit 2015 hilft build mit fotorealistischen Visualisierungen Menschen für Immobilien zu begeistern. Als studierte Architekten verstehen wir Gebäude, setzen sie in Szene und geben Menschen die Möglichkeit sie als visualisierte 3D Objekte ebenfalls begreifen zu können. Mit unseren Bildern unterstützen wir Investoren, Planer und Makler sich durch ansprechende Bilder ihrer Objekte von der Masse abzuheben, besonders zu sein und so im Gedächtnis der Interessenten zu bleiben.

