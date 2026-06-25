Hunting/Her Headhunter-Talk mit EnBW-Vorständin & CHRO Colette Rückert-Hennen

Start: 02.07.2026 12:00 Uhr

End: 02.07.2026 13:00 Uhr

Entry: free

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Diversity in Leadership: Was wirklich funktioniert – Einblicke aus der Praxis mit Colette Rückert-Hennen, Mitglied des Vorstands, CHRO & Arbeitsdirektorin der EnBW AG, Karlsruhe

Düsseldorf / Karlsruhe. Viele Unternehmen haben sich teils ambitionierte Ziele für mehr Frauen in Führungspositionen gesetzt. Doch welche Maßnahmen führen tatsächlich zu nachhaltigen Veränderungen? Welche Hebel wirken in der Praxis – und welche nicht? Diesen und weiteren Fragen widmen sich die Headhunter & HUNTING/HER-Partnerinnen Nina Bransch (Baden-Baden) und Fiona Ruff (Frankfurt am Main) im nächsten HUNTING/HER Talk mit EnBW-Vorständin Colette Rückert-Hennen:

– Mehr Frauen in Führung – was wirklich funktioniert

– Konkrete Maßnahmen – messbare Effekte

– Ehrliche Learnings daraus

Welche konkreten Maßnahmen hat die EnBW AG zur Förderung von Frauen in Führung erfolgreich umgesetzt? Welche Rolle spielen auf Frauen fokussierte Personalberater dabei? Wie wurden Führungskräfte und die Organisation auf dem Weg eingebunden? Welche Herausforderungen mussten dabei erfolgreich überwunden werden – und vor allem: Welche Ergebnisse und Learnings lassen sich daraus ableiten?

Im Mittelpunkt stehen keine theoretischen Konzepte, sondern konkrete Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis – einschließlich der Maßnahmen, die nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Denn oft entstehen die wertvollsten Erkenntnisse dort, wo Unternehmen nachjustieren, dazulernen und neue Wege gehen mussten.

Freuen Sie sich auf ein offenes Gespräch über erfolgreiche Ansätze, messbare Fortschritte und ehrliche Learnings aus einem langfristigen Veränderungsprozess. Der Talk richtet sich an Geschäftsführer:innen, Führungskräfte, HR-Verantwortliche und alle, die den Anteil von Frauen in Führungspositionen wirksam erhöhen und Vielfalt als Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen nutzen möchten.

Donnerstag, 2. Juli 2026

12:00 – 13:00 Uhr

Link zur Anmeldung: https://huntingher.com/hunting-her-talk-mit-enbw-vorstaendin-colette-rueckert-hennen/

Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

#TeamHuntingHer #StrongerTogether #FrauenHeadhunter

Einladung zum HUNTING/HER Headhunter-Talk mit EnBW-Vorständin & CHRO Colette Rückert-Hennen

Kontakt

HUNTING HER HR-Partners GmbH

Gaby Bauer

Wiesenstraße 1

21255 Dohren

+49 221 3396-5355



https://huntingher.com

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