Hunderte von Tierfreunden besuchen die Ballermann Ranch

Esel, Ponys, Zirkushengste – Die Arbeit und die Liebe zu den Tieren auf der Gut Aiderbichl Ranch in Niedersachsen begeisterte Gäste aus Nah und Fern

War das ein schöner Tag. Knapp 500 Tierfreunde konnten Annette und Andre Engelhardt, die Inhaber der bekannten Partymarke Ballermann, bei ihrem ersten „Tag der offenen Tür“ auf der zu Europas größtem Verbund an Tierbegegnungshöfen Gut Aiderbichl gehörenden Ballermann Ranch im niedersächsischen Blockwinkel in der Gemeinde Scholen begrüßen.

Die interessierten Gäste und Tierliebhaber kamen dabei aus Berlin, Herne, Duisburg, Oldenburg, Osnabrück sowie aus dem heimischen Landkreis Diepholz. So nutzte u.a. das Team des Tierschutzhof Dickel die Gelegenheit für seinen jährlichen Betriebsausflug, um die „Kollegen“ aus Blockwinkel einmal persönlich kennen zu lernen. Die weiteste Anreise aber hatte das Gut Aiderbichl Team aus der Zentrale in Salzburg. Angeführt wurden die Aiderbichl-Tierretter von der neuen Tierbotschafterin Sonja Klima. Die ehemalige Chefin der Wiener Hofreitschule und Ex-Frau des Alt-Bundeskanzlers von Österreich, ist seit frühester Jugend im und für den Tierschutz aktiv und nunmehr als offizielle Aiderbichl-Botschafterin ihrer Herzens-Bestimmung gefolgt.

„Wir sind von dem Zuspruch so vieler Tierfreunde überwältigt“, freuen sich die Engelhardts über die vielen Gäste. „Das sich so viele Menschen für die geretteten Tiere und die Arbeit auf den Höfen von Gut Aiderbichl interessieren, hätten wir nicht gedacht.“ So hatten die Engelhardts auch bewußt auf Nebenattraktionen wie Hüpfburgen, Tombolas und Ähnlichem verzichtet, sollten doch allein die geretteten Tiere wie Superstar „Schnütchen“, „Punker-Möppie“, der freche Fridolin oder die Eselbande um Harry und Sally und dessen spannende Geschichten Groß und Klein faszinieren und deren Herz erreichen. Die Aufnahme einer großen Anzahl neuer Tierpatenschaften zeugt vom wundervollen Erfolg der Mission und der Tierliebe der Ranch-Gäste.

Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die begeisterten Tierfreunde und Neu-Aiderbichl-Paten nach den Führungen ausgiebig austauschen, wobei Annette und Andre Engelhardt mit Unterstützung durch Sonja Klima viele weitere Fragen rund um die Welt von Gut Aiderbichl auf den 30 Tierbegegnungshöfen in sechs Ländern Europas gerne beantworteten und mit einer Reihe von Filmen auf der großen Video-Wand in der Ranch-Halle spektakuläre Tierrettungen zeigten.

Da der „Tag der offenen Tür“ von einem Kamerateam begleitet wurde, gibt es bald einen kleinen TV-Film über die fröhlichen Stunden mit den Tieren auf der Ballermann Ranch.

