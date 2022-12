Hundedecken – große Auswahl I kaufen

Hundedecken – online kaufen – große Auswahl

Diese exklusiven Premium Hundedecken sind die ideale Unterlage für jede Gelegenheit.

Haarfreie Tierdecke – Die Lösung gegen Tierhaare von Haustieren, Hunden und Katzen

Haare auf dem Autositz, Schmutz auf den Möbelstücken, von Krallen hinterlassene Kratzen auf dem festen Fußboden gehören in der Regel zu einem Haushalt mit einem vierbeinigen Freund. Egal, ob es sich um Hunde oder Katzen handelt. Zu diesem kleinen und doch lästigen Problem gibt es jetzt eine Lösung. Die heißt Hundedecke mit innovativer Nano-Beschichtung kaufen. Damit bleibt dein zu Hause sauber, haarfrei und spart dir viel Kraft und Zeit bei der Hundepflege und Hundehaltung.

Merkmale und Vorteile einer Anti Haar- und Schmutz abweisenden Hundedecke mit Nano-Beschichtung.

Was unterscheidet, eigentlich, die haarfreie Hundedecken mit innovativem Nano-Material von gewöhnlichen Kuscheldecken für Haustiere? Die Struktur der Nano-Beschichtung verhindert, dass die Tierhaare und Schmutzpartikeln sich im Stoff verfangen und an der Anti-Haar-Decke kleben bleiben. Dies bringt entscheidende Vorteile bei Pflege und Reinigung. Während eine gewöhnliche Hundedecke ziemlich oft und beim Regenwetter sogar täglich in der Waschmaschine gereinigt werden soll, was die Wasser- und Stromkosten in die Höhe treibt, ist die Pflege der Anti-Haar-Decke mit Nano-Beschichtung kosten- und zeitsparend.

Wozu brauche ich für meinen Hund oder Katze eine Kuscheldecke?

Damit das Haustier sich wohl füllt, braucht es einen oder mehreren Rückzugsorten im Haus oder in der Wohnung. Eine Unterlage auf so einem Plätzchen in Form vom Hundebett oder Decken ist ein Muss für einen entspannten und schmerzfreien Schlaf. Die Hundedecke bietet dabei den hohen Liegekomfort, vermittelt das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.

Wobei die Decke hat sich als praktischer erwiesen, weil man sie leichter säubern und im Bedarfsfall schnell zusammenfalten und wegräumen kann.

Auch für den Einsatz im Auto ist die Decke besser geeignet. Alle Hundebesitzer, die ihre vierbeinigen Freunde mit Auto transportieren müssen: Zum Shoppen mitnehmen oder zum Gassigehen und dabei mit Auto zum Stadtrand fahren, wissen die Hundedecke zu schätzen. Wenn dein Liebling, nachdem er sich auf der feuchten Wiese ausgetobt hat, dreckig, dafür aber glücklich zum Auto zurückkommt, wird der entscheidende Vorteil der Hundedecke mit Nano-Beschichtung sofort klar: Der Geruch von nassem Hund zieht nicht in die Autotextilien ein, sondern bleibt im Deckenstoff gespeichert. Auswirkung: Ein mühsames Reinigen der Autopolster bleibt aus und das Auto bleibt sauber und haarfrei.

Wenn du deinen Vierbeiner auf die Reise mitnimmst, füllt er sich im Auto auf der Reise und bei der Unterbringung in fremden Unterkünften (Hotel, Freudenhaus) auf dem Schlafplatz auf der Hundedecke gut und sicher, dank dem bekannten Geruch, der in seiner Kuscheldecke gespeichert ist.

Einfache Pflege und Reinigung

Zum Säubern reicht es schon, die Decke, zusammengefaltet, nach draußen zu bringen und kräftig auszuschütteln.

Da die innovative Oberfläche schmutzabweisend ist, kann man beim Reinigen in den Waschmaschinen auf den Einsatz der Reinigungsmittel verzichten. Bereits beim Waschen mit 30 °C – Reinigungstemperatur wird die Kuscheldecke sauber und haarfrei. Damit werden nicht nur die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch gespart, dein zu Hause Haar frei bleibt, sondern auch die Umwelt geschont.

Auswahl der richtigen Premium Hundedecke mit innovativer Nano-Beschichtung.

Beim Kaufen achte darauf, dass die Anti-Haar-Decke der Größe des Tieres entspricht. Wenn dein Vierbeiner bereits das Seniorenalter erreicht hat bzw. Gelenkprobleme hat, ist es angebracht die verstärkte Polsterung zu wählen. So sorgst du dafür, dass dein treuer Freund einen erholsamen und schmerzfreien Schlaf hat.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

